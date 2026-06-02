Chilenos desarrollan formulaciones con plantas nativas para tratar infecciones de piel en mascotas

En Chile, la tenencia de mascotas ha aumentado sostenidamente durante los últimos años. Junto con ello, también han crecido los desafíos sanitarios asociados a los animales de compañía. En ese contexto, un equipo de investigadores trabaja para que la ciencia y la nanotecnología también contribuyan al cuidado de la salud animal.

Uno de los problemas que más preocupa a la medicina veterinaria es la resistencia antimicrobiana, especialmente en infecciones cutáneas recurrentes en perros, donde los tratamientos convencionales suelen depender del uso de antibióticos sistémicos o tópicos.

Frente a este escenario, un equipo científico liderado por Jessica Bravo, investigadora asociada al Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna) y directora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Diego Portales, desarrolla nuevas formulaciones tópicas a partir de aceites esenciales de plantas nativas chilenas. El proyecto, financiado por ANID a través del concurso IDeA I+D 2024, busca generar alternativas seguras y eficaces para el tratamiento del pioderma canino, una infección bacteriana frecuente de la piel.

“La resistencia antimicrobiana en animales de compañía es un problema de salud pública que muchas veces no se visibiliza. Cuando un perro no responde a los antibióticos disponibles, el riesgo no es solo para el animal, sino también para las personas que conviven con él”, señala la Dra. Bravo.

El pioderma canino es una infección dermatológica que puede provocar picazón, enrojecimiento, lesiones con pus, costras, pérdida de pelo e inflamación de la piel. Generalmente se asocia a condiciones de base como alergias, parasitosis u otros trastornos cutáneos, y constituye una de las causas más frecuentes de consulta dermatológica veterinaria.

La propuesta del equipo chileno consiste en desarrollar formulaciones de uso tópico basadas en aceites esenciales obtenidos de especies nativas, con actividad antibacteriana frente a bacterias asociadas al pioderma canino, especialmente Staphylococcus pseudintermedius. A diferencia de los antibióticos convencionales, estas formulaciones buscan ofrecer una alternativa local, de origen natural y con respaldo científico para apoyar el manejo de infecciones cutáneas en perros.

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo ha avanzado en la validación de la actividad antibacteriana en laboratorio, la evaluación de seguridad en modelos preclínicos y la realización de estudios preliminares en caninos con diagnóstico de pioderma superficial. Estos avances permitieron completar los objetivos técnicos comprometidos con ANID y consolidar una plataforma de desarrollo con proyección hacia la transferencia tecnológica.

“Partimos de lo que Chile tiene: plantas que crecen en nuestro territorio y que poseen compuestos bioactivos de alto interés. Lo que hicimos fue transformar ese conocimiento en formulaciones tópicas estables, seguras y con potencial real de llegar al mercado veterinario”, explica la investigadora.

El siguiente paso del equipo apunta a incorporar herramientas de nanotecnología, particularmente estrategias de nanoencapsulación, que permitirían proteger los compuestos bioactivos, mejorar su estabilidad y utilizar menores concentraciones del producto. Esta aproximación podría facilitar su incorporación en formulaciones de uso cotidiano orientadas al cuidado dermatológico de mascotas.

Además del desarrollo científico, el proyecto contempla una estrategia de protección intelectual y transferencia tecnológica. Un informe de patentabilidad concluyó que la tecnología presenta elementos de novedad y nivel inventivo de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación chilena, lo que abre la posibilidad de avanzar hacia una futura solicitud de patente.

La iniciativa reúne capacidades de la Universidad Diego Portales, la Universidad Mayor, el Laboratorio de Productos Naturales Bioactivos y Cedenna, junto con el respaldo clínico de Colmevet, Oftaderm y el Hospital Veterinario Docente de la Universidad Mayor. Asimismo, Botanical Solution, empresa chilena especializada en productos naturales, participa como potencial licenciataria de la tecnología.

En un mercado veterinario en expansión, el desarrollo de soluciones innovadoras para animales de compañía representa una oportunidad científica, sanitaria y productiva. La apuesta del equipo es clara: llevar ciencia basada en flora nativa chilena hacia un producto tópico seguro, transferible y con potencial de contribuir al manejo de infecciones cutáneas en mascotas.