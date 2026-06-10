Se corrige libreto de campaña: Quiroz admite que Gobierno no llegará al 4% de crecimiento al 2030

El Gobierno de José Antonio Kast comenzó a ajustar sus principales compromisos económicos a la realidad de las cifras. Apenas un día después de reconocer que el equilibrio fiscal no se alcanzará durante esta administración, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado que tampoco se llegará al crecimiento de 4% que el oficialismo instaló como una de sus principales banderas al llegar a La Moneda.

Durante la presentación del nuevo Decreto de Política Fiscal 2026-2030, Quiroz expuso un escenario significativamente más moderado. Hacienda proyecta que la economía crecerá 3% en 2027 y 2028, para alcanzar 3,5% en 2030, lejos del umbral de 4% que el Presidente Kast prometió como horizonte para el término de su mandato.

“Nuestra aspiración ha sido siempre llegar al 4%, pero de nuevo estamos siendo prudentes con las proyecciones en esta materia”, admitió el ministro ante los senadores.

El ajuste constituye un segundo sinceramiento consecutivo de la estrategia económica del Ejecutivo. El martes, Hacienda abandonó formalmente la meta de equilibrio estructural al final del período presidencial y la reemplazó por un déficit estructural de 1,5% del PIB para 2030.

La nueva trayectoria fiscal contempla un déficit de 2,6% del PIB en 2026, que descendería gradualmente a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% al cierre de la administración. Paralelamente, el Gobierno mantendrá como ancla fiscal una deuda pública equivalente a 45% del PIB, apenas por encima del 43,1% actual.

Quiroz defendió el giro argumentando que el punto de partida fiscal heredado era peor al previsto originalmente. Según su tesis, aunque cambió la meta final, el esfuerzo de ajuste sigue siendo equivalente al comprometido inicialmente.

El ministro insistió en que la sostenibilidad de las cuentas públicas dependerá principalmente de la capacidad de reactivar la economía. “Sin crecimiento, no hay sostenibilidad fiscal”, afirmó, al presentar los cuatro pilares de la estrategia del Ejecutivo: recuperación del crecimiento, racionalización del gasto público, modernización de la gestión patrimonial del Estado en empresas públicas y administración integral de activos y pasivos fiscales.

En ese marco, anunció una ofensiva para identificar y monetizar activos estatales considerados prescindibles. Hacienda ya solicitó a los ministerios un catastro de bienes y propiedades que no resulten esenciales para sus funciones, con el objetivo de liberar recursos y moderar la trayectoria de la deuda. Entre las alternativas mencionadas aparecen terrenos fiscales ubicados en el norte del país, en zonas donde el desarrollo minero ha elevado significativamente su valor económico.

Defensa a la Ley Miscelánea

La exposición también dejó en evidencia la relevancia que el Ejecutivo atribuye a su proyecto de Reconstrucción Nacional. Según Quiroz, las nuevas proyecciones económicas incorporan el efecto de esa iniciativa, a diferencia del último Informe de Finanzas Públicas publicado en mayo, que proyectaba expansiones de apenas 2,2% para 2027 y 2028, y de 2,3% para 2030.

El jefe de Teatinos 120 fue más allá y advirtió que, sin las medidas de reactivación impulsadas por el Gobierno, la economía enfrentaría una trayectoria “insostenible”.

La sesión estuvo marcada además por el debate político generado por las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reactivación. Quiroz buscó relativizar el alcance de los cuestionamientos, señalando que el organismo se limitó a comentar estimaciones elaboradas por Hacienda y la Dipres.

Desde la oposición surgieron críticas tanto a la renuncia de las metas originales como al énfasis del Gobierno en combatir lo que denomina “fraude social”. La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó el concepto y advirtió riesgos de polarización, mientras que el senador Diego Ibáñez (FA) interrogó al ministro sobre si esa narrativa formaba parte de una “batalla cultural”. Quiroz respondió que sí, aunque vinculó esa discusión con la necesidad de fortalecer la inversión privada y mejorar el clima para el emprendimiento.

Con todo, el mensaje que dejó Hacienda fue inequívoco: el programa económico con que Kast llegó al poder ya opera bajo parámetros más conservadores. El crecimiento de 4% quedó relegado al terreno de las aspiraciones y el déficit cero dejó de ser una meta del actual mandato. En su lugar, el Gobierno apuesta a una consolidación gradual de las cuentas fiscales y a que la reactivación económica permita evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.