María José Naudon: “Debemos evitar que la natalidad siga cayendo”

Le pregunto a la presidenta de Chile Renace -la abogada y académica María José Naudon- cuál es su aporte demográfico a Chile, que es la manera técnica de que me cuente cuántos hijos tiene. La respuesta resulta absolutamente coherente con la comisión de expertos que preside y que ha sido mandatada para generar propuestas de política pública que detengan la baja en la tasa de natalidad del país.

-Mi aporte demográfico es bien alto: tengo siete hijos -dice con evidente satisfacción, pero buscando dejar en claro una cuestión esencial-: No existe nada más personal, más íntimo que la decisión de tener hijos o de no tenerlos. Acá no se trata de que una decisión sea errada y la otra correcta. En mi caso y sin lugar a dudas, tener a mis siete hijos es mi máxima alegría, pero se trata de una decisión que debe ser libre, tanto tenerlos como decidir cuántos tener

Cita los resultados de la Encuesta Bicentenario que indican que un 96% de los encuestados asocia tener hijos con la felicidad. Afirma: “Los hijos son una razón de la existencia y una fuente de alegría. Y los niños son todo eso no sólo para sus padres y sus madres, sino para todos. Para la sociedad en su conjunto”.

-¿Tus siete hijos quieres tener hijos?

-Ellos tienen entre 27 y 14 años. La mayor y la menor son mujeres. Los cinco restantes son hombres, así es que tengo un equipo de rugby en casa, porque todos son rugbistas. Yo les he preguntado sobre el tema y hasta ahora todos quieren tener hijos. Felizmente, hasta ahora, dicen que sí, aunque quizás no tantos como tuve yo.

Hoy, en Chile, dos de cada cinco guaguas que nacen una es hija de madre migrante. Sin ese aporte la tasa de fecundidad que hoy es de 0.99, bajaría a 0.79. O sea, sería aún más preocupante, porque para lograr que haya reemplazo generacional se requiere 2.1 hijos por mujer, y no llegamos a 1 punto.

-Nuestra tasa de fecundidad tiene dos características importantes: una, que es muy baja respecto del mundo. Y dos que si uno mira su evolución histórica tiene una caída muy pronunciada. En los últimos diez años esa baja ha ido profundizándose muy fuertemente. Esos dos factores nos hacen pensar que este fenómeno que es mundial en Chile tiene una intensidad particular- explica la abogada.

La discusión sobre la baja natalidad tiene dos dimensiones que, a juicio de María José Naudon, deben abordarse simultáneamente: evitar que siga profundizándose y adaptar las estructuras sociales, económicas e institucionales a una realidad en la que necesariamente habrá menos niños y más personas mayores. No hacerlo a tiempo puede tener consecuencias profundas para el desarrollo del país.

—¿Qué consecuencias puede tener esto para el desarrollo del país?

—Muchas de las estructuras sobre las que construimos nuestra vida en sociedad están pensadas bajo la premisa de que, más o menos, una generación reemplaza a la otra. Entonces, cuando eso comienza a no ocurrir, hay preguntas que tenemos que hacernos. El debate académico tiene dos vertientes: están quienes creen que esto es un problema que debemos revertir y quienes consideran que es una tendencia mundial y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos. Yo creo que hay que hacer las dos cosas.

Es decir, tenemos que preocuparnos por el número de niños y, al mismo tiempo, ir realizando las adaptaciones necesarias para un mundo que, si uno lo mira desde la otra perspectiva, va a envejecer necesariamente. Esos dos asuntos hay que equilibrarlos.

Cierre masivo de escuelas

—Hace un par de décadas, uno de los grandes problemas en Chile era el embarazo adolescente. Quienes trabajamos temas de pobreza vemos que eso ya no es así. Incluso la baja natalidad está presente en grupos socioeconómicos donde antes era habitual tener hijos precozmente.

—Esa es una muy buena pregunta, porque cuando uno piensa en por qué este tema no forma parte de la conversación cotidiana, a veces puede creer que, en el fondo, la tarea respecto de la natalidad en Chile estuvo enfocada en la prevención del embarazo adolescente. Haberlo logrado con éxito es algo que, por supuesto, tenemos que celebrar. Nadie querría volver atrás ni revertirlo. Efectivamente, hoy la baja de la natalidad es bastante transversal.

Los porqués de no tener hijos se relacionan de manera importante con lo económico, pero no es el único factor. “Hay cuestiones culturales, de equidad de género, de relaciones entre hombres y mujeres, de formación de vínculos y de estabilidad de esos vínculos. Cuando uno empieza a mirar todo eso, se da cuenta de que el desafío es enorme y fascinante, porque nos obliga a observar nuestra sociedad desde perspectivas muy diversas”, sostiene nuestra entrevistada.

—¿La baja natalidad se vive de manera muy distinta según el estrato socioeconómico?

—Yo creo que sí. Hay condiciones que son transversales y otras que son muy particulares de los distintos estratos sociales. Déjame partir por las similitudes. Hay algo en común, aunque opere con distinta intensidad en los diferentes grupos, y tiene que ver con la percepción de la relevancia de tener hijos en el propio proyecto de vida. Hasta generaciones anteriores, tener hijos era parte del circuito natural de la vida. Hoy, en cambio, tenerlos es una decisión y esa decisión está mediada por distintos factores. Uno de ellos es el económico. Si bien pesa en todos los estratos sociales, lo hace de maneras diferentes. Hay estudios que permiten comparar cuánto cuesta tener un hijo en los quintiles más pobres y cuánto en los más acomodados. Las diferencias son grandes, pero uno se da cuenta de que el factor económico opera en ambos. En el quintil más bajo tiene que ver con condiciones de base; en el más alto, más bien con prioridades de gasto que con necesidades básicas.

La Encuesta Bicentenario deja claro otro factor relevante: El siete1% de los consulados en la versión 2026 considera que tener hijos dificulta que la mujer trabaje. A propósito, María José Naudon señala: “Hay una clara relación con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En los quintiles más bajos, en general, las mujeres siguen ejerciendo con más fuerza las labores de cuidado. Vemos a mujeres jóvenes que no acceden a la educación o al mundo laboral porque están cuidando a otros. En los grupos de mayores ingresos esas dificultades pueden tener otras formas de solución. Son factores similares, pero se viven con intensidades diferentes.

—Si a la baja natalidad le sumamos el envejecimiento tan rápido y masivo de la población, ¿crees que esa combinación profundizará las desigualdades en Chile?

—Si no hacemos las adaptaciones necesarias, yo creo que sí. Adaptar los sistemas sociales requiere adelantarse. No requiere hacer algo muy chileno, que es ir reaccionando sobre la marcha. Pensemos, por ejemplo, en el sistema escolar. Uno podría decir, en términos sencillos: si tenemos menos niños, entonces tendremos más recursos para cada uno de ellos. Y eso podría ser una buena noticia. Efectivamente podría serlo si hacemos una adaptación progresiva. Pero, si no es así, las matrículas van a ir cayendo desordenadamente, el acceso también y eso puede generar desigualdades sociales muy grandes.

El peso de la estabilidad de pareja

—Eso es particularmente preocupante en educación inicial, donde los presupuestos ya son bastante escasos. Si nacen menos niños, el riesgo es que se reduzcan todavía más los recursos destinados a salas cuna y jardines infantiles.

—Exactamente. Uno podría pensar en una consecuencia positiva de esta adaptación, pero sólo si la hacemos bien y con tiempo. Que esos recursos transformen a cada niño en un bien prioritario, como lo es, y que toda la sociedad ponga su esfuerzo en ello. Pero, si no ocurre así, pueden producirse problemas que tienen más que ver con una reacción inmediata y no meditada que con una adaptación pensada de los distintos sistemas.

La abogada insiste nuevamente en que lo económico no es lo único que está de fondo. “Es imposible desconocer el impacto de los aspectos culturales y relacionales”. Agrega:

—La Comisión ha mirado con mucho cuidado las condiciones económicas, poniendo especial énfasis en los cuidados y en la vivienda. Porque la decisión de tener un hijo se toma hoy, pero permanece toda la vida. Entonces, cuando una persona toma esa decisión, no está pensando solamente en sus condiciones actuales, también está pensando en las futuras. Está proyectándose. Y en esta proyección, ¿qué es lo que aparece con más fuerza? La estabilidad laboral y las condiciones económicas. Si no tengo trabajo o tengo uno muy inestable, es bastante razonable que no quiera proyectarme hacia adelante o que me parezca muy difícil hacerlo. Otro tema fundamental es la vivienda. Si no tengo una vivienda propia o estable, si vivo de allegada, en la casa de mi suegra, si arriendo una pieza y no tengo condiciones adecuadas, es difícil pensar en tener una familia o en ampliarla.

Hay otros factores culturales interesantes, los menos estudiados, sin duda, como son

los vínculos. Ahí la estabilidad de la relación de pareja pesa. “Es un elemento muy disuasivo respecto de tenerlos”.

—Por eso hay que mirar este fenómeno desde todos los lugares. Insisto en que el aspecto económico es central y fundamental. Cuando uno pregunta a las personas por qué no tienen hijos o por qué tienen menos de los que declaran querer tener, lo primero que aparece son los aspectos económicos. Chile tiene que generar mejores condiciones para formar familia. Pero a eso hay que sumar también factores culturales y relacionales, que son transversales.

—¿Y esos factores operan de la misma manera en todos los grupos sociales?

—Creo que tienen intensidades distintas. Una pareja, una mujer o un hombre que tiene condiciones económicas acomodadas también puede tener un problema importante de estabilidad en sus vínculos y la misma dificultad para proyectarse debido a esa inestabilidad. Hay cosas que son muy compartidas y otras que se expresan de maneras muy diferentes. Yo no eliminaría ningún factor en ningún grupo, pero el peso de esos factores y la forma en que operan son distintos. Cuando uno mira las tasas de natalidad, que hoy son bastante parejas desde el punto de vista social, sí encuentra diferencias en la estabilidad de los vínculos. Donde más nacen hijos es en las parejas casadas. Y eso uno puede entenderlo porque ahí es donde existe una mayor estabilidad vincular.

Niños bien cuidados… por otros

En varias entrevistas, María José Naudon ha insistido en que la crisis de la natalidad en Chile no es un tema de derechas ni de izquierdas, sino un tema país. El mandato de la comisión Chile Renace es elaborar una política de Estado que pueda proyectarse en el tiempo. Aunque existen matices en algunos asuntos, todos sus integrantes coinciden en que es clave detener la caída de la fecundidad.

—¿Cuál es el entregable que van a presentar en marzo 202siete?

—Un conjunto de propuestas de política pública. No vamos a decir, por ejemplo, que sería deseable que existiera una red de cuidados. Vamos a proponer cómo es y cómo opera esa red de cuidados. No vamos a decir solamente que es deseable que exista una vivienda adecuada para cada familia. Vamos a proponer políticas públicas que permitan hacer ajustes o cambios en la política de vivienda. Serán propuestas muy concretas. Por supuesto, no son vinculantes: este gobierno ni el que venga están obligados a implementarlas, pero esperamos que efectivamente vayan siendo recogidas en el tiempo.

El tiempo en esta materia es clave. Actuar ya y con medidas que se sabe no surtirán efecto en el corto plazo. Hay que pensarlas para mañana y con la perspectiva de una política de Estado.

—Esta no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, ni de liberales versus conservadores, porque aquí no se está intentando imponer una forma de vivir. Nadie en la comisión está pensando en decirle a las personas cómo deben vivir. Yo vuelvo a lo que te decía respecto de mí misma: mi decisión fue tener siete hijos, pero eso no significa que mi decisión sea mejor o peor que otra.

—Pensando en lo más inmediato, ¿cuáles serían las áreas donde habría que poner los énfasis?

—El informe no está terminado, pero te puedo decir más o menos dónde me parece que van a estar los énfasis. Habrá mucha fuerza en vivienda y en cuidados. Y también en todo lo relacionado con la salud reproductiva, el cuidado de la maternidad y el acompañamiento. Hay que entender que una madre que tiene una mala experiencia durante su embarazo o enfrenta alguna situación de vulnerabilidad probablemente se convierte en una mala embajadora de la maternidad. Esto es muy importante, sobre todo para las personas más desfavorecidas.

—¿Qué significa eso en concreto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados?

—Significa dos cosas que a veces parecen incompatibles, pero que yo veo como muy posibles. La primera es garantizar que una madre pueda salir a trabajar y que su hijo esté bien cuidado. Eso es fundamental. La segunda es que ese niño no sólo esté bien cuidado en el sentido de que no sufra un perjuicio físico, sino que aproveche esos espacios para aprender y desarrollarse intelectualmente. Entonces, hay que enfocar la sala cuna no solamente como un derecho de la madre o del padre, sino también del hijo.

Señala otra dimensión muy importante, que es la contracara de lo anterior: las condiciones de contratación, la flexibilidad y la adaptabilidad que permitan que los padres estén con sus hijos. “Porque tampoco se trata de generar un sistema donde los padres salgan a trabajar a las seis de la mañana y vuelvan a las nueve de la noche. El niño podría estar muy bien cuidado, pero nadie quiere tener hijos para que se los cuide otro”.

El aporte migrante

¿Es posible con políticas públicas modificar una conducta humana? María José no responde la pregunta, pero sí precisa cuál es el objetivo de las recomendaciones que harán. “El objetivo de la Comisión es evitar que siga cayendo la natalidad y, muy marginalmente, uno podría pensar en subirla. Nadie está pensando en volver a las tasas de reemplazo o a las tasa existían hace treinta años. Esto es un problema completamente global, aunque tiene condiciones muy distintas. Hay países más pobres que enfrentan este problema y países más desarrollados que, en algunos casos, han solucionado aspectos como los cuidados y los costos económicos, pero que hoy tienen más bien problemas relacionales o vinculares”.

—¿Qué dice la evidencia internacional? ¿Existe algún país que haya revertido una baja natalidad?

—No hay ningún país que realmente haya logrado revertir esta tendencia de manera extraordinaria. Sí hay países que han mostrado curvas levemente positivas.

Lo bueno es que no estamos partiendo de cero. Hemos hecho una revisión internacional enorme de las medidas que se han implementado. Pero no existe ninguna medida que sea una bala de plata, ninguna que uno pueda decir: esto es, listo, problema resuelto. Además, todas esas medidas tienen que adaptarse a la realidad de cada país.

Japón, por ejemplo, mostró hace muy poco algunos pequeños indicadores al alza. Francia también tiene algunos indicadores positivos. No son cifras extraordinarias, pero hay que entender que subir un poco la tasa significa muchos niños más y eso es importante.

—Tú has dado el dato de que la tasa de fecundidad en Chile es de 0,99. Y si quitamos el aporte de las mujeres migrantes la tasa bajaría a 0,siete9.

—Efectivamente. Eso es bien importante, porque los hijos de madres migrantes aparecen, en cierto sentido, “subsidiando” el indicador. Pero también es muy importante entender que está bastante estudiado que los hijos de madres migrantes rápidamente se adaptan a las condiciones de natalidad del país al que llegan. Una madre migrante puede tener más hijos en promedio que una mujer chilena, pero sus hijas no necesariamente van a mantener ese mismo comportamiento. Se ajustarán al promedio chileno.

La conversación se acerca a su fin, pero no debe acabar aquí, porque la baja en la natalidad es una transformación que compromete el futuro de Chile, sus posibilidades de crecimiento, sus sistemas de protección social, la educación, el trabajo y la manera en que nos relacionamos. Para cerrar, María José Naudón deja un mensaje a todos. A los que tienen muchos hijos, a los que tienen menos, a los que no tienen ninguno y a los que están decididos a no tenerlos:

—Estas conversaciones son importantes, porque se trata de un complejísimo problema social. Todas las personas debemos aportar a la valoración de los niños y de la familia, que tiene un aporte social. Hoy la Organización Mundial de la Salud reconoce que los vínculos son parte del bienestar humano. Por eso, insisto: este no es un tema de liberales y conservadores. Tampoco es un asunto solamente de hombres y mujeres, ni de parejas que quieran tener hijos o de personas que no quieran tenerlos. Es un tema social que nos involucra a todos y en el que, desde distintos lugares —el trabajo, los cuidados, la política y la economía—, tenemos que contribuir a resolver.