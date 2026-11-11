Jorge Hermann: pese al bencinazo, exasesor de Piñera afirma que Gobierno “ha ido aprendiendo”

El bencinazo de marzo golpeó los bolsillos, instaló incertidumbre y sus efectos siguen presentes en medio de las movilizaciones de camioneros que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, para el economista Jorge Hermann, exasesor de Sebastián Piñera, el Ejecutivo ha ido corrigiendo su manera de abordar el problema.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exjefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía durante el primer gobierno de Piñera fue consultado sobre si La Moneda llegó tarde a enfrentar el conflicto con los transportistas.

Su respuesta apuntó al aprendizaje que, a su juicio, ha experimentado la administración durante estos meses. “La historia que hemos visto a lo largo de estos meses, desde marzo a la fecha, es que el Gobierno ha ido aprendiendo en el camino a gestionar políticamente los combustibles en nuestro país”, sostuvo.

Hermann recordó que el conflicto comenzó a tomar forma con la decisión de marzo de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que derivó en un fuerte incremento del precio del diésel.

“Partimos que a finales de marzo vino este famoso bencinazo en que aumentó quinientos ochenta pesos el diésel de una vez”, señaló.

La magnitud de ese aumento volvió al centro de la discusión ante las actuales protestas, que ya no involucran únicamente a camioneros. A las movilizaciones se han sumado colectiveros, motociclistas y organizaciones como No+TAG, que también exigen revisar el impuesto específico a los combustibles y los cobros de peajes.

El Gobierno, por su parte, anunció un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las futuras alzas de las bencinas y el diésel durante 90 días, una propuesta que los manifestantes consideran insuficiente.

En la entrevista, Hermann fue consultado por las advertencias que distintos exministros y economistas habían formulado respecto de la conveniencia de utilizar el Mepco para evitar aumentos bruscos y sus efectos sobre las expectativas de los consumidores.

El economista reconoció que la decisión inicial del Ejecutivo tuvo consecuencias importantes. “Fue un shock grande al bolsillo y generó una incertidumbre sobre lo que podía venir hacia adelante”, afirmó.

Pese a ese diagnóstico, insistió en que la administración de Kast mostró una evolución posterior en el manejo de los precios. Según explicó, cuando el petróleo comenzó a bajar de manera pronunciada en los mercados internacionales, entre finales de junio y comienzos de julio, el Gobierno cumplió su compromiso de trasladar esa reducción a los consumidores.

“Luego cumplió el compromiso en el sentido de que cuando el precio del petróleo empezó a descender de forma brusca, por ahí por finales de junio, comienzos de julio, empezó a traspasar esta baja al mercado interno también rápidamente”, destacó.

Para Hermann, ese comportamiento constituye una señal de que el Ejecutivo modificó su manera de gestionar un asunto que no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas.

“Uno ve ahí de que con el tiempo fue aprendiendo la gestión política de los combustibles, como tiene que manejarse este tema”, planteó.

El economista, quien también integró el Panel de Expertos del Transporte Público hasta febrero de este año y dirige Hermann Consultores, mantuvo esa valoración incluso al ser confrontado con el impacto que tuvo el aumento inicial sobre los consumidores.

“Pero yo me quedo con que se fue aprendiendo en el camino a gestionar políticamente este tema de los combustibles”, reiteró.