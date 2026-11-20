La ministra de Salud, May Chomalí, salió al paso de la ofensiva del Partido Nacional Libertario (PNL) y negó haber asumido compromisos con la colectividad para restringir los tratamientos hormonales en menores de edad. Esto, luego de que el Senado rechazara una indicación del Gobierno que buscaba impedir su financiamiento público en el Presupuesto 2027.

“Se han dicho cosas que desde mi punto de vista no son ciertas. Nosotros no hemos hecho compromiso con el Partido Libertario, por lo tanto, no entiendo dónde sale esta acusación constitucional”, afirmó este viernes la secretaria de Estado.

Chomalí también descartó eventuales infracciones constitucionales y defendió su gestión. “Estoy muy tranquila con cómo hemos hecho el trabajo desde que llegamos en esta temática, siempre muy coordinadamente con Presidencia”, sostuvo.

La controversia estalló después de que la indicación del Ejecutivo fuera rechazada en el Senado tras un empate de 21 votos a favor y 21 en contra. Desde el PNL acusaron a la ministra de faltar a su palabra, mientras su presidente, Johannes Kaiser, confirmó que mantienen abierta la posibilidad de acusarla constitucionalmente si continúan financiándose estos tratamientos.

Sin embargo, Chomalí recalcó que el Ejecutivo no podía garantizar el resultado de una votación parlamentaria. “¿Cómo podemos comprometer algo que se va a poner a votación?”, cuestionó.

Republicanos presionan por una salida administrativa

La molestia también alcanzó al Partido Republicano, cuyos dirigentes se reunieron este viernes con Chomalí para abordar el revés legislativo.

Según informó La Tercera, a la cita asistieron el secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, y los diputados José Antonio Kast Adriasola y Felipe Ross, quienes transmitieron a la ministra que restringir estos tratamientos constituye una línea roja para el partido.

Tras el encuentro, Ross aseguró que acordaron un cronograma hasta fin de año para modificar las circulares que regulan la hormonización cruzada en menores de edad.

Chomalí, por su parte, confirmó que revisarán la normativa por la vía administrativa, particularmente respecto de adolescentes de entre 16 y 18 años, aunque recordó que las indicaciones de estos medicamentos son responsabilidad de los médicos tratantes, conforme a la evidencia disponible.

La ministra también insistió en que no existe un programa de hormonización de menores de edad, sino uno de acompañamiento a la identidad de género establecido por ley.

Desde La Moneda, el subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió que el Ejecutivo cumplió su compromiso con algunos parlamentarios al presentar la indicación, aunque esta finalmente no prosperó.

La presión republicana llegó también al vicepresidente Claudio Alvarado y al jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval. Pese a ello, el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, descartó sumarse a una acusación constitucional, aunque advirtió que podrían solicitar una votación separada de los recursos cuestionados durante la discusión del Presupuesto en la Cámara.

En paralelo, Renovación Nacional también entró al debate. Su jefe de bancada, Diego Schalper, anunció una reunión con Chomalí para el lunes y pidió al Gobierno dar urgencia a un proyecto de ley sobre la materia.