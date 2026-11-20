En conversación con Héctor Cossio, editor general de El Mostrador, Natalia Freire -quien conducirá para la nueva temporada los programas “Empieza por Acá” y “La Semana Política” adelantó parte de los temas que marcarán la agenda política en Estados Unidos tras las elecciones de medio término, en la que los Demócratas se hicieron del control del Congreso. Desde Florida, la periodista puso el foco en las disputas internas que enfrenta el Partido Demócrata, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

-¿Quiénes son las figuras que van a liderar esta nueva etapa en el Congreso de EEUU?

-En la Cámara de Representantes, los demócratas eligieron a Hakeem Jeffries como su candidato para presidir la Cámara. Si consigue la elección formal, podría convertirse en el primer afroamericano en ocupar ese cargo, un hito histórico para la política estadounidense. Pero su liderazgo no está libre de cuestionamientos. Desde el ala progresista hay sectores que consideran que el Partido Demócrata necesita una renovación más profunda, tanto de sus liderazgos como de sus propuestas.Es decir, los demócratas ganaron las elecciones, pero también tienen que resolver sus propias diferencias internas.

-¿Y qué pasa en el Senado?

Ahí tenemos una disputa especialmente interesante. Chuck Schumer, actual líder de los demócratas en el Senado, enfrenta el desafío del senador Chris Van Hollen. Es una competencia que no se veía desde hace más de treinta años dentro de la bancada demócrata. Y lo interesante es que esta disputa no es solamente por un cargo. Refleja una discusión mucho más profunda: ¿el Partido Demócrata debe volver a sus posiciones tradicionales o necesita escuchar a una ciudadanía que está pidiendo cambios más radicales? En el fondo, los demócratas tienen que demostrar que entendieron el mensaje de las urnas.

-¿Y cómo está reaccionando Donald Trump frente a esta nueva realidad?

Trump está respondiendo a su manera: reforzando su círculo de poder. Acaba de nombrar a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, reemplazando a Susie Wiles. Y esta designación es muy significativa. Miller no es un funcionario cualquiera. Es uno de los principales arquitectos de la política migratoria más dura de Trump. Ha sido una figura central en su agenda nacionalista y en su visión de un poder presidencial mucho más expansivo. Por eso, su nombramiento puede interpretarse como una señal: Trump no parece dispuesto a moderar su proyecto después de la derrota electoral. Por el contrario, está poniendo a uno de sus colaboradores más duros en el centro de la administración. Es una decisión que anticipa una Casa Blanca posiblemente más confrontacional frente al Congreso demócrata.

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