Chequeos veterinarios gratuitos buscan fomentar la salud preventiva de mascotas

En un escenario donde las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en los hogares, una nueva iniciativa busca facilitar el acceso a controles veterinarios preventivos en Santiago mediante chequeos gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa, denominada “Ruta del Especialista”, contempla la realización de chequeos veterinarios gratuitos en tiendas de la empresa SuperZoo, con el objetivo de acercar este tipo de servicios a más personas.

Las consultas serán de carácter express, con una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos, e incluirán evaluaciones generales de salud para perros y gatos.

Entre los aspectos considerados en la revisión se encuentran el peso, estado de oídos, piel, patas y condición general del animal.

Una barrera frecuente: tiempo y costos

La propuesta surge en un contexto donde los controles preventivos suelen postergarse, pese a su relevancia para el bienestar de las mascotas.

Leslie Betanzo, jefa de marketing retail de SuperZoo, señaló que “la idea de esta iniciativa es acercar la salud de las mascotas de forma simple, rápida y accesible, para que más personas puedan tener una orientación básica y detectar a tiempo cualquier señal de alerta”.

Desde la organización apuntan a reducir estas barreras, facilitando el acceso a orientación profesional de manera rápida y sin costo.

Dónde se realizarán los chequeos

Los operativos se llevarán a cabo en distintos puntos de Santiago entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Las ubicaciones confirmadas son:

Providencia (Manuel Montt 1141)

(Manuel Montt 1141) Parque Arauco (Zona C, nivel planta baja)

(Zona C, nivel planta baja) Alto Las Condes (Av. Kennedy 9001, nivel 2)

(Av. Kennedy 9001, nivel 2) Rotonda Atenas (Av. Pdte. Sebastián Piñera E. 996, Las Condes)

Orientación temprana y cuidado cotidiano

“Buscamos que más personas puedan acceder a una revisión preventiva de sus mascotas de forma simple y cercana. Muchas veces estos chequeos se van postergando, y generar este tipo de instancias permite detectar a tiempo posibles problemas y orientar a los tutores en el cuidado diario”, agregó Betanzo.

Además de las evaluaciones, la actividad incluirá dinámicas para los asistentes, como ruletas o tómbolas con premios.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente que reconoce a las mascotas como parte del núcleo familiar, lo que ha incrementado la preocupación por su salud y bienestar.

En ese contexto, el acceso a controles preventivos aparece como una herramienta clave para detectar problemas de forma temprana y promover hábitos de cuidado responsable.

Los operativos gratuitos buscan, precisamente, acercar este tipo de instancias a la comunidad, facilitando el acceso a orientación básica sin necesidad de una consulta tradicional.