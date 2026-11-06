Sebastián Lelio en Sello Propio: “Lo femenino ha estado acorralado durante miles de años”

A raíz del fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio, reconocido internacionalmente por películas como Gloria y Una mujer fantástica, ganadora del Oscar a mejor película extranjera, en El Mostrador republicamos una entrevista que el realizador concedió al programa Sello Propio el 25 de mayo de 2018, en un momento especialmente significativo de su trayectoria, marcado por el reconocimiento internacional de su trabajo y el estreno de su primera película en inglés, Disobedience.

En aquella conversación, Lelio reflexionó sobre la representación de las mujeres en el cine y las estructuras sociales que históricamente han condicionado sus vidas. A propósito de Disobedience, una historia protagonizada por mujeres que desafían las tradiciones impuestas por su entorno, el director profundizó en una de las preocupaciones centrales de su filmografía: la búsqueda de libertad y autonomía frente a las convenciones sociales. “Lo femenino ha estado acorralado durante miles de años”, sostuvo entonces, en una reflexión que hoy recuperamos como parte de su legado cinematográfico.