¿Abrigar o no abrigar a la mascota? No todos los perros y gatos lo necesitan

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchos cuidadores comienzan a preguntarse si es necesario abrigar a perros y gatos. La respuesta, según especialistas, depende de la edad, raza, estado de salud, tipo de pelaje y nivel de exposición al frío de cada mascota.

Aunque algunos animales cuentan con un pelaje que les entrega suficiente aislamiento térmico natural, otros pueden necesitar apoyo adicional para mantenerse cómodos y protegidos, especialmente frente a cambios bruscos de temperatura. Estornudos, congestión nasal, decaimiento, falta de apetito, fiebre o tos pueden ser señales de alerta que no deben pasarse por alto.

“Lo más importante es entender que no todas las mascotas necesitan abrigo, pero sí hay grupos más vulnerables al frío. Cachorros, animales mayores, mascotas enfermas o razas de pelo corto pueden tener más dificultades para regular su temperatura corporal, por lo que una capa extra puede ayudar a prevenir molestias”, explica Carolina Ruiz, médica veterinaria de SuperZoo.

Entre los factores a considerar está la edad: cachorros y mascotas senior suelen resentir más las bajas temperaturas. Algo similar ocurre con animales enfermos, en recuperación o con el sistema inmune comprometido. También hay razas que, por sus características físicas, son más sensibles al frío, especialmente perros de pelo corto o con escaso pelaje, que pueden necesitar mayor protección durante paseos en la mañana, en la noche o en días particularmente helados y sobre todo si la temperatura bajan de los 10° se recomienda brindar abrigo, para reducir la pérdida térmica.

“Los cambios bruscos de temperatura son un punto clave. Una mascota que pasa de un interior cálido a un exterior muy frío puede experimentar incomodidad o malestar, sobre todo si pertenece a un grupo más sensible. En esos casos, abrigarla durante el paseo puede ser una buena medida preventiva”, agrega Ruiz.

Sin embargo, abrigar no siempre es necesario. Razas con pelaje denso están naturalmente preparadas para temperaturas bajas, por lo que el uso de ropa puede generar incomodidad o sobrecalentamiento. Lo mismo ocurre con mascotas que viven principalmente en interiores cálidos y tienen poca exposición al exterior.

Otro aspecto relevante es observar la conducta del animal. Si intenta quitarse la prenda, camina con dificultad, se queda inmóvil o muestra señales de estrés, lo recomendable es no forzar su uso. “Una prenda nunca debe limitar el movimiento ni generar incomodidad. Debe quedar bien ajustada, pero permitir caminar, sentarse, correr y hacer sus necesidades con normalidad. También es importante revisar que no provoque roces, enrojecimiento o enredos en el pelaje”, señala la médica veterinaria de SuperZoo.

Para quienes sí necesitan abrigo, la recomendación es elegir prendas de talla adecuada, materiales suaves y transpirables, y evitar que la ropa permanezca húmeda. Si el abrigo se moja por lluvia o humedad, debe cambiarse cuanto antes para prevenir enfriamientos.

“Cada mascota es distinta. La mejor decisión siempre será observar su comportamiento, considerar sus características físicas y consultar con un médico veterinario si aparecen síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, decaimiento o pérdida de apetito”, concluye Carolina Ruiz.