Provoste y platas para Educación: “Ser responsable también es elegir bien y Gobierno elige recortar”

Yasna Provoste (DC) venía saliendo de la Comisión de Minería y Energía cuando conversó con El Mostrador. Allí había compartido con Ximena Rincón, su antigua adversaria interna en la Democracia Cristiana y hoy ministra del Gobierno de José Antonio Kast. Las diferencias políticas no impidieron que ambas coincidieran en una iniciativa sobre electromovilidad.

Ese mismo espíritu de diálogo, dice la senadora, ha marcado sus conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Pero una cosa es negociar con los ministros de Kast y otra muy distinta compartir las prioridades económicas del Presidente.

Provoste, además, conoce de cerca esas cuentas. Como presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, encabezó la revisión de partidas sensibles como Educación, Ciencia, Vivienda y gobiernos regionales. Una posición desde la que ha cuestionado los recortes, pero también participado en acuerdos con Hacienda.

Para la parlamentaria, el problema del Presupuesto 2027 ya no pasa solo por cuánto pretende ahorrar La Moneda, sino por dónde decidió meter la tijera y quiénes terminarán pagando la cuenta.

“Cada uno de nosotros tiene un modelo de sociedad. Ser responsable también es elegir bien”, sostuvo, antes de cuestionar que el Ejecutivo recorte recursos para computadores escolares y viviendas sociales mientras impulsa rebajas de impuestos a las grandes empresas.

“Lo que discutimos no es cuánto se gasta, sino en qué se gasta”, remató.

A su juicio, las decisiones del Gobierno golpean especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables, en un escenario económico que considera particularmente complejo.

“Este es un presupuesto que no crea empleo en el peor momento”, advirtió.

La senadora también cuestionó que el aumento de recursos en Vivienda no necesariamente se traduzca en nuevas construcciones, sino que responda principalmente al pago de compromisos pendientes.

A eso sumó los recortes a los Liceos Bicentenario, programas de apoyo a mujeres y recursos para enfermedades de alto costo. Según planteó, esas decisiones debilitan “el piso de derechos sociales que hemos construido en 35 años de democracia”.

Pero sus críticas no significan que quiera cerrar la puerta a La Moneda.

“Nosotros no estamos pidiendo gastar más. Estamos pidiendo que este ajuste no lo paguen los que menos tienen”, puntualizó.

“Y esa es la conversación que nosotros queremos seguir manteniendo con el Ejecutivo de una manera muy respetuosa”, agregó.

Quiroz y la apuesta por repetir el acuerdo en Educación

El diálogo con Quiroz ya tuvo una prueba concreta. El 19 de octubre, la Cuarta Subcomisión Mixta que preside Provoste dejó pendiente la votación de los recursos para los gobiernos regionales, en medio de cuestionamientos transversales a los recortes propuestos por Hacienda.

En lugar de cerrar la discusión, se abrió una mesa de negociación que terminó dando frutos: un acuerdo que incorporó $94.897 millones adicionales para inversión regional y mayores flexibilidades para utilizar esos recursos. El entendimiento terminó aprobado por unanimidad en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Ahora Provoste quiere repetir la fórmula, especialmente en Educación.

“Hubo diálogo, hubo disposición de parte del ministro de Hacienda y lo que debiera ocurrir en los próximos días es que esto también se extienda para poder mejorar los presupuestos en materia de educación”, afirmó.

“Si fue posible un acuerdo para los gobiernos regionales, también es posible para las pensiones, para la educación, para la salud y para la vivienda”, añadió.

La entrevista ocurrió justo cuando la Cámara de Diputadas y Diputados discutía la partida de Educación, cuya reposición finalmente fue rechazada tras una votación empatada.

El revés para el Gobierno llegó pese a que Quiroz había abierto la puerta a recuperar en el Senado el programa de entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico, aunque con modificaciones.

Provoste, que todavía no conocía el resultado de la votación, aseguró que las conversaciones con Hacienda seguían abiertas, aunque sin confirmar compromisos concretos sobre los recursos.

“Nunca hemos terminado el diálogo con el Ejecutivo respecto de las materias de educación”, sostuvo.

Y puso un ejemplo de su región: “Cuando un estudiante de séptimo básico en Alto del Carmen necesita un computador, no necesita un discurso sobre la austeridad. Lo que necesita es un computador, que este presupuesto le quita”.

“Eliminar ese programa no es ordenar las cuentas. Es ampliar la brecha digital”, enfatizó.

La senadora también puso sobre la mesa otras exigencias de los comités opositores para la discusión presupuestaria en el Senado: incorporar el aporte fiscal al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y asegurar las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones para mayores de 65 años.

¿Y qué ocurriría si Hacienda no cede? Provoste evitó hablar de ganadores y perdedores políticos.

“La derrota no es para nosotros. El problema es para la ciudadanía”, respondió.

“Dos comités, pero una sola oposición”

Mientras siguen las negociaciones con Hacienda, la oposición intenta ordenar sus propias filas. Las diferencias entre el PS y el PPD por las presidencias de comisiones, especialmente por la salida de Pedro Araya de Constitución, dejaron heridas que no todos consideran cerradas.

Provoste, quien encabeza el Comité Unido de senadores DC, FA, PC y FREVS, evitó meterse en las disputas internas del Socialismo Democrático, pero aseguró que estas no han complicado la coordinación presupuestaria.

“Somos dos comités, pero una sola oposición. Y en estas materias también hemos actuado así, en unidad”, afirmó.

Consultada por las diferencias entre Juan Luis Castro y Pedro Araya sobre si el conflicto estaba superado, sostuvo que no le corresponde intervenir en asuntos de otro comité. Eso sí, insistió en que la comunicación entre ambos sectores sigue siendo estrecha.

Entre las preocupaciones compartidas mencionó los recortes a los sitios de memoria.

“La memoria no es de derecha ni de izquierda. Sitios como el Estadio Nacional o Villa Grimaldi son parte de lo que Chile acordó no repetir. Entonces, recortarlos es una mala señal”, sostuvo.

Respecto del papel de Michelle Bachelet y Gabriel Boric en la reorganización opositora, tomó distancia de las conversaciones entre las directivas partidarias.

“Yo ahí no participo”, respondió, circunscribiendo su actuación a los acuerdos entre los comités del Senado.

Rabat: críticas por las víctimas, pero sin adelantar su voto

Provoste también abordó la controversia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas, incluidos casos de delitos sexuales contra menores. Aunque evitó adelantar su postura ante una eventual acusación constitucional, cuestionó el trato del Ejecutivo a las víctimas.

“Creo que lo que hemos visto en estos días tiene que ver con que no hay una preocupación central por las víctimas. Esa es la situación más compleja”, sostuvo.

Y cerró con una definición sobre las prioridades de La Moneda: “Cuando uno gobierna finalmente toma decisiones, elige dónde está: si está del lado de las víctimas o del lado de los victimarios. Y al menos nosotros vamos a estar siempre del lado de las víctimas”.