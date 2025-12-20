“No regales mascotas en Navidad”: Colmevet alerta sobre adopciones impulsivas y devoluciones tempran

A pocos días de la Navidad, la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) hace un llamado contundente: no regalar mascotas durante las fiestas y reflexionar cuidadosamente antes de adoptar o adquirir un animal de compañía. Fundaciones y refugios alertan que, tras las celebraciones, se repite un patrón de aumento en la “devolución” o entrega voluntaria de animales, vinculado a decisiones impulsivas que no consideran el compromiso real que implica su cuidado.

En Chile, las mascotas son parte fundamental de la vida familiar: más del 86 % de los hogares tiene al menos un animal de compañía y el 92 % lo considera un miembro de la familia, según encuestas recientes sobre tenencia responsable. Sin embargo, ese vínculo emocional no siempre se acompaña de prácticas responsables, como la inscripción formal, vacunación al día o la preparación adecuada del hogar para recibir un nuevo integrante.

“Si bien no existen cifras concretas en Chile sobre este fenómeno, estamos claros que la adquisición impulsiva de animales de compañía, donde nuevos tutores subestiman la magnitud del compromiso real que implica el cuidado de un animal (alimentación, salud, interacciones, estimulación), tiene como resultado la renuncia o devolución temprana, afectando negativamente al animal, a la familia y a la infraestructura de los centros de rescate”, explicó Viviana Valenzuela, directora nacional de la comisión.

La falta de preparación y planificación de los tutores suele traducirse en conflictos de convivencia, identificados por los médicos veterinarios como “malos manejos”:

Falta de conocimiento: los tutores carecen de la preparación o el entendimiento mínimo sobre la tenencia responsable y el bienestar animal. Confusión de conductas: comportamientos normales de estrés o adaptación, como orinar fuera de lugar o destruir objetos, son malinterpretados como “conductas indeseables”. Agravamiento del conflicto: esa mala interpretación intensifica la tensión entre la familia y la mascota, acelerando la decisión de renunciar al animal.

Por ello, los profesionales del Colegio Médico Veterinario hacen un llamado a educarse y reflexionar antes de adoptar, subrayando que la adopción debe ser una decisión informada y consciente, no un gesto simbólico ni un regalo de temporada. También advierten sobre la “cosificación” de los animales: tratarlos como objetos de regalo puede tener consecuencias dolorosas para ellos y sus familias.

Integrar un nuevo miembro implica agrandar la familia, lo que requiere preparación del espacio, conocimiento de cuidados específicos y estrategias de acompañamiento pre y post-adopción para garantizar una relación duradera y reducir el riesgo de conflictos o renuncia temprana.

Un animal de compañía no es un objeto ni un juguete de temporada, sino un ser vivo que requiere compromiso, cuidado y amor por muchos años. Solo así se asegura la tenencia responsable y el bienestar del animal, su familia y su entorno.