Salud reconoce falta de personal para pacientes psiquiátricos en Los Ríos

El Servicio de Salud Los Ríos reconoció que no cuenta con suficientes funcionarios para responder a las necesidades de atención psiquiátrica en la región. Entre 2024 y 2025, los controles de esta especialidad aumentaron un 16,1%, pasando de aproximadamente 14 mil a más de 16 mil, según cifras del propio organismo.

El reconocimiento se produjo después de que la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) denunciara problemas de seguridad y dificultades para derivar pacientes desde el Hospital de La Unión. El gremio también manifestó preocupación por la muerte de dos pacientes vinculados al establecimiento. Uno falleció tras precipitarse desde un segundo piso y otro fue encontrado muerto cerca del río Llollelhue, después de salir del recinto. No se ha establecido una relación causal entre estos fallecimientos y la falta de personal.

El subdirector subrogante de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, Andrés Wulf, admitió a Radio Bío Bío que la dotación disponible resulta insuficiente. Señaló que se han implementado mejoras de infraestructura, protocolos y capacitaciones para enfrentar situaciones de riesgo. Los trabajadores, en tanto, han denunciado agresiones físicas y verbales y dificultades para conseguir camas en establecimientos especializados.

Según el Servicio de Salud, el Hospital Base de Valdivia concentra actualmente la hospitalización psiquiátrica especializada de la red regional. Wulf indicó que el nuevo Hospital de Río Bueno, todavía en construcción, incorporará 20 camas adicionales para este tipo de atención.

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