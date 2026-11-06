Más de 200 escolares de La Araucanía exploraron carreras de la salud con simulaciones clínicas

Auscultar pulmones mediante simuladores clínicos, observar células y aprender técnicas de lavado de manos utilizadas por profesionales fueron algunas de las actividades que realizaron más de 200 estudiantes de enseñanza media de distintas comunas de La Araucanía durante SimDay 2026, iniciativa organizada por la Universidad Católica de Temuco (UCT).

La actividad tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a las distintas profesiones del área de la salud mediante experiencias prácticas. Para ello, se habilitaron diez estaciones en el Hospital de Simulación Clínica de la casa de estudios, ubicado en el Campus Nuestra Señora de Lourdes.

A lo largo del recorrido, los participantes pudieron conocer procedimientos asociados a diversas disciplinas. Entre las experiencias se incluyeron el reconocimiento de sonidos pulmonares normales y anormales mediante simuladores, actividades de antropometría, observación de células y aprendizaje de técnicas de higiene aplicadas en contextos clínicos. También hubo espacios dedicados a la elaboración de órtesis, la atención de dificultades de la voz y la simulación de situaciones de consulta profesional.

Paola Radedek, directora del Hospital de Simulación Clínica de la UCT, explicó que las actividades fueron preparadas para que los escolares tuvieran un acercamiento directo a los procedimientos de las distintas carreras. En ese contexto, destacó la estación de lavado de manos, desarrollada junto a Tecnología Médica, que permitió abordar su relevancia microbiológica como parte de “una técnica que es transversal para todas las carreras”.

Simulaciones clínicas para orientar la elección profesional

Además de conocer los procedimientos propios de cada disciplina, la jornada ofreció a los estudiantes la posibilidad de explorar sus intereses vocacionales en un entorno de aprendizaje práctico.

Isabella Barrientos, estudiante de enseñanza media de la región, destacó particularmente la experiencia de escuchar los sonidos pulmonares de un paciente simulado en la estación de Kinesiología. Asimismo, valoró la posibilidad de adquirir conocimientos y practicar en un espacio donde es posible “equivocarnos aquí y no con el paciente que podamos tener a futuro”.

Edison Herrera también resaltó el aporte de la actividad para conocer las alternativas de formación disponibles. Según comentó, la experiencia le “aclaró completamente la mente” respecto de las distintas carreras.

Entre las estaciones que más despertaron su interés mencionó la observación de células en Tecnología Médica y los ejercicios realizados en Kinesiología y Terapia Ocupacional.

Las ocho carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud

SimDay 2026 convocó a las ocho carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCT: Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Psicología, Química y Farmacia, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, además de la nueva carrera de Ingeniería Civil Biomédica.

Mediante espacios informativos y actividades de simulación, los escolares pudieron conocer las características de cada programa, sus áreas de formación y las posibilidades de desarrollo profesional.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Claudia Bascuñán, destacó el valor de estas instancias para acercar la formación universitaria a los futuros estudiantes y relevó el “Sello de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural de la UC Temuco, que orienta el desarrollo de competencias profesionales con una mirada regional”.

Por su parte, el vicerrector de Vinculación y Compromiso Público de la UCT, Enrique Riquelme, valoró que “los estudiantes pudieran conocer las características de las carreras, sus criterios de ingreso y campos laborales”.

Además, destacó la participación de las familias en la actividad, subrayando la importancia de que la Universidad abra sus puertas tanto a quienes podrían convertirse en futuros estudiantes como a sus entornos familiares.