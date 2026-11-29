Más de 300 mil personas se inscribieron para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que se realizará este lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre. En la recta final, junto con repasar los contenidos, también es importante preparar las condiciones personales y emocionales para enfrentar las jornadas de evaluación.

La presión por obtener un determinado puntaje, el temor a equivocarse y la incertidumbre respecto del futuro académico pueden generar ansiedad entre los postulantes. Sin embargo, existen estrategias para manejar estas emociones antes, durante y después de la prueba.

1. Anticipar situaciones difíciles y evitar los pensamientos negativos

Para Rosa Roa, directora general de Asuntos Estudiantiles de la Universidad del Alba, anticiparse mentalmente a situaciones complejas puede ayudar a los estudiantes a enfrentar la evaluación con mayor tranquilidad.

“Es importante manejar la ansiedad y anticipar mentalmente los escenarios que podrían ocurrir durante la rendición de la prueba. Por ejemplo, preguntarse ¿qué haré si encuentro una pregunta que no sé responder? ¿Qué haré si me bloqueo o siento que me estoy poniendo demasiado nervioso? Tener una respuesta previamente preparada nos ayuda a recuperar la sensación de control”, explica.

La especialista también recomienda reemplazar los pensamientos negativos y las exigencias de perfección por expectativas más realistas, concentrándose en resolver una pregunta a la vez.

“No necesitamos eliminar completamente la ansiedad para tener un buen desempeño, necesitamos aprender a manejarla”, señala.

2. Priorizar el descanso por sobre el estudio de última hora

En las horas previas a la PAES, se recomienda evitar las jornadas extensas de estudio, realizar repasos acotados y establecer un horario para finalizar la preparación.

Mónica Bravo Sanzana, doctora en Educación y directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Educativo de la Universidad de La Frontera (UFRO), destaca la importancia de mantener hábitos saludables. En el caso de los adolescentes de entre 13 y 18 años, la recomendación general es dormir entre ocho y diez horas por noche.

También es aconsejable mantener los horarios habituales de alimentación, hidratarse adecuadamente y reservar momentos para caminar, escuchar música o compartir con amigos.

3. Organizar con anticipación los días de rendición

Reducir los imprevistos puede contribuir a disminuir el nerviosismo. Para ello, se recomienda revisar previamente el local de rendición, calcular los tiempos de traslado y dejar preparados los documentos y materiales permitidos.

La tarjeta de identificación, que permite conocer el local asignado, puede obtenerse a través del Portal de Inscripción del Demre.

El reconocimiento de salas está programado para este lunes 30 de noviembre, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

4. Administrar el tiempo y saber cómo enfrentar un bloqueo mental

Durante la prueba, es fundamental leer atentamente las instrucciones, administrar el tiempo disponible y avanzar de manera ordenada. Si una pregunta resulta demasiado difícil, es preferible continuar con las siguientes y retomarla posteriormente.

¿Qué hacer si un estudiante se bloquea o siente que olvidó todo lo aprendido?

“Les diría que se den unos segundos. Pueden apoyar los pies en el suelo, respirar con calma y volver a leer qué les pide la pregunta. Si siguen sin encontrar por dónde empezar, pueden pasar a la siguiente y retomar esa pregunta más adelante, si el tiempo lo permite”, recomienda Bravo.

También es importante evitar anticiparse a los resultados o pensar en las evaluaciones que todavía quedan pendientes.

5. Evitar comparar respuestas después de cada prueba

Entre una evaluación y otra, se recomienda descansar, alimentarse e hidratarse. Comparar respuestas con otros estudiantes inmediatamente después de terminar puede aumentar la preocupación por posibles errores y afectar la disposición emocional para enfrentar las siguientes pruebas.

Lo aconsejable es concentrarse en lo que todavía se puede hacer, en lugar de insistir en revisar aquello que ya no es posible modificar.

6. El rol de los padres: acompañar sin presionar

Para Alejandro Cuadra, doctor en Psicología y académico de la Universidad de Tarapacá (UTA), uno de los principales desafíos de las familias es “acompañar sin presionar”.

“Lo fundamental es transmitir tranquilidad y seguridad emocional. Los jóvenes ya han enfrentado un proceso exigente de preparación y evaluación, por lo que no necesitan una presión adicional proveniente de sus familias”, sostiene.

El académico recomienda generar espacios de conversación, escuchar las preocupaciones de los hijos y evitar las comparaciones con hermanos, amigos o compañeros de colegio, así como establecer expectativas demasiado rígidas respecto de los puntajes o las carreras que deberían estudiar.

Por su parte, Andrea Comelía, psicóloga de la sede Iquique de la UTA, aconseja no exigirles que continúen estudiando durante las últimas horas, sino favorecer espacios de tranquilidad y realizar actividades familiares que les permitan sentirse acompañados, sin juicios ni exigencias.

7. Aprender a manejar la espera de los resultados

Una vez finalizada la PAES, comenzará un periodo de poco más de un mes hasta la publicación de los puntajes, prevista para el lunes 4 de enero de 2027, fecha en que también se iniciará la postulación a las universidades.

Durante esta etapa, Bravo recomienda evitar que las conversaciones familiares giren permanentemente en torno a los resultados. Lo ideal es acordar momentos específicos para revisar carreras, requisitos y alternativas de postulación, permitiendo que los jóvenes descansen y retomen sus actividades habituales.

Asimismo, aconseja preguntarles cómo prefieren conocer sus puntajes: solos, acompañados o junto a otros integrantes de la familia.

8. ¿Qué hacer si el puntaje no es el esperado?

Frente a un resultado que no cumple las expectativas, los especialistas recomiendan dar espacio para expresar la frustración, evitar los reproches y no minimizar la decepción.

“Evitaría los reproches como «te faltó estudiar», las comparaciones con hermanos o amigos y las preguntas sobre cuánto sacaron los demás. También tendría cuidado con decir «da lo mismo», porque para quien esperaba ese resultado puede significar mucho”, explica Bravo.

Posteriormente, es posible revisar distintas alternativas, como evaluar el puntaje ponderado, considerar la misma carrera en otra institución, explorar vías de admisión especial, optar por una formación técnico-profesional en institutos profesionales o centros de formación técnica, o prepararse para una nueva rendición.

“Un puntaje cumple una función en la admisión. La trayectoria de un joven incluye sus vínculos, lo que le interesa aprender y las oportunidades que irá encontrando y construyendo”, concluye la especialista de la UFRO.

Calendario de la PAES 2026