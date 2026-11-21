Un importante avance en su posicionamiento nacional e internacional alcanzó la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la edición 2027 del QS World University Rankings: Sustainability, clasificación que evalúa el desempeño de las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad. La casa de estudios se ubicó en el quinto lugar nacional, escalando ocho posiciones respecto de la versión anterior, y alcanzó el puesto 21 entre las 146 universidades clasificadas de Latinoamérica y el Caribe.

El resultado representa una mejora significativa en el desempeño de la PUCV, cuyo puntaje global en un año aumentó de 46,8 a 68,5. Este progreso se observa en las tres dimensiones que considera la medición: Impacto Ambiental, Impacto Social y Gobernanza, evidenciando avances en distintos ámbitos del quehacer institucional vinculados al desarrollo sostenible.

En el ámbito nacional, la Universidad obtuvo el cuarto lugar en Impacto Ambiental, el sexto en Impacto Social y el séptimo en Gobernanza. Estas ubicaciones dan cuenta de un progreso transversal en las dimensiones evaluadas y consolidan el avance de la Institución en una materia que constituye uno de los ejes de su proyecto universitario.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición fue el desempeño alcanzado en Gobernanza, categoría en la que la PUCV elevó su puntuación de 30,7 a 79,7. También registró mejoras importantes en Impacto Ambiental, que pasó de 40,6 a 63,2 puntos, e Impacto Social, que aumentó de 55,7 a 71,4.

De acuerdo al vicerrector de Administración y Finanzas, Álex Paz, indicó que los resultados obtenidos por la Universidad reflejan el compromiso institucional y los avances alcanzados en materia de sostenibilidad. “Hemos reforzado este compromiso mediante la creación del Programa de Sostenibilidad Ambiental, que busca incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión de infraestructura, las operaciones, las adquisiciones, el uso responsable de los recursos, la eficiencia energética y la gestión de residuos, entre otros ámbitos de nuestro quehacer”, afirmó.

“Con este programa queremos que la sostenibilidad forme parte de las decisiones cotidianas de la Universidad, impulsando acciones concretas, medibles y sostenidas en el tiempo. Nuestro propósito es avanzar hacia una gestión universitaria cada vez más responsable con el medioambiente, contribuyendo a la meta institucional de alcanzar la carbono neutralidad al año 2035 y consolidando una cultura de sostenibilidad que involucre a toda nuestra comunidad universitaria”, indicó.

Por su parte, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Ursula Exss, afirmó que el posicionamiento alcanzado por la Casa de Estudios en el Ranking QS de Sostenibilidad es un reconocimiento a un trabajo que se ha desarrollado de manera sistemática y transversal en esta materia. “Este resultado refleja los avances de una comunidad universitaria que ha asumido la sostenibilidad como un compromiso institucional y como un componente fundamental de la educación superior, en concordancia con los desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo”, agregó.

“Como universidad entendemos que la sostenibilidad debe estar presente en todas las dimensiones de nuestro quehacer: en la formación de nuestros estudiantes, en la investigación, en la gestión institucional y, especialmente, en la manera en que nos vinculamos con el entorno y contribuimos al desarrollo de las comunidades. Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo ese compromiso, promoviendo una cultura de responsabilidad y contribuyendo desde nuestro quehacer”, sostuvo la autoridad.

La edición 2027 del QS World University Rankings: Sustainability evaluó a un total de 2.003 instituciones de educación superior de distintos países y, a nivel nacional, el listado contempló a 22 universidades, configurando un marco de referencia que permite dimensionar su desempeño en esta materia.