Esta semana, parlamentarios comunistas ayudaron a Jorge Quiroz a sacar adelante el Presupuesto, mientras Carmona participaba en un homenaje a Fidel Castro. La escena obliga a mirar las izquierdas con cuidado. Bajo sus siglas conviven disposiciones contradictorias. Una derecha que las confunde pierde interlocutores y entrega a los más intransigentes la representación de todos.

El PC acusa dos identidades. Una sabe negociar reformas, obtener mejoras concretas y asumir obligaciones institucionales. La otra conserva el leninismo, el centralismo democrático y la “vigilancia revolucionaria”, reafirmados por su último congreso. Ambas habitan esa organización. Corresponde reconocer los pactos que cumple y exigirle congruencia entre sus compromisos constitucionales y sus referentes autoritarios. Tratar cada conversación como una trampa vuelve inútil cualquier acercamiento; olvidar aquella doctrina impide comprenderlo.

El PS atraviesa una crisis profunda que compromete su legado republicano. El comité encabezado por Juan Luis Castro removió a Pedro Araya de la presidencia de Constitución; éste denunció una represalia por sus acuerdos de seguridad con el Gobierno. Ahora, dirigentes socialistas reprocharon al PC, la DC y el PPD su entendimiento presupuestario con Hacienda. Era legítimo exigir mejores condiciones. Pero, cuando dialogar empieza a pagarse con la marginación, el sectarismo destruye precisamente a la izquierda moderada que el socialismo decía encarnar. La fidelidad al grupo termina castigando la aptitud para cumplir su tarea pública.

Se suma la investigación por presunta falsificación de firmas en el retiro de autorizaciones de viaje, donde Castro y Paulina Vodanovic tienen calidad de imputados. Las responsabilidades penales deberán establecerse. Si se acredita una adulteración destinada a alterar los quórums, estaremos ante una corrupción del procedimiento mismo mediante el cual se adoptan decisiones legislativas. La gravedad alcanza a la credibilidad de un partido que pretende impartir lecciones de legitimidad.

El Frente Amplio también contiene varias izquierdas. Boric quedó a medio camino entre el joven popero y el gobernante. La bicicleta acompañada por escoltas y las escenas domésticas incorporadas al ceremonial —su guagua en el acto de Maricunga— componen una estética de cercanía. Hay algo profundamente pequeñoburgués en esa espontaneidad que necesita del aparato estatal para escenificarse. La familiaridad puede humanizar la autoridad; erigida en credencial, confunde la simpatía con la capacidad de conducir.

Hubo, además, aprendizaje efectivo. En seguridad, la gestión de Luis Cordero, independiente incorporado a esa administración, asumió la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado y coordinar sus instituciones. Hacia fuera conviven la grandilocuencia militante y un juicio más exigente: el expresidente llama al embargo sobre Cuba “genocidio de guante blanco”, pero reconoce el carácter dictatorial del régimen y, en Georgetown, acaba de exigir a su sector un criterio común para juzgar a las autocracias y respeto por los adversarios. Cabe valorar ese avance y discutir la desmesura verbal.

Jackson y Atria permiten reconocer una tendencia moralizante. La distancia de “valores” que proclamó el primero respecto de sus antecesores, aunque luego se disculpara, expresó una tentación generacional: convertir el relevo en jerarquía de pureza. En el segundo, esa disposición encuentra elaboración conceptual: asocia el interés mercantil al “mundo de Caín” y considera “inaceptable” que una discusión desemboque en “esa es su opinión, yo tengo la mía”. El ideal termina elevado a tribunal de los individuos concretos: se acepta al otro a condición de tenerlo por una versión todavía incompleta de uno mismo. Quien persiste razonadamente en disentir se vuelve materia de corrección. Así quedan comprometidas la diversidad y la tolerancia sobre las cuales se asienta la república democrática.

El antecedente recogido por Jocelyn-Holt en La escuela tomada es revelador. Un integrante de las Juventudes Comunistas relata que, durante la toma de Derecho de 2009, sus compañeros fueron tildados de “amarillos” y “traidores del pueblo” por proponer una negociación. El fanatismo empieza cuando se niega legitimidad al discrepante.

En el FA concurre, además, una proliferación de causas identitarias. Sus demandas pueden ser atendibles. El problema aparece cuando cada pertenencia reclama inmunidad ante el examen ajeno y ninguna conducción logra articularlas con el trabajo, la seguridad y la integración nacional. La suma de reivindicaciones particulares no produce por sí misma un cuerpo político.

Cada corriente exige argumentos diferentes. Con el reformismo se pactan resultados y garantías. Al leninismo se le pide explicar cómo admite la alternancia y los contrapesos. Ante el sectarismo socialista corresponde resguardar reglas e interlocutores. Al frenteamplismo gubernativo se le proponen continuidades verificables; al moralizante, se le discute su pretensión de superioridad en nombre de la libertad de juicio.

Presidente Kast: ¿a cuál de esas izquierdas se dirige cuando habla de “la izquierda”? ¿qué acuerdos concretos le ha encargado construir a Alvarado y García Ruminot? ¿su extraño Segundo Piso, encabezado por Alejandro Irarrázaval y al que volvió Natalia Duco, le ayuda a entender distinciones que requieren memoria histórica o se limita a confirmar sus convicciones? ¿cómo permitirá usted que quienes negocian con su gobierno exhiban logros ante sus electores? ¿está dispuesto a reconocer y continuar con decisión lo que Cordero hizo bien?

¿Sabrán sus ministros defender el mercado como distribución del poder y espacio de autonomía, además de eficiencia? ¿qué transformaciones promoverán para superar el prolongado estancamiento de la productividad? ¿se atreverán a cuestionar también los hábitos empresariales, aunque hacerlo incomode a quienes los aplauden?

¿Puede el Ejecutivo reclamar pluralismo sin exigir a sus propias filas que reconozcan al adversario? La capotera de Hirane en Agricultura o la reyerta de Sin Filtros sirven para complacer a una audiencia; trasladadas a La Moneda, vuelven la incomprensión un método.

La derecha sólo podrá conducir cuando aprenda a distinguir a sus contrarios y a discutir con cada cual en los términos adecuados. Reducirlos a un enemigo único facilita el aplauso interno, pero entrega a los intransigentes la representación del conjunto. Kast necesita que el entendimiento dé frutos. Si prefiere una oposición sin diferencias, contribuirá a fabricarla. Y habrá convertido su pobreza de comprensión en impotencia para gobernar.

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