Cerca de 1.500 estudiantes provenientes de las regiones de Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Metropolitana se reunieron en Santiago para participar en los Juegos Olímpicos Duoc UC 2026, encuentro deportivo que durante tres días convocó a jóvenes de distintas carreras y ciudades del país en torno al deporte, la sana competencia y el compañerismo.

La 26ª edición de esta competencia de educación superior se desarrolló en el Complejo Deportivo del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile y contó con representantes de las 19 sedes de Duoc UC. La ceremonia inaugural contó con la participación del rector Juan José Ugarte, junto a autoridades institucionales y delegaciones deportivas.

Los estudiantes compitieron en fútbol masculino, futbolito femenino, básquetbol masculino, voleibol masculino y femenino, natación masculina y femenina, tenis de mesa y ajedrez, poniendo a prueba sus habilidades, preparación y capacidad de trabajo en equipo.

La sede Viña del Mar fue una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos Duoc UC 2026, al obtener ocho primeros lugares en las nueve categorías informadas. Entre sus resultados destacaron fútbol, futbolito, básquetbol, voleibol femenino y masculino, ajedrez y natación femenina, además de compartir el primer puesto de natación masculina con San Carlos.

Por su parte, Plaza Norte se adjudicó el primer lugar en tenis de mesa. En las distintas disciplinas también destacaron las sedes Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Maipú, Antonio Varas, San Bernardo, Concepción y Valparaíso, entre otras.

El rector de Duoc UC valoró la instancia y destacó la importancia de estos espacios para complementar la formación académica de los estudiantes y fortalecer su desarrollo personal. “Queremos que su paso por nuestra institución sea mucho más que asistir a clases y obtener un título. Que tengan oportunidades para descubrir sus talentos, conocer a otras personas, asumir nuevos desafíos y vivir experiencias que los acompañen también cuando terminen sus estudios”, señaló.

Nelly Bueno, subdirectora de Vida y Desarrollo de Duoc UC, explicó que “estos juegos representan mucho más que una competencia. Son una expresión concreta de nuestro compromiso con la formación integral, donde el aprendizaje también ocurre fuera de las salas de clases, en espacios donde se fortalecen el liderazgo, la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por los demás”.

Desde la perspectiva estudiantil, Catalina Castillo, estudiante de la Escuela de Comunicaciones y exparticipante de futbolito femenino, valoró el impacto de esta experiencia más allá de la competencia. “Participar en los JJOO no solo es una experiencia deportiva, es una instancia que conecta mucho más allá, tiene que ver con el desarrollo personal y colectivo”, agregó.

Bajo el concepto “Un solo Duoc UC” y el lema “El deporte nos une, la pasión nos mueve”, los Juegos Olímpicos 2026 buscaron fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes, consolidando una tradición de 26 ediciones que reconoce el deporte como una instancia de formación integral, encuentro y desarrollo personal.