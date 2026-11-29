• En distintas regiones del país comenzaron el viernes las notificaciones de cese de contrato de trabajadores del sector público, tras los dos oficios enviados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, uno de los cuales señala que se debe dar especial atención a trabajadores próximos a jubilar o afectados por enfermedades terminales, graves o catastróficas.

• Los despidos comenzaron un día después de que el Presidente José Antonio Kast pidiera a los empresarios, durante la reunión anual de la Sofofa, evitar despidos y mantener los puestos de trabajo, en un contexto de recesión económica y desempleo que llegó por primera vez al 10%, según el INE.

• En Osorno, Kast atribuyó el aumento del desempleo a que personas que habían perdido la esperanza de encontrar trabajo volvieron a buscarlo, y sostuvo que se han creado puestos de empleo y que el Gobierno está haciendo las cosas bien.

• El directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio informó que hubo al menos 50 despidos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que se suman a otros 38 en el área de Patrimonio, afectando a trabajadores a contrata y a honorarios. Según el sitio Despidos Kast, ya se habían informado 270 despidos en distintos servicios, entre ellos cerca de 80 en Migraciones, 40 en Prevención del Delito y 40 en la Dirección de Crédito Prendario, además de despidos en Sence, Medio Ambiente, Sernatur, Aduanas y Sernac.

• La plataforma Despidos Kast reportó otros 203 casos en riesgo en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El senador Daniel Núñez (PC) también denunció despidos en una unidad del Archivo Regional, la Seremi de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, calificándolos de injustificados y arbitrarios, y atribuyéndolos a una decisión impulsada por el ministro Jorge Quiroz, por lo que pidió revertirlos.

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