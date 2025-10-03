Publicidad
Mascotas se consolidan como miembros clave de la familia y transforman el mercado inmobiliario

Por: Agenda País

La creciente tendencia del pet parenting redefine los hogares chilenos: las mascotas dejan de ser solo compañía y se integran como miembros plenos de la familia, impulsando cambios en el mercado inmobiliario, áreas comunes y servicios pensados para su bienestar.

Las mascotas se han convertido en un integrante más de la familia a nivel mundial. Ante este cambio de paradigma, ciudades como París, Ámsterdam y varias urbes latinoamericanas han avanzado en normativas que promueven la convivencia pet-friendly en departamentos y espacios públicos, reconociendo los claros beneficios emocionales y sociales de tener animales de compañía.

En nuestro país, según la encuesta “El Chile que viene, mascotas” de Cadem, el 86% de los hogares tiene al menos un animal de compañía, y el 92% de las personas los considera parte esencial de la familia. Esta tendencia está transformando las prioridades a la hora de elegir un departamento o vivienda: hoy, además de la ubicación y el precio, también importan la seguridad y el bienestar de todos los miembros del hogar, incluidas las mascotas.

Ante esta tendencia, el mercado inmobiliario chileno también se está adaptando. Cada vez más proyectos incorporan áreas comunes integradas y seguras, pensadas para que personas y mascotas convivan en un entorno protegido. Este enfoque “todo en uno” combina zonas verdes, espacios pet-friendly, coworks, gimnasios y áreas de socialización, promoviendo la vida comunitaria y ofreciendo mayor confort y tranquilidad a quienes buscan un hogar completo y funcional.

Los números respaldan esta tendencia: según la corredora Houm, el 65% de los arriendos en Chile admite mascotas, y los departamentos con características pet-friendly se arriendan, en promedio, un 17% más rápido que aquellos que no las aceptan.

“Las nuevas generaciones han impulsado en gran parte que la vivienda ya no se entienda sólo como un espacio para dormir, sino como un lugar para habitar plenamente, que debe calzar con sus estilos de vida. Sus expectativas apuntan a calidad de vida, bienestar y entornos donde puedan disfrutar junto a sus animales de compañía”, explican desde Distrito Paulista, proyecto inmobiliario que promueve áreas exclusivas para mascotas.

En este nuevo enfoque de vivienda, los espacios pet-friendly van más allá de permitir mascotas: incorporan equipamiento diseñado especialmente para ellas. Desde pet spa y estaciones de lavado hasta áreas verdes seguras, circuitos de agility, bebederos en zonas comunes e incluso reglamentos de convivencia, estas innovaciones buscan satisfacer la demanda de hogares que no solo aceptan animales, sino que también promueven su bienestar y su integración armónica con la comunidad.

Animales como miembros clave de la familia

La tendencia también impacta la percepción de la parentalidad. Según un informe de Honest Paws, el 72% de los Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) prefieren tener mascotas antes que hijos, dando lugar al fenómeno del pet parenting, que redefine los modelos familiares tradicionales a nivel cultural.

Sergio Schilling, psicólogo clínico, explica que “la relación que establecemos con nuestras mascotas se enmarca dentro de lo que John Bowlby describió como los sistemas de apego, es decir, vínculos emocionales que nos proveen seguridad, contención y sentido de pertenencia. En este contexto, los animales de compañía no son solo presencia afectiva: su rol es activar en nosotros circuitos neurobiológicos relacionados con la oxitocina y la regulación del estrés, disminuyendo así la probabilidad de padecer ansiedad, depresión o insomnio”.

Asimismo, el experto agregó que  “diversas investigaciones han demostrado que la convivencia con perros y gatos fortalece nuestras bases de apego seguro, reduce la sensación de soledad y genera un soporte emocional que favorece tanto la estabilidad psíquica como el bienestar físico”.

Chile se destaca entre los países que más invierten en el cuidado de sus perros, con una proporción de dos mascotas por cada niño menor de 15 años. Este enfoque transforma la tenencia de animales, que deja de ser solo compañía para convertirse en un miembro pleno de la familia, promoviendo un cuidado responsable basado en compromiso, prevención y afecto.

