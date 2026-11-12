Liga de Ascenso: San Marcos zafa de la desafiliación y denuncia a Puerto Montt se sepultó otra vez

La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional revocó la decisión de la Primera Sala y cambió la desafiliación impuesta a San Marcos de Arica por una millonaria multa.

La sanción será de dos mil unidades de fomento, lo que equivale a cerca de 83 millones de pesos. Esto, porque no se pudo determinar que los nortinos hayan entregado “dolosamente a los órganos de control de la ANFP información falsa”.

Eso sí, consideran que “el club denunciado ha incurrido reiteradamente en incumplimientos de sus obligaciones estatutarias”, que justifican la multa mas no la expulsión del fútbol nacional.

En el caso de Deportes Puerto Montt, el tribunal repitió el argumento que dio en la primera instancia para desestimar la denuncia en su contra. El club más austral del mundo no sufrirá peligro por esta causa, por lo que tendrá que volver al juego de la última fecha de la Liga de Ascenso.

Y es que, saliendo de los jueces y sus decisiones, la segunda división nacional tiene por jugarse una fecha todavía. Y vaya qué fecha.

La jornada 30 de la Liga de Ascenso tendrá los siguientes partidos, prácticamente todos con algo en juego.

En la zona alta, Cobreloa y San Luis de Quillota buscarán proclamarse campeones de la categoría. Ambos están líderes con 54 puntos, y deberán enfrentar, respectivamente, a los dos clubes de la discordia anterior: a Puerto Montt en Calama y a San Marcos en Arica. El “Velero” tiene una leve esperanza de alcanzar la liguilla si gana y si otros resultados se dan, mientras los “Bravos del Morro” están seguros en liguilla y sólo podrían aspirar a mejorar su posición.

En la definición por el descenso también estará el picante. Tres clubes, precisamente tres de los que denunciaron a San Marcos y Puerto Montt para zafar por el escritorio, deberán pelearse para no caer a la Segunda División.

Deportes Santa Cruz con 24 puntos, San Felipe con 23 y Rangers con 21 definirán el único descenso. Lo crítico será que Santa Cruz recibirá a Rangers y San Felipe hará lo suyo con la Unión Española, que requiere un triunfo para meterse en la liguilla.

En el caso de que los tres equipos queden igualados con 24 puntos, la diferencia de goles los ordenaría. Los dos que queden con peor diferencia tendrán que jugar una anti-final del mundo para determinar el descenso.

La programación de la fecha aún está pendiente, pero debiera conocerse en las próximas horas.