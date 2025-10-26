Chile avanza en conciencia animal: más del 50% apoya reconocer a los animales como seres sintientes

Cada vez más personas en Chile reconocen a los animales como seres capaces de sentir y sufrir. Según una reciente investigación de Ipsos, el 51% de la población está de acuerdo en que los animales sean reconocidos como seres sintientes en la Constitución y en leyes como el Código Civil, una visión que se fortalece especialmente entre las mujeres y las generaciones más jóvenes.

El estudio revela una sensibilidad creciente frente al trato que reciben los animales de producción. Un 86% de los chilenos considera que debería existir mayor fiscalización en las etapas de crianza, transporte y matanza en la industria alimentaria, mientras que 8 de cada 10 personas cree que los animales de granja experimentan dolor e incomodidad al igual que perros y gatos.

“Sin duda ha aumentado la toma de conciencia en el país respecto a la importancia del buen trato a animales, pero se trata de un avance generacional donde principalmente las personas jóvenes están impulsando un cambio al respecto. Para un futuro sostenible, se debe profundizar tanto en el cambio de mentalidad como en una institucionalidad que promueva esta nueva forma de relacionamiento”, comentó Alejandra Ojeda Mayorga, Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

La opinión pública también se pronuncia frente a una de las prácticas más cuestionadas de la industria del huevo: el descarte de pollitos machos. Seis de cada diez chilenos cree que esta práctica debería prohibirse, y el tema se suma a una amplia preocupación por las condiciones de los pollos criados para consumo humano (broilers). En esa línea, un 74% cree que el Estado debería establecer requisitos mínimos de bienestar animal en esta industria, y un 67% apoyaría campañas ciudadanas para exigir mejoras en sus condiciones de vida y crianza.

La empatía hacia los animales también se extiende más allá del mundo terrestre. Un 66% de las personas considera que los animales acuáticos como peces y pulpos deben recibir la misma protección que pollos y cerdos, ampliando el reconocimiento del sufrimiento animal hacia especies históricamente invisibilizadas.

En ese sentido, un 82% de los chilenos cree que animales como perros, gatos, peces, pulpos, pollos, cerdos o caballos pueden sentir dolor físico frente a golpes, cortes o asfixia, y un 78% considera que también experimentan emociones como alegría, miedo o estrés.

“Este estudio confirma que la sociedad chilena avanza en su comprensión sobre los animales como seres capaces de sentir y sufrir. El llamado es claro: debemos actualizar nuestras leyes y prácticas para estar a la altura de esa sensibilidad ciudadana. La protección animal es una preocupación transversal que refleja nuestra evolución ética como país”, señaló Ignacia Uribe, fundadora y directora general de Fundación Veg.

Los resultados del estudio reflejan una transformación social en marcha, donde la empatía y la conciencia hacia el bienestar animal comienzan a ocupar un lugar central en las discusiones éticas y legislativas del país. Más que una tendencia, se trata de un cambio cultural que interpela a las instituciones, a la industria y a la ciudadanía sobre la forma en que Chile se relaciona con todas las especies que habitan su territorio.