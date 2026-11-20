Colo Colo volvió a imponer su hegemonía en el fútbol femenino chileno. Este viernes 20 de noviembre, el equipo dirigido por Tatiele Silveira se consagró pentacampeón de la Liga Femenina 2026, tras derrotar a Universidad Católica en una dramática definición a penales en el Estadio Santa Laura.

La final estuvo marcada por la intensidad y el suspenso. Pese al dominio de las albas durante buena parte del encuentro, fueron las cruzadas quienes golpearon primero. A los 75 minutos, Vaitiare Pardo aprovechó un balón largo, ganó en velocidad y definió cruzado ante la arquera Ryann Torrero para abrir la cuenta.

Cuando Universidad Católica acariciaba el primer título de su historia, apareció Yenny Acuña. A los 86 minutos, la delantera conectó de cabeza un centro de Michelle Acevedo y estableció el 1-1, enviando la definición a los lanzamientos penales.

COLO-COLO PENTACAMPEÓN 🏆👏🏻 https://t.co/5jAhASxfJU — Rodrigo Torres León de la Barra (@rtorres11) November 21, 2026

Desde los doce pasos, Torrero se convirtió en protagonista al contener el disparo de Consuelo Berrocal. Las cinco ejecutantes de Colo Colo acertaron y María José Urrutia selló el triunfo por 5-4 con el último lanzamiento.

ANIBAL MOSA LE ENTREGA LA COPA A LAS PENTACAMPEONAS DEL FÚTBOL FEMENINO🏆🤟🚬 #VamosColoColo https://t.co/X7ROApteS6 — Ｈｅｒｎáｎ Ａｌｖａｒａｄｏ (@ELPopular_35) November 21, 2026

Con esta victoria, el conjunto albo alcanzó su decimoctavo título nacional y quinto consecutivo, consolidándose como el club más ganador del fútbol femenino chileno. Universidad Católica, en tanto, cerró una campaña histórica con su primera final y, al igual que Colo Colo, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027.