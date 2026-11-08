Hablar de excelencia en el tenis chileno es hablar de Fernando González. Triple medallista olímpico y ganador del oro en dobles en Atenas 2004 junto a Nicolás Massú, es uno de los deportistas más destacados que ha dado Chile.

A sus logros olímpicos se suma una carrera individual que lo llevó hasta el número cinco del ranking ATP y a disputar la final del Abierto de Australia en 2007. Fue, además, el cuarto chileno en alcanzar la definición de un Grand Slam.

En El Mostrador conversamos con el “Bombardero de La Reina”, a casi 15 años de su retiro. Aunque dejó el circuito profesional, nunca se alejó del tenis ni del deporte. Hoy trabaja en la formación de nuevas generaciones y encabeza una campaña contra la obesidad, un problema de salud pública de alta prevalencia en Chile.

Sobre su vida después del retiro, González explicó que ha debido adaptarse a una rutina completamente distinta.

“Una vida muy distinta, pero muy plena. Cuando eres profesional, todo gira en torno al próximo torneo: los viajes, los entrenamientos, los resultados. Al retirarme tuve que encontrar una nueva rutina y nuevas metas, y eso no es tan fácil como parece. Hoy disfruto mucho de lo que antes me perdía, partiendo por estar con mi familia y acompañar a mis hijos”.

El extenista continúa ligado al deporte a través de su escuela, donde trabaja con niños y jóvenes que recién comienzan su camino en la disciplina.

“A través de mi escuela estoy en contacto todos los días con niños y jóvenes que están empezando, y eso me llena. Ya no se trata de ganar yo un partido, sino de transmitir lo que aprendí: la disciplina, la constancia y la forma de enfrentar la derrota. También participo en proyectos fuera de la cancha, como la campaña contra la obesidad que estamos haciendo con Adium Chile, donde puedo usar lo que me dio el deporte para aportar en otro ámbito”, comentó.

Su mirada sobre el presente del tenis chileno

“Mano de Piedra”, que cumplió 46 años en julio, también analizó el presente del tenis nacional. Actualmente, apenas un chileno se ubica entre los 100 mejores del ranking ATP y cuatro aparecen dentro de los primeros 500, un escenario distinto al de la generación en la que González fue protagonista.

“En el alto nivel, Chile en los últimos años ha estado muy bien posicionado, con prácticamente tres, cuatro entre los 100 primeros, 150 primeros, cosa que grandes potencias con mucho presupuesto no lo tienen. Claramente, ahora solamente Tabilo está entre los 100 mejores”.

Para González, sin embargo, el análisis no debe concentrarse únicamente en quienes compiten en la élite, sino también en la base de jugadores y en la cantidad de niños que practican tenis.

“Siempre me preguntan cómo está el tenis, siempre se habla de los que están más arriba. Creo que aquí, cómo está el tenis, lo más importante son las masas jugando, los menores, la cantidad de niños federados compitiendo, queriendo ser tenistas, buscando ese sueño y eso, la verdad, en los últimos años, últimas décadas, ha bajado bastante”.

El exnúmero cinco del mundo también destacó las dificultades estructurales que enfrenta Chile para desarrollar jugadores de alto rendimiento.

“Somos un país que, por la posición geográfica, estamos muy lejos de todo. Para el poco presupuesto que hay para el desarrollo, con el clima que tenemos, creo que siempre nos arreglamos para tener jugadores en lo más alto. Claro, siempre cuando dicen de lo más alto, la gente está mirando estar entre los 20, 30 mejores, pero claramente tener varios jugadores en la élite del tenis es algo muy, muy grande”.

Su principal preocupación, dijo, está en las generaciones que vienen.

“Ahora, mi preocupación, mucho más allá de los jugadores que hay hoy día, son los que vienen, la cantidad. Creo que mientras más jueguen, más probabilidades tenemos, más competencias y, por tanto, vamos a tener más posibilidades de tener más jugadores en la élite”, sentenció.

Un tenis cada vez más profesionalizado

González también apuntó a los cambios que ha experimentado el circuito profesional, especialmente en la preparación física, el tamaño de los equipos y el uso de información para prevenir lesiones.

“Ha cambiado mucho, creo que se está viajando con más gente, se está trabajando con más información, quizás, de repente, mucha. En mi época, era normal viajar con un preparador físico, un entrenador, también a lo mejor un fisioterapeuta. Hoy día, los equipos son bastante grandes, obviamente en los jugadores que están más arriba, lo cual te hace estar en todos los detalles. Todo eso, en lo que es prevención de lesiones, que es sumamente importante”.

También comparó los métodos actuales con los que marcaron su generación.

“Yo fui como la última generación que alcanzó a entrenar con mucho volumen constantemente, lo cual tiene sus cosas buenas, pero claramente para tu cuerpo te va jugando en contra. Eso no quiere decir que no hay que trabajar duro, pero sí creo que hoy día, al tener más información, se puede hacer más profesional y trabajar las dosis justas, lo necesario, descansar. Hay muchas métricas que definitivamente se están usando a favor”, añadió.

La campaña contra la obesidad

Fuera de las canchas, González participa en una campaña junto a Adium Chile orientada a generar conciencia sobre la obesidad y promover la consulta médica.

“El primer objetivo, y el más importante, es instalar una idea: la obesidad es una enfermedad. No es falta de voluntad ni algo que cada uno tenga que resolver solo. Mientras sigamos viéndola como un tema de carácter, mucha gente va a seguir sintiendo culpa o vergüenza y no va a pedir ayuda”.

“El segundo objetivo es motivar a las personas a dar el primer paso, que es consultar con su médico. Y el tercero es transmitir que, una vez que se parte, la clave es la constancia: adherir al tratamiento acordado con el médico y no rendirse cuando los resultados no llegan al tiro. Eso es algo que conozco bien del deporte. Ningún objetivo importante se logra de un día para otro; se logra con estrategia, con un buen equipo y con disciplina”.

“Junto a Adium Chile queremos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, justamente porque en Chile el problema es muy grande. Si mi historia sirve para que alguien se atreva a consultar, la campaña ya cumplió su propósito”, finalizó González.