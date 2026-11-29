¡Hola! El acostumbrado optimismo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast –“¡todo va a estar bien!”– acaba de encontrarse con un incómodo dato del INE: Chile volvió a los dos dígitos de desempleo, con un 10% de desocupación, el nivel más alto en cinco años, con más de 1 millón de personas buscando trabajo. Una estadística difícil de maquillar, por más cuentas regresivas que se autoimpongan.

Justo antes de la votación de la acusación constitucional contra el ministro Rabat, la licencia médica de Zandra Parisi (PDG) pasó de ser un tema sospechoso a convertirse en un problema judicial y político, luego de que el odontólogo que firmó su certificado desconociera su autoría y anunciara acciones legales, mientras la Fiscalía abrió una investigación de oficio por una eventual falsificación. Todo, por cierto, buscando salvarle el pellejo a Rabat.

Pero la crisis que amenazó con convertirse en el primer gran tropiezo de Kast podría terminar dándole una inesperada victoria política. Si la acusación constitucional contra Fernando Rabat naufraga, el ministro conservará el puesto, pero el Presidente podrá exhibir que logró ordenar a la derecha y resistir las presiones. La paradoja: Rabat sigue siendo el peor evaluado del gabinete, pero su supervivencia podría convertirse en un apreciado trofeo político para el Presidente. Uno “pírrico”, según el constitucionalista Javier Couso.

La oposición tenía la cancha despejada para consolidar la acusación contra Rabat, pero decidió jugar un partido aparte, en el que se metió un autogol de media cancha. El caso firmas –finalmente– terminó dinamitando la convivencia entre el PS y el PPD, reabriendo viejas vendettas y poniendo en riesgo pactos senatoriales. Para completar el cuadro, la centroizquierda lanzó una plataforma de renovación con varios rostros de la Concertación y Juan Pablo Letelier prepara su regreso. La oposición tiene el arco vacío, pero sigue sin dar pie con bola.

En la UDI, en tanto, dos proyectos se disputarán no solo la próxima directiva, sino el rumbo del partido, su relación con La Moneda y el control de la maquinaria electoral. Constanza Hube y Gustavo Sanhueza levantan la bandera del recambio, mientras Jorge Alessandri y Pablo Longueira defienden su propia fórmula, después que este último desechara a María José Hoffmann, que ahora juega en el bando contrario.

España llega al 29N con una elección de pronóstico reservado. Mientras el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entrega al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una ventaja de casi diez puntos sobre el Partido Popular (PP), otras encuestas ponen a este último a la cabeza. El único consenso parece estar en el tercer lugar de Vox, la ultraderecha de Santiago Abascal, amigo de Kast y potencial socio incómodo para los conservadores. La disputa no es menor: una victoria socialista podría sumar otro revés a la derecha radical, en una secuencia que ya tuvo su capítulo brasileño con Flávio Bolsonaro. ¿Otro “Lulazo” a la vista?

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Si se cae la AC contra Rabat, Kast salva los muebles

Hace cuatro semanas, cuando estalló la crisis por las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores de edad, en el mundo político eran pocos los que apostaban por la permanencia del ministro de Justicia. Menos aún que el Presidente José Antonio Kast pudiera obtener algún rédito político de una controversia que comprometió su liderazgo, fracturó al oficialismo y puso en entredicho la coherencia del discurso republicano respecto del combate a la delincuencia.

Sin embargo, a pocas horas de que la Cámara vote la acusación constitucional contra el secretario de Estado, el escenario parece distinto. El alineamiento de los ocho diputados del PNL contra el libelo, las licencias médicas de legisladoras del PDG y las dificultades opositoras para sumar votos , aumentan la posibilidad de que la ofensiva fracase.

, aumentan la posibilidad de que la ofensiva fracase. De haber una derrota de la oposición, el principal beneficiario político no necesariamente sería Rabat, sino J. A. Kast. El ministro conseguiría permanecer en el cargo, pero el Mandatario podría reivindicar haber resistido las presiones, preservado su autoridad sobre el gabinete e impedido que Kaiser fuera clave en la caída de uno de sus colaboradores.

A ello se añade algo que no pasó inadvertido: la última encuesta Criteria registró un alza de cinco puntos en la aprobación presidencial, que pasó del 18% al 23%.

La historia viene de más atrás. El 3 de noviembre, desde Roma, Kast modificó la naturaleza de la crisis. En vez de tomar distancia de las actuaciones de Rabat, asumió la responsabilidad política.

La salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, no logró descomprimir el conflicto. En Chile Vamos se multiplicaban las críticas y Evelyn Matthei exigía la salida de Rabat.

El Presidente se involucró en las gestiones para evitar desmarques oficialistas y La Moneda desplegó una operación para asegurar los respaldos necesarios para impedir la destitución del ministro. La persistencia terminó convirtiendo la continuidad de Rabat en una prueba de la capacidad de conducción presidencial.

Una aprobación del libelo significaría una derrota de Kast , quien había comprometido su autoridad en su defensa. Su rechazo, en cambio, permitiría al Mandatario exhibir que, pese a la magnitud de la crisis, conservó la capacidad de ordenar a la derecha.

, quien había comprometido su autoridad en su defensa. Su rechazo, en cambio, permitiría al Mandatario exhibir que, pese a la magnitud de la crisis, conservó la capacidad de ordenar a la derecha. Una clave para entender esto último está en la composición del electorado de Kast. Un estudio de Panel Ciudadano UDD, estableció que un 20% de los encuestados había aprobado la gestión presidencial en todas las mediciones previas, un 30% la desaprobaba y un 50% había modificado su posición en el período.

El dato más significativo es el origen electoral de ese núcleo incondicional. Solo el 45% de ese segmento votó por Kast en la primera vuelta presidencial de noviembre de 2025. Un 29% lo hizo por Kaiser, un 14% por Matthei y un 8% por Franco Parisi.

Es decir, más de la mitad del núcleo más leal al Gobierno proviene de electorados distintos al republicano y casi un tercio de votantes del líder libertario. La cifra permite dimensionar la importancia que tiene para Kast preservar su flanco derecho ante las dificultades para recuperar a los moderados.

En este escenario, Kaiser es un factor. Este jueves, el PNL dio otra señal favorable a La Moneda: descartó la libertad de acción de sus parlamentarios y la bancada confirmó que sus ocho diputados rechazarán el libelo. Kaiser, por su parte, cuestionó los fundamentos de la AC y dijo que no le sorprendería su fracaso.

La definición tiene una consecuencia que trasciende la permanencia de Rabat. El principal competidor de Kast por la representación de la derecha más conservadora terminaría contribuyendo a una decisión cuestionada por Chile Vamos. Aunque ello no supone una tregua entre republicanos y libertarios.

Las encuestas exhiben diferencias entre el respaldo presidencial y la evaluación del ministro. Criteria registró un incremento de 5% en la aprobación de Kast, del 18% al 23%, mientras Rabat obtuvo un 17% de respaldo y un 73% de desaprobación.

En Cadem, el Mandatario alcanzó un 28% de aprobación, un punto más que la semana anterior. Rabat retrocedió 11 puntos respecto de octubre, situándose en un 24%, el peor evaluado del gabinete.

Analistas señalan que las cifras aún no permiten hablar de una recuperación presidencial consolidada ni atribuir el repunte a la defensa de Rabat. Por lo tanto, un triunfo en la Cámara no equivaldría a una recuperación de su respaldo ciudadano.

El lunes, si fracasa la acusación, Rabat conservará el cargo, pero Kast podrá exhibir una victoria política. En la derecha explican que el riesgo para La Moneda será interpretar ese resultado como una validación del estilo de conducción. No obstante, aún no se disipan las interrogantes que originaron la crisis ni el rechazo ciudadano a mantener al ministro.

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La oposición se farrea el gol con el arco vacío

Un ministro de Justicia contra las cuerdas, un Presidente que se autoimpone otros 100 días para mostrar resultados y una derecha que, a más de ocho meses de Gobierno, todavía no logra constituirse como coalición. El escenario difícilmente podía ser más favorable para la oposición. Pero apareció el caso firmas.

El autogol. Entre el anuncio de la acusación constitucional contra Fernando Rabat y su ingreso a la Cámara transcurrieron 15 días. La demora en la entrega de los decretos de rebaja de condenas y las dificultades de los acusadores para asegurar los votos le dieron tiempo a La Moneda. Cuando el libelo finalmente comenzó a tramitarse, la oposición ya estaba a punto de incendiar su propio camarín.

Mientras el Gobierno intenta salvar a Rabat, el PS intenta deshacerse de Juan Luis Castro como jefe de comité. Su correligionario Gastón Saavedra confirmó que la decisión de reemplazarlo está tomada.

Castro y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tienen calidad de imputados. Y el PPD, además de las disculpas públicas, exige una compensación política.

Las cuentas pendientes. Para entender el nivel de deterioro de las relaciones entre socialistas y pepedés hay que retroceder hasta octubre, cuando Castro gestionó la salida de Pedro Araya de la Comisión de Constitución del Senado.

Fue precisamente Araya quien leyó en Sala la carta de Ximena Órdenes desde China, desatando la tormenta política. En el PS circula la tesis de una vendetta. Ambos la descartan, pero las heridas que dejó aquel episodio siguen abiertas.

En el PPD incluso se evaluó abandonar el comité que comparte con el PS y explorar un entendimiento con la DC.

Como si fuera poco, el caso firmas también puso bajo presión el pacto de las Paulinas, que debería llevar al socialista Alfonso de Urresti a la presidencia del Senado en marzo.

Quiroz hizo su partido. Mientras el PS y el PPD ajustaban cuentas, el ministro de Hacienda encontró interlocutores en la DC y el PC para sacar adelante el Presupuesto 2027. Yasna Provoste fue clave en esas gestiones, que generaron resquemores entre socialistas y frenteamplistas.

El Socialismo Democrático, que aspiraba a convertirse en un interlocutor relevante del Gobierno, terminó exhibiendo sus propias dificultades de coordinación.

La renovación con los rostros de siempre. En medio de todo esto, 63 figuras de la centroizquierda publicaron una carta titulada Existe una alternativa. Entre sus nombres más emblemáticos figuran Insulza, Bitar, Allende, Vidal y Zaldívar. Una convocatoria de renovación política con varios referentes de la tercera y cuarta edad y más rostros de la Concertación que de las nuevas generaciones.

Y por si alguien extrañaba los viejos tiempos, reapareció Juan Pablo Letelier. Después de 32 años en el Congreso, el exsenador manifestó su disponibilidad para volver a competir en 2029 por O’Higgins, precisamente la circunscripción que hoy representa Castro.

El lunes, la oposición tendrá otra oportunidad de recuperar la iniciativa con la acusación contra Rabat. Pero, más allá de conseguir o no los votos, seguirá enfrentando un problema bastante más profundo.

De poco sirve tener el arco vacío si los jugadores de tu propio equipo se quitan la pelota entre ellos.

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La UDI rompe la fórmula de consenso y se prepara para una disputa entre dos listas

La disputa por la conducción de la UDI dejó atrás el intento de construir una lista de consenso y abrió una competencia que, más allá de los nombres, pone en juego el rumbo del partido. Cuánto espacio tendrá la generación de recambio, qué relación establecerá el gremialismo con La Moneda y quiénes tendrán el control de la estructura partidaria de cara al próximo ciclo electoral, son parte de las preguntas que están sobre la mesa.

La elección del 16 de enero de 2027 será, además, la primera competencia interna por la directiva en seis años, en medio de los cuestionamientos a la dupla de Jorge Alessandri y Pablo Longueira , con una fórmula que aspiraba a convertirse en una lista de consenso.

, con una fórmula que aspiraba a convertirse en una lista de consenso. La alternativa ya tiene nombre “Fuerza de la unidad”, encabezada por la diputada Constanza Hube para la presidencia y el senador Gustavo Sanhueza para la secretaría general. “La UDI que se decidía entre pocos es parte de la historia. Estamos en otros tiempos”, apuntó Hube.

El mapa de apoyos también comienza a dibujar las diferencias. Hube y Sanhueza suman al extimonel Javier Macaya, al senador Iván Moreira, a la vicepresidenta María José Hoffmann y al diputado Eduardo Cretton, entre otros. En la vereda de Alessandri y Longueira, la dupla ya reúne el respaldo de 6 de los 13 diputados militantes de la bancada, además del propio Alessandri. Entre ellos figuran Marco Antonio Sulantay, Sergio Bobadilla, Mario Olavarría, Cristóbal Martínez y Daniel Lilayú, junto a la jefa de bancada Flor Weisse.

Pero el episodio que terminó de dinamitar la pretendida unidad fue el veto de Longueira a María José Hoffmann. El exsenador y exministro afirmó que la actual vicepresidenta gremialista no sería incorporada, porque “no aporta con lo que queremos hacer con Jorge”, además de manifestar una “mala evaluación política” de ella. Hoffmann calificó sus dichos como una “agresión” y sostuvo que eran palabras dolorosas e impropias del estilo del partido. “Cuando una parte dice que no es una lista de unidad, que existen vetos y listas negras, eso se transforma en una alternativa que no es muy atractiva para muchos”, respondió.

Así, la contienda excede la renovación de una mesa directiva. También enfrenta distintas visiones sobre el papel que debe jugar la UDI en el oficialismo. El desafío de Hube y Sanhueza busca instalar una generación de recambio y una conducción con mayor sintonía con La Moneda. En juego estará también el control de la maquinaria partidaria para negociar las candidaturas municipales y de gobernadores de 2028. La pregunta es si la militancia optará o no por abrir una nueva etapa en el gremialismo.

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Los hombres “grises” de Matías Walker en el Pirata Gate

Hay una arista en el Pirata Gate que aún no se ha tocado, pero que merece un capítulo en esta nueva saga de desfalcos municipales. Si fuera una película, esta trama bien podría ser su precuela: cómo un grupo cercano al senador Matías Walker se apoderó de la Municipalidad de Coquimbo y hoy son imputados por una serie de delitos que provocaron un perjuicio fiscal de $632 millones.

“Los ungidos de Walker”, les dicen.

La historia era un secreto a voces, pero ahora ha comenzado a reflotar debido a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en contra de 11 funcionarios –varios de ellos cercanos a Matías Walker–, todos acusados de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos, bajo la administración del exalcalde Marcelo Pereira, a quien le atribuyen dejar un forado de más de 42 mil millones en las arcas municipales.

Fue precisamente uno de los imputados en el caso, Matías Rosello, expresidente de la Juventud Democrata Cristiana en la Región de Coquimbo y acusado de recibir dos sueldos mensuales en el municipio, el que sacó a colación la historia en un programa radial. Recordó básicamente cómo empezaron a operar las huestes cercanas a Matías Walker, del bando de los príncipes de la DC, buscando arrebatarle la alcaldía de Coquimbo a Cristian Galleguillos, otro militante del partido, pero del ala de “los chascones”.

“Matías Walker le pasa la máquina, sacan al hijo (Marcelo) del alcalde del pueblo que es Óscar Pereira, y hacen la fanfarria política para ellos instalarse y tener su aparato político. Y Galleguillos era parte de ‘los chascones’… Walker le pegó una patá en las canillas y le puso primaria interna… Si tú ves, todos los nombres (de los imputados) son de la DC”, comentó ayer Matías Rosello a Roberto “Peluche” Dueñas en un programa radial.

La tesis es que Galleguillos les cerró la puerta del municipio a los “príncipes” y que estos terminaron ingresando por la ventana, forzando una primaria hasta lograr instalar a su gente en el municipio de Coquimbo. Una jugada maestra que terminó con una suerte de “derrocamiento” interno, entre facciones del mismo partido. “La única primaria de Chile que la DC hizo contra un alcalde suyo en ejercicio, con posibilidades reales de reelección”, cuentan quienes recuerdan la intriga interna en aquella elección del año 2016.

Marcelo Pereira, en efecto, llegó empujado por Matías Walker al municipio. Y detrás de él, Patricio Reyes, otro estrecho colaborador del actual senador por la Región de Coquimbo y un hombre de jinetas al interior de la DC, siendo secretario nacional del partido en el año 2013 y miembro del tribunal supremo en 2016. Poco antes, en 2010, se desempeñó como jefe de gabinete del senador Patricio Walker, hermano de Matías. En la actualidad trabaja como funcionario de confianza en la gestión de Sebastián Sichel en Ñuñoa.

Juan Carlos Rojas también llegó en el mismo periodo como jefe de gabinete de Pereira, tras oficiar previamente como su jefe de campaña. La coordinación general de La Pampilla pasó por sus manos, en ambas administraciones del clan Pereira. Fue destituido en septiembre de 2024 y en octubre pasado perdió un juicio con el que buscaba retomar el cargo. Hoy está formalizado como el articulador de una eventual asociación ilícita y por fraude reiterado, por el pago de sobresueldos encubiertos mediante contratos paralelos a honorarios.

La asistente social Carolina White, amiga personal de Matías Walker, fue Dideco del municipio y en ocasiones hasta alcaldesa subrogante. Según antecedentes derivados de la investigación, varios de los programas de la repartición que dirigía se habrían utilizado como fachada para extraer recursos fiscales. Fue candidata por el Partido Demócratas en 2024 y apoyó en 2020 la aspiración presidencial de Ximena Rincón.

Miguel Ángel Cuadros fue administrador municipal de Coquimbo y exgerente de la Corporación Municipal de Deportes. Antes de arribar como Dideco de Pereira, Cuadros fue concejal y seremi de Economía, entre abril de 2015 y diciembre de 2016. En marzo de 2013, defendió públicamente la reelección de Ignacio Walker como presidente de la DC. Ese mismo año, acompañó a Matías Walker en el comando regional de Claudio Orrego.

El vocalista de los Viking’s 5, Pedro Barraza, figura como exprestador de servicios a la Dideco, percibiendo honorarios del programa “Municipio en Terreno”, sin registrar jornada ni advertirse participación en las actividades territoriales encargadas. Fue candidato a la Convención Constitucional en 2021, como cupo independiente DC, siendo apoyado en redes sociales por Matías Walker.

Si bien existen otros imputados ligados a la Democracia Cristiana, no son pocos los que consideran que el denominado “Pirata Gate” responde a un fenómeno de enquistamiento de la DC en la Municipalidad de Coquimbo por más de 30 años. Tres décadas repartidas entre príncipes y chascones, con guerras civiles incluidas, y el senador Matías Walker como el último gran articulador.

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Los desajustes en tres calendarios de Kast: Congreso, política y economía

El Presidente José Antonio Kast puso fecha a sus expectativas de recuperación económica. En la cadena nacional del miércoles, explicitó su objetivo para el 11 de marzo de 2027: “Queremos llegar con más empleo, con la economía recuperándose, el crecimiento subiendo y con un país mucho más ordenado”. El problema es que los tiempos de la economía no necesariamente coinciden con los plazos que se ha impuesto el Mandatario. Este viernes conocimos las cifras del desempleo que llegaron al 10% con un golpe de realidad.

La aprobación del Presupuesto 2027 y de la Sala Cuna Universal marcaron el tránsito desde una etapa inicial de su Gobierno centrada en la tramitación legislativa, avanzando hacia otra en que deberá exhibir resultados. La ciudadanía ya le exige palpar el costo del bencinazo, la inflación y el desempleo. Tal vez por lo mismo, Kast situó el empleo como prioridad presupuestaria, compatibilizando la inversión en obras públicas y la capacitación laboral con su política de disciplina fiscal.

Como era de esperar en un Mandatario de ultraderecha, la apuesta presidencial tiene como principal protagonista al sector privado. Ante la Sofofa, Kast reivindicó las reformas impulsadas por su administración y emplazó al empresariado a materializar sus inversiones. Sin embargo, esta vez su llamado fue más allá de generar nuevos puestos de trabajo: “Quien pueda evitar un despido, hágalo”. Antes había pedido a los empresarios contratar al menos a “uno más”.

Las cifras conocidas este viernes evidencian la magnitud del desafío. El desempleo alcanzó el 10%, su mayor nivel en cinco años. Pese a ello, los ministros Tomás Rau y Daniel Mas destacaron la creación de 55 mil empleos en términos desestacionalizados, una señal de recuperación que también identifican algunos economistas, aunque con distintos grados de optimismo.

El debate apunta también a la capacidad reactivadora del Presupuesto 2027. Pese a respaldar su aprobación, el senador Francisco Huenchumilla cuestionó la pertinencia de mantener una política de austeridad en un escenario de recesión técnica, reivindicando la inversión pública como instrumento de reactivación ante la insuficiente respuesta del sector privado.

Así las cosas, Kast enfrenta el desajuste de tres calendarios: el legislativo, donde comienza a cosechar resultados; el económico, sujeto a los tiempos de maduración de las inversiones; y el político, marcado por la cuenta regresiva hacia el plazo autoimpuesto que vence el 11 de marzo del 2027. El Presidente puede acelerar la gestión de su Gobierno, pero no necesariamente los ritmos de la economía.

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29N: ¿España vivirá un “Lulazo”?

Este domingo serán las elecciones generales en España, donde se elegirán 350 diputados y 209 senadores, en el así llamado “29N”, surgido luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), disolviera las cortes generales (el Parlamento) en octubre pasado tras la crisis de la vivienda, cuya cara más visible fue el desalojo y posterior muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años.

PSOE arriba. Los sondeos de opinión dejaron de publicarse el lunes pasado y el último en ser conocido fue el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que puso en primer lugar, con casi 10 puntos de diferencia, a los candidatos a diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por sobre el Partido Popular (PP). En efecto, el CIS dice que los socialistas alcanzarían un 34.4% de intención de voto, seguidos por el PP, con un 24.7%, y Vox –la ultraderecha liderada por el buen amigo del Presidente José Antonio Kast, Santiago Abascal–, con un 15.6%.

PSOE abajo. Sin embargo, otras encuestas, como la realizada por la consultora 40db para el diario El País y la cadena SER, indican lo contrario: un 31,8% de los votos para el PP y un 30,9% para el PSOE. Ipsos, a su vez, realizó una encuesta para La Vanguardia, que arrojó un 30,3% para el PP y 29,8% para el PSOE. Vox alcanzaba, en la primera, un 17.3% de los votos, y 17.95 en la segunda.

Así las cosas, todo indica que lo único en que hay consenso es en el tercer lugar de la derecha radical, mientras que el primer lugar se mantiene en suspenso y no se trata de una definición menor, pues muchos temen que, si Vox consigue buenos números, el partido de Abascal termine gobernando en las sombras.

A la brasileña. Por el contrario, si el PSOE logra imponerse y a sus aliados les va bien, consiguiendo por ende mantenerse Sánchez en el Gobierno, será un nuevo “Lulazo”, un triunfo de la izquierda tradicional por sobre la derecha, que podría comenzar a considerarse una tendencia a nivel hispanoamericano, luego de lo ocurrido con Flávio Bolsonaro.

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