Académicos de universidad regional destacan entre los científicos más influyentes del mundo

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) vuelve a posicionarse en el escenario científico internacional tras la publicación de la más reciente edición del World´s Top 2% Scientists 2026, ranking internacional elaborado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos y Elsevier, propietaria de Scopus, una de las principales bases de información científica del mundo.

Esta medición clasifica al 2% de los investigadores más citados e influyentes a nivel global, evaluando su desempeño mediante dos bases de datos independientes: el impacto acumulado a lo largo de toda su trayectoria académica (career-long) y la productividad alcanzada durante el último año (single-year), abarcando un total de 20 campos científicos y 174 subcampos.

En la edición 2026 del ranking, la PUCV figura con un total de 8 menciones de sus académicos entre los investigadores más influyentes a nivel mundial lo que los sitúa dentro del dos por ciento superior a nivel global en sus disciplinas. Asimismo, distingue a quienes han logrado un impacto sostenido desde el inicio de sus carreras, reconociendo su trayectoria investigativa.

El vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI) de la casa de estudios, Ricardo Iglesias, destacó que “la Universidad ha ido incrementando notoriamente en los últimos años el nivel de productividad en publicaciones. Este nuevo reconocimiento da cuenta del impacto que tienen nuestros investigadores en áreas como biotecnología, análisis de datos e Inteligencia Artificial, comunicación y medios, y bioprocesos agroindustriales, entre otros”.

Los investigadores

En el indicador de desempeño del último año (single-year), la PUCV logró situar a sus académicos dentro del top 20 nacional entre los investigadores pertenecientes a universidades chilenas. En el orden interno de la institución para este último período, la nómina es encabezada por la académica de la Escuela de Periodismo, Claudia Mellado, quien además alcanza la posición número 2 en Latinoamérica, y 114 a nivel mundial en su disciplina de estudios de comunicación y medios. En este mismo listado anual destacan también Víctor Leiva, de la Escuela Ingeniería Industrial; David Jeison y Andrés Illanes, de la Escuela de Ingeniería Bioquímica; y Cassamo Mussagy, de la Escuela de Agronomía, reflejando una alta actividad científica y presencia constante en la vanguardia del conocimiento.

Por su parte, la evaluación de la carrera completa (career-long) reconoce la trayectoria acumulada y el impacto sostenido de investigadores de diversas facultades, entre los que figuran Romina Pedreschi, de la Escuela de Agronomía; David Jeison y Andrés Illanes, ambos de la Escuela de Ingeniería Bioquímica; y Claudia Mellado, de la Escuela de Periodismo.