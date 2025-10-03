Mascotas se consolidan como miembros clave de la familia y transforman el mercado inmobiliario

Las mascotas se han convertido en un integrante más de la familia a nivel mundial. Ante este cambio de paradigma, ciudades como París, Ámsterdam y varias urbes latinoamericanas han avanzado en normativas que promueven la convivencia pet-friendly en departamentos y espacios públicos, reconociendo los claros beneficios emocionales y sociales de tener animales de compañía.

En nuestro país, según la encuesta “El Chile que viene, mascotas” de Cadem, el 86% de los hogares tiene al menos un animal de compañía, y el 92% de las personas los considera parte esencial de la familia. Esta tendencia está transformando las prioridades a la hora de elegir un departamento o vivienda: hoy, además de la ubicación y el precio, también importan la seguridad y el bienestar de todos los miembros del hogar, incluidas las mascotas.

Ante esta tendencia, el mercado inmobiliario chileno también se está adaptando. Cada vez más proyectos incorporan áreas comunes integradas y seguras, pensadas para que personas y mascotas convivan en un entorno protegido. Este enfoque “todo en uno” combina zonas verdes, espacios pet-friendly, coworks, gimnasios y áreas de socialización, promoviendo la vida comunitaria y ofreciendo mayor confort y tranquilidad a quienes buscan un hogar completo y funcional.