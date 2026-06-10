Fiscalía pide 28 años de cárcel para Raúl Torrealba por corrupción
La acusación contra el exalcalde de Vitacura contempla penas por fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y obtención indebida de devolución de impuestos.
La Fiscalía Centro Norte presentó acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el marco de la investigación por delitos de corrupción, y solicitó penas que suman 28 años de cárcel.
De acuerdo con la acusación, de 1.533 páginas y consignada por Radio Bío Bío, el Ministerio Público pidió 12 años de presidio mayor en su grado mínimo por delitos reiterados de fraude al fisco; 6 años por lavado de activos; otros 6 años por delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, y 4 años por obtención indebida de devolución de impuestos.
El requerimiento penal marca un nuevo hito en la causa contra el exjefe comunal, quien enfrenta una investigación por hechos asociados a su gestión municipal en Vitacura. La solicitud de la Fiscalía deberá ser revisada en el curso del proceso judicial, donde las imputaciones aún deben ser acreditadas ante el tribunal.
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