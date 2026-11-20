La investigación por la eventual falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) sumó un nuevo capítulo este viernes. La Fiscalía Regional de Valparaíso inició diligencias y tomó contacto con el Senado para conocer cómo funciona el procedimiento administrativo de los permisos constitucionales, en medio de la controversia que ha sacudido a la Cámara Alta.

El secretario general del Senado, Luis Rojas, confirmó el acercamiento del Ministerio Público, aunque puso un matiz: hasta ahora, la Fiscalía no ha solicitado formalmente la entrega de documentos o antecedentes relacionados con el caso.

Según explicó la Corporación mediante un comunicado, el contacto tuvo como objetivo conocer los mecanismos utilizados para recibir, tramitar y retirar los permisos constitucionales de los parlamentarios.

“La Fiscalía tomó contacto con el Senado para conocer cómo opera el procedimiento administrativo de los permisos constitucionales. En esa oportunidad se explicó el mecanismo que utiliza la Corporación para recibir y tramitar estos documentos”, señaló Rojas.

El secretario general recalcó que “se trató de una instancia destinada a conocer el funcionamiento del procedimiento y no de un requerimiento formal de entrega de antecedentes”.

Las diligencias fueron confirmadas durante esta jornada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de Órdenes, quien aseguró que nunca solicitó ni autorizó el retiro de su permiso constitucional mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La controversia surgió luego de que el senador Juan Luis Castro (PS) gestionara el retiro de los permisos de Órdenes y Fidel Espinoza (PS), una medida que podía modificar los quórums del Senado en plena discusión del Presupuesto 2027. El episodio derivó en una investigación de oficio y en la presentación de una querella contra Castro y quienes resulten responsables.

Desde el Senado reiteraron su disposición a colaborar con el Ministerio Público y entregar los antecedentes que eventualmente sean requeridos para esclarecer los hechos.