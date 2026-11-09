La próxima “crisis” de la educación superior no será académica

La baja natalidad dejó de ser una proyección demográfica para convertirse en una realidad. En algunas comunas, de hecho, la mortalidad está superando a los recién nacidos. Según cifras del Centro de Estudios del Mineduc, el problema ya se presenta en la educación: entre 2020 y 2026, la matrícula escolar disminuyó en más de 141 mil estudiantes.

Pero hay una dimensión de este fenómeno que requiere atención: su impacto en la educación superior. Según esta tendencia, en 2035, comenzará a disminuir la población en edades potencialmente activas. El envejecimiento, por tanto, afectará también la disponibilidad de talento y las necesidades de desarrollo social y productivo.

Desde la Ed. superior, una primera reacción podría ser preguntarse qué carreras necesitaremos para atender a una población mayor, pero reducir el desafío a formar profesionales para atender personas mayores es un error. En una sociedad longeva cambia también quién trabaja, quién estudia, dónde se distribuye el talento y qué necesita producir el país. Si las personas viven y permanecen activas durante más tiempo, ya no resulta razonable imaginar una trayectoria educativa hasta los 20 o 25 años y de trabajo durante cuatro décadas para luego jubilar. Una vida laboral más larga, en medio de la aceleración tecnológica, requerirá actualizaciones, reconversiones y nuevos aprendizajes para distintas etapas de la vida.

La educación universitaria o técnica-profesional, deberá atender a una población que volverá recurrentemente a aprender, avanzando a lo que la literatura ha denominado el “currículum de los 60 años”: un ecosistema que combina títulos, programas breves de reconversión y reconocimiento de competencias adquiridas en el trabajo, con rutas accesibles que permitan equilibrar necesidades y capacidades de las personas para extender la vida laboral y sostener el desarrollo y productividad del país.

También cambiará aquello para lo cual formamos. Una sociedad longeva requerirá mucho más que especialistas en cuidados: entre otros, necesitará viviendas y ciudades adaptadas, tecnologías, servicios, transporte y una oferta cultural adecuada a vidas más largas, activas y diversas. Allí hay una oportunidad que suele quedar escondida bajo una narrativa exclusivamente preocupada por la “carga” del envejecimiento.

Algunas instituciones ya comienzan a imaginar el tránsito desde una institución asociada a la juventud hacia comunidades de aprendizaje permanente. Aquí tiene espacio el foresight -o prospectiva estratégica-, no como información para un plan estratégico que se actualiza cada cinco años, sino como parte de un sistema permanente de anticipación, que más que adivinar qué ocurrirá en 2040, observa señales de cambio y tendencias, construye futuros plausibles y se pregunta qué decisiones tomar hoy para estar preparados frente a ellos. Las cifras que conocemos son señales de un futuro que ya comenzó. La pregunta es si seremos

capaces de anticiparlo antes de que se convierta en urgencia.