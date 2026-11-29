Más de 38,6 millones de españoles están llamados a votar este domingo 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales de la democracia, en las que se elegirá a los 350 miembros del Congreso de los Diputados y a 209 senadores. Del total de electores habilitados, 1,6 millones podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.

Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, fue el detonante del adelanto de las elecciones. Su nombre fue uno de los más mencionados durante la campaña.

El Congreso será la cámara encargada de votar la investidura del próximo presidente del Gobierno. El Senado, que funciona como cámara de representación territorial, tendrá un escaño más que en las elecciones de 2023, ya que la isla de Formentera, en Baleares, elegirá por primera vez a su propio senador tras la reforma electoral que separó su circunscripción de la de Ibiza.

El PP, primero en las encuestas

Las últimas encuestas, publicadas el lunes 23 de noviembre por distintos medios de comunicación, coincidieron en ubicar al conservador Partido Popular (PP) como primera fuerza, con una estimación de voto de entre el 30,3% y el 31,9%. Según esos sondeos, los conservadores sumarían junto al ultraderechista Vox los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Los mismos estudios indicaron que el Partido Socialista Obrero Español(PSOE) recortó distancias durante la campaña, con una estimación de voto que va del 27,2% al 30,9%.

La única excepción fue la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público autónomo, que da como ganador al PSOE. La legislación electoral española prohíbe publicar encuestas en los cinco días previos a la votación.

Una jornada de reflexión en familia

El sábado, en la víspera de la votación, España vivió la llamada “jornada de reflexión”, en la que por ley los partidos no pueden hacer actos de campaña ni difundir propaganda para captar votos.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, pasó parte del día practicando enduro en bicicleta de montaña junto a su esposa, Begoña Gómez, y descansando en familia.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajó a la ciudad autónoma de Ceuta, en el norte de África y fronteriza con Marruecos, para cumplir “un compromiso personal” con el presidente local, Juan Jesús Vivas, según fuentes de su partido.

En tanto, el candidato de Vox, Santiago Abascal, pasó el día con su familia en Madrid “tras mes y medio recorriendo el país”, según dijeron fuentes del partido a la agencia EFE. La cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, hizo lo mismo en Barcelona.

Sánchez, Feijóo y Abascal ya votaron esta mañana en Madrid. El socialista lo hizo en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, el mismo en el que votó en 2023. Feijóo emitió su sufragio en el colegio Ramiro de Maeztu, en Chamartín, y Abascal en el colegio Pinar del Rey, en Hortaleza. Colau votó en el Institut La Sedeta de la Indústria, en Barcelona, ciudad de la que fue alcaldesa.

Vivienda, un accidente ferroviario y la “internacional ultraderechista”

Además de la vivienda, la campaña estuvo marcada por el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, en el que murieron 69 personas y que llevó a la renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes.

Los socialistas, y en particular Sánchez, mencionaron en varias oportunidades al presidente argentino, Javier Milei, y al estadounidense, Donald Trump, como ejemplos de lo que el jefe del Gobierno llama la “internacional ultraderechista”, que, según él, podría tener continuidad en España con un Ejecutivo de PP y Vox.

Sánchez hizo hincapié en la derrota de Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos para demostrar que es posible vencer a “los poderosos”. En la misma línea, reivindicó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien viajó a España durante la campaña para respaldar al líder del PSOE.

Argentina, el país con más votantes en el exterior

Del total de electores, más de 35,9 millones residen en España y casi 2,7 millones en el extranjero. Los españoles que viven fuera del país pudieron votar en los consulados hasta el jueves 26 de noviembre.

Argentina es el país con más españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con 524.000 electores. Le siguen Francia(267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido(155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Para estas elecciones, el Tribunal Supremo suspendió de manera cautelar el derecho al voto de más de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos y que no pudieron demostrar en el plazo establecido que son descendientes de exiliados de la guerra civil y el franquismo.

En cuanto al voto por correo, se admitieron 1.012.033 sufragios, un 8,86% más que los 929.674 de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia más comparable por haberse celebrado en la misma época del año.

Debut del DNI digital

Por primera vez en un proceso electoral en España se podrá usar el DNI digital para votar. Para eso, el Ministerio del Interior equipó las mesas con más de 60.000 lectores.

En total se constituirán 61.033 mesas electorales en 22.493 locales, con 210.000 urnas. Las mesas estarán integradas por 549.297 personas, de las cuales 183.099 son titulares y el resto suplentes.

Para votar al Congreso se elige la papeleta blanca de una candidatura. Los partidos presentan listas cerradas y bloqueadas, por lo que no se puede elegir a unos candidatos y descartar a otros, ni cambiar el orden en que aparecen. Para el Senado, la papeleta es de color sepia y reúne a los candidatos de cada circunscripción agrupados por partido o coalición. El votante marca la casilla junto a los nombres elegidos, que pueden ser de distintas formaciones.

Al Congreso se presentan 1.939 candidatos titulares hombres y 1.881 mujeres, mientras que al Senado aspiran 447 hombres y 355 mujeres.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, aseguraron este sábado que el Gobierno tiene todo listo para que las elecciones “se desarrollen con total normalidad, seguridad y plenas garantías”.

El dispositivo especial de seguridad contará con 100.727 agentes de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, un 11,5% más que en las elecciones de julio de 2023. El presupuesto de los comicios asciende a 243,4 millones de euros (266,5 millones de dólares), 23 millones de euros más que los 220,8 millones de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Horarios y resultados

Los colegios electorales estarán abiertos entre las 09:00 y las 20:00 hora local (08:00 y 19:00 GMT). A partir de las 21:00 (20:00 GMT) comenzarán a difundirse los resultados provisionales, que podrían conocerse alrededor de las 22:30 (21:30 GMT), según las previsiones del Ministerio del Interior.