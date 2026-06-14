Milena Vodanovic presenta exposición “Cuerva” en Galería Madre

Alas grandes y muy negras, la luna, una casa lejana, el mar, una mujer que se hace río, un hombre que viaja en una barca, animales que actúan como mensajeros, un turbante azul poblado de flores y serpientes, y una serpiente guardiana de un diamante.

Estas son algunas de las imágenes desplegadas en la muestra “Cuerva”, primera exposición individual de la artista Milena Vodanovic, curada por la historiadora del arte Antonia Cea, que se exhibirá entre el 18 de junio y el 18 de julio en Galería Madre (Juan de Valiente 3681, Vitacura).

Se trata de una veintena de obras de gran formato, entre las que se incluyen matrices continuas que forman trípticos y cuadrípticos, algunos de intrincada complejidad gráfica, lo que permite demorar y detenerse en la lectura. A estas obras se suman tres aguafuertes/aguatintas de tamaño pequeño y esculturas en cerámica.

En el marco de esta exposición, la artista también lanzará su libro ilustrado Cuerva, publicado por Editorial Cuarto Propio, una fábula con texto y dibujos de su autoría presentada como “una historia acerca de recibir, buscar y dejarse transformar”. Libro y exposición tienen hilos en común, pero son autónomos. Se trata de proyectos-espejo que si bien dialogan entre sí obedecen a lenguajes diferentes.

Sobre la artista

Tras una carrera en diversos medios como periodista, Milena Vodanovic renunció a su puesto como directora de la revista Paula en 2015 e impulsó con decisión su práctica artística. Al comienzo, el material escogido fue la cerámica. Creó su taller, tomó cursos en Chile y el extranjero y se diplomó como escultora por la Universidad Finis Terrae. Luego, sin abandonar el oficio alfarero y la creación de piezas utilitarias y escultóricas, se adentró en el grabado, expandiendo y enriqueciendo su cuerpo de obra.

Trabaja con la maestra Juanita Canela, en Santiago, y en residencias en Taller la Madriguera, en Barcelona, dirigido por la pintora, escritora y grabadora Paula Bonet. En años recientes su mentor ha sido el Premio Nacional de Arte Eugenio Dittborn, a través del regular y exigente trabajo de análisis de obra en su icónico taller.

Milena ha expuesto en muestras colectivas en Chile y en el exterior, entre las que destacan Lo que emerge de la materia, en la Corporación Cultural de Providencia (2023); Vistas Comunes, from the Andes to the Rockies, en la Galería Michael Warren Contemporary, en Denver, Colorado, EE.UU. (2024) y Una sola no és res, un homenatge plàstic a Roser Bru, en el Museu de Art de Girona, España (2025).

Comentarios

“Las imágenes llegaron a partir de la escucha que se hace en el trabajo con las manos; usando las gubias y la tinta, modelando la arcilla, a través del ensayo y del error. Han sido muchos años envuelta en esta historia que se ha ido contando sola, desde espacios inconscientes. Lo que más me interesa del arte es precisamente eso: su función exploradora de las zonas liminares de la psiquis y su maravillosa capacidad de conectar, desde allí, con el inconsciente colectivo, generando un vínculo emocional que no pasa por la lógica ni necesita de palabras.” — Milena Vodanovic

“En esta muestra somos testigos de una perseverancia rigurosa y del cuerpo a cuerpo con la materia y las herramientas. Las obras son fruto de años de búsqueda y silencio en el taller. Relevo en esta exposición la consolidación de una artista que logra crear una visualidad propia. Sus imágenes, al margen de la perfección formal, son ejes expresivos originales, llenos de simbolismo, magia y potencia que proponen un lenguaje fresco, único y con identidad, algo difícil de descubrir en la actualidad.” — Antonia Cea, curadora

Exposición “Cuerva” de Milena Vodanovic en Galería Madre

Galería Madre, Juan de Valiente 3681, Vitacura.

Inauguración: jueves 18 de junio – 19:00 horas.

Lunes a viernes: 10:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 horas. Sábados: 11:00 a 14:00 horas.

Hasta el 18 de julio.