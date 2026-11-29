La instalación de una plataforma destinada a la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Europa, principalmente metanfetamina y fentanilo, es lo que pretendía efectuar una organización criminal en Chile, según indicó uno de los agentes encubiertos que declaró en el juicio recientemente realizado en Antofagasta, tras el cual se dictó una condena de 24 años de cárcel para cada uno de los dos ciudadanos mexicanos inculpados en este caso, en Antofagasta.

En el papel, uno de los funcionarios del OS-7 de Carabineros de esa ciudad se identificaba con la sigla “AERD/B15”, pero los mexicanos lo conocieron como “Joaquín”. El 15 de mayo de 2024 comenzó a actuar como agente encubierto junto a otro carabinero, “AERD/B14”, que usaba la identidad ficticia de “Sebastián”, quienes tomaron contacto con dos ciudadanos mexicanos que decían ser miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Juan Pablo Galindo y Eduardo Michel Ávalos.

Galindo nunca llegó a juicio, pues según fuentes cercanas a la causa fue abatido en un operativo policial en Guadalajara, mientras que Michel, en el tribunal, desmintió ser miembro del CJNG y aseguró que se había descontextualizado un diálogo que tuvo con uno de los agentes encubiertos, según el cual él se habría jactado de ser el brazo derecho del “jefe de plaza” del CJNG en Guadalajara, a quien mencionaban como “El viejo”.

Tanto Galindo como Michel, según dijo “Joaquín” en las audiencias “manifestaban tener capacidad para exportar metanfetamina y fentanilo a distintos lugares del mundo, contando con contactos en diversos países”, especialmente de Europa, pero también en Estados Unidos y Oceanía.

Según el agente, los mexicanos le dijeron que “su propósito era utilizar a Chile como plataforma de tránsito para la distribución internacional de dichas sustancias, aprovechando que el país no era visto como productor de este tipo de drogas”.

Como muestra de su seriedad, a mediados de 2024 los norteamericanos hicieron un primer envío de “hielo”, como llamaban a las metanfetaminas, por medio de un paquete que contenía un repuesto automotriz, en cuyo interior había 20 pastillas de la droga, también conocida por su sigla química, MDMA, o como “éxtasis”. Se hizo una entrega vigiladas de las grageas y luego los mexicanos pidieron contar con una parcela alejada, para lo cual los agentes encubiertos, con autorización de sus jefes y del Ministerio Público, arrendaron un predio en Lolol, Región de O’Higgins, donde a inicios de 2025 llegó un envío de tinetas de pintura, enviadas desde el puerto de Manzanillo (controlado por el CJNG), las cuales debían ser tratadas químicamente en Chile, con el fin de separar la metanfetamina líquida de la pintura, y luego convertir el líquido en pastillas.

Para ello llegó un segundo mexicano, Eduardo Jiménez Rangel, quien admitió haber viajado a Chile invitado por Galindo. Dijo también que la droga tenía un valor de nueve mil dólares por kilo y que viajó en diciembre a cambio de un pago de cinco mil dólares, asegurando que no era parte de ningún cartel.

Lo mismo aseguró Jiménez, que según los agentes era un hombre de importancia en la organización. De hecho, acerca de los comentarios que hizo a uno de los carabineros encubiertos acerca del Cartel de Jalisco, aseguró a los jueces que respondió “basándose exclusivamente en conocimientos obtenidos a través de noticias, reportajes periodísticos y programas de televisión” y que cuando habló acerca del “jefe de plaza” lo hizo porque conocía el concepto “por información de dominio público”.

Como ha informado El Mostrador, en enero de 2025, y luego del trabajo de varios otros agentes encubiertos (incluyendo a uno de la Armada) el OS-7 irrumpió en la parcela de Lolol, en pleno proceso de separación de la droga y la pintura, descubriendo 844 kilos de metanfetamina.

Luego del proceso correspondiente, Eduardo Jiménez y Eduardo Michel fueron condenados, cada uno, a tres penas de ocho años, por asociación ilícita, tráfico de drogas y elaboración de estupefacientes.

“El crimen organizado no se retira por una condena”

Al respecto, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que “esta es la primera vez que probamos en juicio que una organización transnacional quiso instalar en Chile una plataforma para producir y exportar drogas sintéticas. Esto no es una sospecha, sino algo que se acreditó ante un tribunal oral en lo penal, es el estándar más alto que tiene nuestro sistema de justicia penal, y que lo detuvimos antes de que pudiese producir a escala”.

En el mismo sentido, recuerda que, como lo indicaron los agentes encubiertos, “lo que buscaban los imputados era utilizar a Chile como una plataforma logística para reducir riesgos de detección en los destinos finales, aprovechando que el país no era reconocido internacionalmente como productor. El destino acreditado apuntaba a mercados de alto valor, principalmente Europa. La acusación mencionó también Oceanía”.

Otro aspecto destacado por el persecutor es la cuantía de las penas, las cuales señala que son inéditas en América del Sur, y que se suman a otras condenas previas -todas en ciudades del norte de Chile- donde se ha detenido a miembros de importantes organizaciones intentando establecer operaciones en Chile, como sucedió con una célula del Clan del Golfo detenida en Arica y otra del Cártel de Sinaloa, en Iquique.

Ante el mensaje que este tipo de condenas significa para las grandes organizaciones de narcotráfico de América Latina, Castro responde taxativamente que “el crimen organizado, y especialmente el crimen organizado transnacional, no se retira por una condena. El crimen organizado se adapta. Mientras los mercados de destino paguen lo que pagan, en Oceanía o Europa, por ejemplo, van a seguir probando cada puerta del Pacífico. Y Chile, nuestro país, es una de ellas”.

En ese sentido, indica que “si pudiésemos hablar del valor de este fallo, no es que cierre el problema, sino que fija una señal, una señal es muy importante, porque aquí hay y hubo una capacidad para detectarlos, y también hay y hubo voluntad para perseguirlos hasta el final de un juicio oral y esa voluntad hay que sostenerla”.

Frente a ello, agregó que “nuestra respuesta como fiscalía en general, y la nuestra, a nombre de la Fiscalía Regional de Antofagasta, no puede ser un golpe aislado, sino que tiene que ser una capacidad permanente de perseguir a estas organizaciones”.

“Agentes provocadores”

Por cierto, discrepa de lo anterior la defensora de Jiménez, Trinidad Parra. La abogada dijo a El Mostrador que recurrirán de nulidad frente al fallo, pues a su juicio las condenas son exageradas. Según argumentó, su representado “llegó el 4 de enero a Chile, con pasaje de regreso 24 de enero y cayó detenido el 8 de enero. Entonces, ¿dónde está la asociación ilícita de permanencia en el tiempo que exige el legislador?”, se preguntó, agregando que “dijeron de que venía con un rol específico, como cocinero de la droga, pero eso no eso no calza para una asociación ilícita permanente en el tiempo”.

Del mismo modo, criticó duramente el uso de agentes encubiertos, indicando a que su juicio eran “agentes provocadores” que “hicieron pisar el palito” a los mexicanos, destacando que, tal como lo indica la sentencia, “los mismos agentes encubiertos los trasladaron para ir a comprar la acetona, un precursor para poder secar las drogas, y después ellos mismos, los agentes encubiertos, arrendaron una parcela grande en Lolol para el laboratorio que supuestamente se iba a montar, pero acá fue todo así paso a paso con los agentes encubiertos”.

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