Mascotas en casa: cómo mantener tu ropa limpia, fresca y libre de pelos

El pasado 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales, una fecha para reconocer a las mascotas que muchas veces aportan alegría, compañía. A su vez, presentan desafíos, uno de ellos son los pelos, la suciedad y los olores que dejan gatos, perros u otras mascotas pueden afectar las prendas si no se toman cuidados.

Algunos de estos problemas incluyen:

Pelos adheridos al tejido y al tambor: Al mezclar agua y pelos, se forman pelusas que se adhieren a las telas o al interior del tambor de la lavadora, dificultando el enjuague y obstruyendo filtros.

Consejos antes del lavado

Fensa comparte consejos prácticos para mantener tus prendas limpias con lavadoras y secadoras como grandes aliadas para quienes conviven con mascotas.

Cepillado regular de tu mascota

Cepilla diariamente o con frecuencia alta al animal para reducir pelo suelto que termine en la ropa.

Usa rodillos quitapelusas, cinta adhesiva o guantes de goma ligeramente mojados para “arrastrar” pelos de las prendas antes de lavarlas.

Activar un ciclo de secado breve sin calor flojo (10 minutos) antes del lavado ayuda a aflojar pelos adheridos y concentrarlos en el filtro de la secadora.

Distingue entre ropa que usas fuera de la casa y prendas que han estado en contacto directo con la mascota (mantas, camitas, ropa de paseo).

Protección de las prendas

Con algunos hábitos de cuidado y la tecnología adecuada, mantener la ropa limpia y fresca en hogares con mascotas es más fácil de lo que imaginas.

Usar agua fría o templada

Evita agua caliente, pues puede hacer que los pelos se adhieran más a las fibras.

Un detergente potente puede ayudar a aflojar los pelos retenidos en el tejido.

Media taza de vinagre en el ciclo de enjuague ayuda a relajar las fibras y facilitar la liberación de los pelos.

Algunas fórmulas pueden atraer pelos o dejar residuos que dificultan que la tela los libere después.

Programas con más tiempo o enjuague adicional ayudan a eliminar residuos de pelo o detergente.

Tips adicionales para mejorar los resultados

Es importante recordar que el cuidado de la ropa no solo mejora la apariencia y frescura de las prendas, sino que contribuye al bienestar general del hogar. Mantener la ropa limpia reduce la presencia de alérgenos y bacterias que pueden acumularse con el pelo y la suciedad, creando un ambiente más saludable para todos los miembros de la familia, humanos y mascotas por igual.

Bolsas de lavado especializadas

Introduce prendas delicadas o con pelo en bolsas de lavado que atrapan pelos, evitando que se adhieran a otras prendas.

Ejecuta ciclos de limpieza de tambor con vinagre o ciclado vacío para remover acumulaciones de pelo en el drum o las juntas.

Un “gadget” que está ganando popularidad: bolitas que giran junto con la ropa en el tambor y atrapan pelos sueltos.

Técnica casera: muchas personas colocan una esponja levemente húmeda dentro del tambor para “atrapar” pelos durante el lavado.

Cuando la ropa está tendida o recién salida de la secadora, pasar un paño húmedo ayuda a “pegar” pelos restantes.

Vivir con una mascota no significa resignar la limpieza del guardarropa. Adoptando hábitos simples —cepillado, prelavado, cuidado del electrodoméstico— y contando con tecnologías modernas, puedes conservar tus prendas en buen estado, reducir alérgenos y mantener un ambiente más sano en casa.