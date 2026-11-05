Seminario abordará la literatura y las artes escénicas mapuche contemporáneas en Santiago

Este jueves 5 y viernes 6 de noviembre se llevará a cabo el VI Seminario de Investigación en Literatura y Artes Escénicas Mapuche Contemporáneas, en el Auditorio Pedro Ortiz del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en Santiago. La actividad comenzó a las 09:00 horas y será abierta a todo público.

La instancia reunirá a investigadores, creadores y estudiantes en torno a distintas expresiones de la producción artística y literaria mapuche contemporánea. El programa contempla lanzamientos de libros, lecturas poéticas, diálogos con escritores y exposiciones de trabajos académicos, con el propósito de generar un espacio de encuentro y reflexión sobre este campo cultural.

Una instancia para visibilizar la creación artística mapuche

El seminario forma parte del Proyecto DI25-0007, titulado “La dimensión estética de la literatura mapuche contemporánea”, iniciativa financiada por la Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera (UFRO) y coorganizada junto con la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile.

Además, cuenta con el patrocinio de Ayong: Red de Artes, Prácticas Escénicas y Literatura Mapuche Contemporánea, integrada por investigadoras de la UFRO, la Universidad de Concepción, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina.

Sobre la importancia de impulsar espacios de discusión y reconocimiento de estas expresiones culturales, la investigadora y académica de la UFRO, Mg. Mabel García Barrera, comentó que la iniciativa busca responder a una deuda histórica con el pueblo mapuche y sus manifestaciones artísticas.

“Yo trabajo desde el año 1990 en este ámbito, particularmente desde la literatura, y he visto en el transcurso de los años que muchas veces se le ha negado su valor artístico y no se le ha reconocido su autonomía como un arte con identidad propia; no solamente a literatura, sino también a las artes visuales. Estas creaciones se han ido mostrando con mucho esfuerzo, con pocos recursos; sin embargo, el tiempo ha demostrado su calidad, se han hecho más visible sobre todo cuando los artistas han obtenido premios importantes, significativos dentro y fuera del país”.

Formación de nuevos investigadores en el área

En cuanto a las proyecciones de esta sexta edición, García Barrera destacó la importancia de convocar a estudiantes universitarios y de postgrado, con el objetivo de despertar el interés por investigar las expresiones literarias y escénicas mapuche.

Al respecto, la académica sostuvo que “esperamos mucho público de pregrado, postgrado, de manera que impacte en el interés que posteriormente pueda haber en este campo, sobre todo para promover investigaciones de tesis y generar especialistas en el área” finalizó la investigadora.