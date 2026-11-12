Masivo ataque al INDH revela maquinaria digital de la ultraderecha

El ataque contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ocurrido entre el 18 y el 20 de octubre fue, según un informe de Fundación Interpreta, mucho más que una ofensiva puntual contra un organismo estatal. El episodio permitió identificar la expresión visible de una comunidad digital que lleva al menos dos años operando de manera persistente en redes sociales, amplificando contenidos políticos, atacando adversarios y utilizando un repertorio común de narrativas y hashtags.

El hallazgo central del estudio es que esta comunidad es predominantemente orgánica, aunque algunas cuentas muestran automatización con mensajes cada 72 segundos. Se llevaron a cabo más de 34 mil publicaciones en tres días.

La investigación, realizada a partir de datos de Brandwatch, analizó el comportamiento de las cuentas que participaron en el hostigamiento al INDH y posteriormente reconstruyó su actividad durante los dos años anteriores. El resultado muestra una comunidad de miles de perfiles, dentro de la cual existe un núcleo particularmente activo, que no necesariamente responde a una estructura centralizada, pero que comparte patrones políticos suficientemente definidos como para actuar como una “facción en red”.

El caso del INDH resulta especialmente significativo, porque el hostigamiento comenzó antes de que la reforma que impulsa el ministro Rabat –que restringe las facultades del organismo– fuera difundida públicamente por los medios. Las primeras publicaciones aparecieron el sábado 18 de octubre y alcanzaron un primer peak esa noche, mientras que la reforma llegó a los medios recién el lunes 19 a las 17:15.

Para los investigadores, esta secuencia temporal dificulta explicar el episodio únicamente como una reacción espontánea al debate legislativo.

34 mil publicaciones en tres días

Entre el 18 y el 20 de octubre se registraron 34.265 publicaciones en español de 11.235 autores, excluyendo a la prensa. El 92,7% de los contenidos provino de X y 25.874 correspondieron a retuits. Al concentrarse en las 183 publicaciones más difundidas, que reunieron el 86,7% de los retuits, el informe encontró que 47,8% correspondía a contenido hostil hacia el INDH.

El hostigamiento no se limitó a cuestionar la existencia o las funciones del organismo. El principal mecanismo identificado fue la exposición de personas identificables como supuestos funcionarios del INDH, que concentró 28,2% de los retuits. Las publicaciones mostraban fotografías, videos o nombres de personas, acompañados en numerosos casos de insultos o llamados a identificarlas públicamente.

A esto se sumaron ataques al propio Instituto, ridiculizaciones de su director y afirmaciones sin fuente. La crítica política propiamente tal –como los llamados a cerrar o reformar el INDH sin atacar directamente a personas– representó 16% de los retuits. La defensa del organismo alcanzó 11,7%.

El informe también detectó llamados explícitos a identificar funcionarios y a entregar información sobre ellos. Los investigadores advierten que algunas de las personas exhibidas podrían incluso no trabajar en el INDH, lo que abre la posibilidad de que el hostigamiento haya afectado también a personas equivocadamente identificadas.

El análisis permitió identificar 4.617 cuentas vinculadas al episodio. Dentro de ese universo, 522 habían retuiteado al menos cinco publicaciones hostiles diferentes y conformaron el núcleo más activo. El 62,6% de esas cuentas estuvo presente durante los tres días del episodio.

Pero el informe hace una distinción importante: no encontró evidencia suficiente para definir esta actividad como una operación de bots. Las cuentas no mostraron una sincronización sistemática en los retuits y varias presentaron publicaciones propias y otros patrones compatibles con actividad humana. Por eso, los investigadores hablan de una comunidad predominantemente orgánica.

Eso no significa que todas las cuentas funcionen de la misma manera. Dentro del grupo aparecen 14 perfiles con niveles de actividad extraordinarios. En conjunto acumularon 4,75 millones de publicaciones durante dos años, de las cuales 95,5% fueron retuits. Su volumen combinado equivale a unas 7.200 publicaciones diarias.

Una de las cuentas, @juanari72798432, promedió 1.173 publicaciones diarias durante el período analizado: una publicación cada 74 segundos si se distribuye la actividad a lo largo de las 24 horas. Incluso la cuenta menos activa de este grupo alcanzó 323 publicaciones diarias.

El informe plantea varias hipótesis para explicar estos niveles: cuentas manejadas por personas que utilizan herramientas de programación, perfiles híbridos o incluso cuentas administradas por más de una persona. Sin embargo, los datos disponibles no permiten establecer cuál de esas posibilidades corresponde a cada perfil.

El seguimiento histórico hace posible dimensionar el verdadero alcance del fenómeno. El ataque al INDH representa apenas 1,1% de los ataques históricos de las 14 cuentas más activas. Su principal blanco durante los dos años analizados fue la izquierda, mencionada en 10,3% de los ataques. Le siguieron el Partido Comunista, con 9,3%, y Gabriel Boric, con 7,6%. Los migrantes ocuparon el cuarto lugar, con 4,9%.

El repertorio de ataques también revela una estructura política. Entre las agresiones contra la izquierda predominan las etiquetas que la asocian con el comunismo, el marxismo o el estallido social. Una parte menor, pero persistente, utiliza la criminalización del adversario, llamados a encarcelarlo o deshumanización.

Las narrativas que acompañan este contenido se repiten: apoyo a José Antonio Kast, delincuencia y seguridad, anticomunismo, inmigración irregular, acusaciones de corrupción y cuestionamientos al gasto público. En una muestra de 15.000 publicaciones, el apoyo a Kast aparece en 9,4%; delincuencia y seguridad, en 9,1%; y el comunismo y la proscripción del PC, en 7,1%.

En ese universo también aparece una narrativa directamente relacionada con el INDH: la idea de que la defensa de los derechos humanos equivale a la defensa de delincuentes. A ella se suman la reivindicación de Augusto Pinochet, la defensa de Carabineros y las Fuerzas Armadas y la interpretación del estallido social como un golpe de Estado que debería ser castigado.

Una “facción en red”

Una “facción en red” no se trataría de una organización formal ni de una red automatizada clásica, sino de una comunidad política digital cuyos integrantes comparten narrativas, hashtags y objetivos, amplifican contenidos de terceros y se activan ante determinados acontecimientos.

El episodio del INDH permitió hacer visible esa estructura, porque concentró en apenas tres días una enorme cantidad de actividad y mostró algunos de sus mecanismos más agresivos: la amplificación de publicaciones hostiles, la identificación de personas, los llamados a exponerlas y la circulación de afirmaciones sin fuente.

Pero el verdadero hallazgo está fuera de esos tres días. El ataque al INDH fue la expresión puntual de una maquinaria digital mucho más amplia, que llevaba dos años construyendo y difundiendo una determinada agenda política. Una maquinaria predominantemente humana y orgánica, aunque con cuentas cuyos niveles de actividad abren la posibilidad del uso de herramientas de automatización.

La investigación muestra así un ecosistema digital que no necesita necesariamente una conducción central para producir efectos coordinados. Basta con una comunidad que comparte enemigos, referentes y narrativas para que, frente a una coyuntura determinada, miles de usuarios puedan amplificar simultáneamente un mismo tipo de mensaje.

Y en ese ecosistema, el INDH es solo uno de los blancos. La principal línea de confrontación ha estado dirigida contra la izquierda, el Partido Comunista, Gabriel Boric y los migrantes.