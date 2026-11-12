Sorpresa para nadie: grandes gremios camioneros descartan sumarse al paro y critican “anarquía”

Mientras camioneros independientes y otros gremios del transporte mantienen las movilizaciones por el alza de los combustibles, las dos principales confederaciones del sector volvieron a marcar distancia del paro. Sus dirigentes llegaron este jueves a La Moneda para reunirse con el Gobierno de José Antonio Kast, reiteraron que no se sumarán a las protestas y cuestionaron la forma en que se han desarrollado.

Pasadas las 09:00 horas, representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) arribaron a Palacio para abordar las demandas del sector.

Antes del encuentro, el presidente de la CNDC, Juan Araya, defendió la vía de las negociaciones y criticó la falta de una conducción unificada entre las organizaciones movilizadas.

“Es muy fácil hacer un paro, nos paramos y citamos 10 camiones aquí a La Moneda y salimos en todos los canales, pero lo importante es el diálogo, conversar, porque es muy fácil partir con un paro y después, ¿cómo nos bajamos?”, planteó.

Consultado directamente sobre una eventual adhesión a las protestas, Araya fue categórico. “No, porque nosotros acordamos como confederación, por lo menos, y tuvimos la semana pasada, de no participar en ninguna cosa, porque hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la ausencia de una conducción clara dificulta el desarrollo de las movilizaciones y reafirmó que su organización continuará privilegiando las conversaciones con las autoridades.

Una postura similar expresó el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien también descartó que su confederación se incorpore al paro. Eso sí, el dirigente reconoció que el Ejecutivo “llegó un poco tarde” con las medidas destinadas a enfrentar el encarecimiento de los combustibles.

Pese a esa crítica, defendió las gestiones realizadas por ambas organizaciones desde marzo y aseguró que han conseguido avances para el sector. “Trabajamos con Juan (Araya) desde marzo y estamos teniendo buenos resultados válidos”, señaló.

Pérez mencionó mejoras en las tarifas del transporte, aunque reconoció que los camioneros de menor tamaño que actualmente participan de las protestas no están satisfechos con las soluciones alcanzadas.

También aseguró que las confederaciones representan a pequeños empresarios del transporte, cuyos intereses —según sostuvo— han sido considerados durante las negociaciones. “En nuestras confederaciones también hay asociaciones de camioneros pequeños y se sienten muy bien representados por la dirigencia”, afirmó.

La decisión de mantenerse fuera del paro fue ratificada el miércoles durante una asamblea de las principales organizaciones del transporte de carga realizada en Concepción.

Según Pérez, las bases entregaron un mandato específico: buscar soluciones urgentes y contribuir a normalizar la circulación en las carreteras.

“Nosotros no nos vamos a adherir a este paro, porque el mandato de nuestras bases, ayer en Concepción, fue claro y nítido: que buscáramos una solución urgente, ayudar a que el país vuelva a la normalidad”, aseguró.

El dirigente también manifestó preocupación por las consecuencias de las interrupciones del tránsito, especialmente para las actividades económicas que dependen del transporte de carga.

“No es normal que las carreteras estén obstruidas; estamos en periodo de exportación de cerezas y hay muchas externalidades negativas. El llamado es a buscar una solución definitiva”, agregó.

Las declaraciones se producen mientras otras organizaciones de transportistas continúan movilizadas, pese al anuncio gubernamental de congelar los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y revertir las alzas previstas para este jueves.

La CNDC y la CNTC, en cambio, habían acordado solicitar un congelamiento del precio del diésel durante seis meses, demanda que forma parte de las conversaciones con el Ejecutivo.