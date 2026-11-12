Universidad acerca alternativas de financiamiento para magíster fortaleciendo la carrera profesional

En un entorno laboral cada vez más competitivo, contar con estudios de posgrado puede marcar una diferencia en la trayectoria profesional, ampliar las oportunidades de desarrollo y entregar nuevas herramientas para asumir mayores responsabilidades y desafíos. Consciente de este escenario, la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco (UCT) invita a conocer las alternativas de formación y financiamiento disponibles para quienes buscan dar un nuevo paso en su desarrollo académico y profesional.

En este contexto, el próximo 17 de noviembre, a las 17:00 horas, se realizará el Taller de Postulación a la Beca ANID Magíster Nacional, una actividad gratuita y 100% online, abierta a personas de todas las disciplinas interesadas en cursar un magíster y conocer las opciones de financiamiento para concretar este objetivo.

La actividad busca orientar a los participantes sobre las principales etapas del proceso de postulación, los requisitos, la documentación necesaria y los aspectos que pueden fortalecer una candidatura. El taller será dictado por Patricio Quezada, quien entregará recomendaciones para completar adecuadamente el formulario, presentar un currículum vitae que refleje la trayectoria académica y profesional, y considerar la importancia de las cartas de recomendación.

Más que una instancia informativa, esta actividad representa una oportunidad para conocer las alternativas de financiamiento y acercarse a la formación de posgrado. Realizar un magíster no solo permite profundizar conocimientos y especializarse en un área, sino también fortalecer competencias, ampliar redes académicas y profesionales y prepararse para asumir nuevos desafíos en el mundo laboral.

La Escuela de Posgrado UCT cuenta con una oferta de programas de magíster y doctorado en diversas áreas del conocimiento, con alternativas de formación profesional y académica, modalidades flexibles y oportunidades de financiamiento. A ello se suman cursos complementarios, convenios de movilidad nacional e internacional y espacios de vinculación que enriquecen la experiencia formativa.

¿Estás pensando en dar el siguiente paso en tu carrera profesional? Este taller puede ser un punto de partida para conocer las opciones disponibles, informarte sobre la Beca ANID Magíster Nacional y comenzar a planificar tus estudios de posgrado.

Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente a través del WhatsApp +56 9 7467 1745 o del correo contactoposgrado@uct.cl. La actividad se desarrollará mediante Zoom y el enlace de conexión será enviado a quienes completen su inscripción.

Para conocer la oferta académica y las oportunidades de formación de la Universidad Católica de Temuco, visita posgrado.uct.cl y sigue a la Escuela de Posgrado en redes sociales como @posgrado.uct.