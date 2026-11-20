La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes la convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), una iniciativa impulsada por Chile, Estados Unidos y otros diez países en el marco del denominado Escudo de las Américas, la estrategia de seguridad regional promovida por el presidente estadounidense Donald Trump.

La propuesta obtuvo 14 votos a favor, dos en contra —Brasil y Uruguay— y una abstención de Bahamas, dando luz verde a una gestión diplomática que había sido revelada por la Unidad de Investigación de El Mostrador y que abrió cuestionamientos al Gobierno de José Antonio Kast por avanzar en este mecanismo sin transparentar sus alcances ante el Congreso.

La decisión se produce apenas dos días después de que este medio publicara el reportaje “Secretismo de Estado: OEA confirma reunión por Escudo de las Américas ante mutismo del Gobierno”, que dio cuenta de las resistencias diplomáticas y los cuestionamientos por la falta de consultas al Parlamento y a instancias especializadas de política exterior.

Según la resolución, a la que tuvo acceso El Mostrador, los cancilleres de los países integrantes del TIAR deberán reunirse dentro de los próximos 75 días para examinar posibles medidas diplomáticas, jurídicas u otras acciones que no impliquen el uso de la fuerza armada.

El documento sostiene que las organizaciones vinculadas al narcotráfico transnacional y al terrorismo representan amenazas para la gobernanza democrática y la soberanía de los Estados, y que sus actividades podrían poner en peligro la paz del continente, conforme al artículo 6 del tratado.

Con 14 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, los Estados Miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaron la resolución “Convocación del Órgano de Consulta” del TIAR presentado por las delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, los Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Trinidad y Tobago. — OEA (@OEA_oficial) November 20, 2026

Chile tuvo un papel activo en la tramitación de la iniciativa. Fue su misión permanente ante la OEA, encabezada por el embajador —y exdiputado RN— José Miguel Castro, la que remitió formalmente la versión revisada del proyecto de resolución, en representación de los doce países patrocinantes.

Durante la sesión, el embajador chileno ante la OEA, José Miguel Castro, defendió la iniciativa y buscó despejar las dudas sobre sus alcances, especialmente respecto de una eventual intervención militar.

“Quisiera subrayar tres elementos que orientan esta iniciativa. Primero, el proyecto excluye expresamente el uso de la fuerza armada y se refiere solo a posibles acciones diplomáticas, jurídicas o de otro carácter no militar”, sostuvo el representante chileno.

Castro recalcó que la propuesta no está dirigida contra ningún Estado, sino contra organizaciones criminales transnacionales, y que respeta los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención. Asimismo, confirmó que los países impulsores presentaron una versión revisada del proyecto tras recoger sugerencias de otras delegaciones.

Uruguay y Brasil marcan distancia

La aprobación, sin embargo, no estuvo exenta de resistencias. Uruguay y Brasil rechazaron la propuesta, mientras que México, país que no forma parte del TIAR y que por tanto no tenía derecho a voto, también manifestó sus reparos.

Uno de los cuestionamientos más duros vino del embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, quien puso en duda que un tratado de defensa colectiva, firmado en 1947 en plena Guerra Fría, sea el mecanismo adecuado para enfrentar al crimen organizado.

“No entendemos necesario, ni entendemos que corresponda, abordar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional a través de un mecanismo como el TIAR, que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas”, sostuvo el diplomático.

Lanza advirtió que no corresponde equiparar la delincuencia organizada con el terrorismo, ni recurrir a mecanismos colectivos que puedan utilizarse para intervenir en asuntos internos de otros Estados. A su juicio, la respuesta debe concentrarse en la cooperación judicial, el intercambio de inteligencia y el combate al financiamiento de las organizaciones criminales.

Brasil, en tanto, también cuestionó la pertinencia de recurrir a un tratado de defensa colectiva para enfrentar amenazas de seguridad interna. Su delegación advirtió que el concepto de “narcoterrorismo” no reemplaza la necesidad de demostrar jurídicamente los vínculos entre organizaciones criminales y terroristas.

Las objeciones coinciden con las advertencias recogidas esta semana por El Mostrador. El exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza ya había anticipado las resistencias de Brasil, México y Uruguay, mientras que expertos en política internacional cuestionaron la pertinencia de recurrir a un instrumento de defensa de la Guerra Fría para combatir el narcotráfico.

Del secretismo a la aprobación

La votación marca un nuevo capítulo de la controversia que abrió la participación chilena en el Escudo de las Américas, cuya declaración conjunta fue suscrita en septiembre y contemplaba recurrir al TIAR para coordinar acciones contra amenazas transnacionales.

La investigación publicada por El Mostrador reveló que, pese a las consultas realizadas a Cancillería, el Gobierno no había entregado respuestas sobre la solicitud presentada ante la OEA, cuya existencia fue confirmada por el propio organismo internacional.

También dio cuenta de cuestionamientos por la ausencia de consultas al Consejo de Exministros de Relaciones Exteriores y a instancias técnicas de Cancillería.

El diputado Gonzalo Winter (FA), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ofició a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa para exigir explicaciones sobre los compromisos asumidos por Chile.

En tanto, el exdiplomático Carlos Portales cuestionó que el país participara en una solicitud sin suficiente discusión interna, mientras que el analista Guillermo Holzmann advirtió que Estados Unidos buscaría legitimar el Escudo de las Américas mediante organismos multilaterales.

La aprobación de este viernes concreta así una de las principales gestiones diplomáticas asociadas a la estrategia de Washington.

Por ahora, la resolución no autoriza operaciones militares ni establece sanciones inmediatas. Lo que hace es abrir formalmente una instancia de consulta entre los países del tratado, que deberán examinar las eventuales medidas en una próxima reunión de cancilleres.

El documento también precisa que la convocatoria no anticipa las decisiones que eventualmente pueda adoptar ese órgano. Mientras tanto, la iniciativa avanza en el escenario internacional y permanecen abiertas las preguntas sobre el alcance de los compromisos asumidos por Chile y la información entregada al Congreso.