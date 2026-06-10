Fiscalía pide 28 años de cárcel para Raúl Torrealba por corrupción

La Fiscalía Centro Norte presentó acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el marco de la investigación por delitos de corrupción, y solicitó penas que suman 28 años de cárcel.

De acuerdo con la acusación, de 1.533 páginas y consignada por Radio Bío Bío, el Ministerio Público pidió 12 años de presidio mayor en su grado mínimo por delitos reiterados de fraude al fisco; 6 años por lavado de activos; otros 6 años por delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, y 4 años por obtención indebida de devolución de impuestos.

El requerimiento penal marca un nuevo hito en la causa contra el exjefe comunal, quien enfrenta una investigación por hechos asociados a su gestión municipal en Vitacura. La solicitud de la Fiscalía deberá ser revisada en el curso del proceso judicial, donde las imputaciones aún deben ser acreditadas ante el tribunal.