Uno de cada tres perros en Chile tiene sobrepeso: expertos alertan sobre sus riesgos para la salud

La obesidad ya no es una problemática exclusiva de las personas. En Chile, el sobrepeso también se ha transformado en una preocupación creciente para la salud animal. Según cifras difundidas por el Colegio Médico Veterinario (Colmevet), un 33% de los perros presenta exceso de peso, una condición que puede derivar en diversas enfermedades y afectar significativamente su bienestar.

Especialistas atribuyen este fenómeno a factores como el sedentarismo, la sobrealimentación y el desconocimiento sobre las necesidades nutricionales de las mascotas, una situación que se ha intensificado en los últimos años debido a cambios en los estilos de vida de las familias.

Un problema que va más allá de la apariencia

Aunque para muchas personas un perro con algunos kilos extra puede parecer una señal de bienestar o de buenos cuidados, los expertos advierten que la realidad es muy distinta.

El exceso de peso en los animales puede generar consecuencias similares a las observadas en humanos, afectando distintos sistemas del organismo y favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas.

“Muchas personas asocian un perro gordito con un animal sano o bien cuidado, pero la realidad es exactamente la contraria. El sobrepeso aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares y reduce significativamente la expectativa y calidad de vida de las mascotas”, explica Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba.

La especialista señala que, además de las enfermedades asociadas, el exceso de peso puede afectar la movilidad, disminuir la energía diaria y limitar la capacidad de los animales para realizar actividades que forman parte de su comportamiento natural.

Cambios de hábitos detrás del aumento de casos

Los especialistas advierten que el incremento de perros con sobrepeso responde a una combinación de factores.

Entre ellos destacan la disminución de la actividad física, el aumento de las horas que las mascotas permanecen solas en el hogar y la tendencia de algunos tutores a compensar esas ausencias mediante premios o porciones adicionales de comida.

A ello se suma la entrega frecuente de restos de alimentos humanos, una práctica que puede alterar el equilibrio nutricional que requieren los animales.

“La alimentación debe responder a las necesidades específicas de cada perro según su edad, tamaño, condición de salud y nivel de actividad. Entregar comida fuera de las porciones recomendadas o abusar de premios y restos de alimentos humanos puede generar un desequilibrio nutricional importante”, sostiene Echeverría.

El ejercicio como herramienta de prevención

La actividad física aparece como uno de los pilares fundamentales para prevenir y combatir la obesidad canina.

Sin embargo, los especialistas advierten que muchas veces las rutinas de paseo son insuficientes para cubrir las necesidades reales de los animales.

“Los perros necesitan actividad física regular. No basta con una salida breve para que hagan sus necesidades. Dependiendo de la raza y edad, requieren caminatas, juegos y ejercicios que estimulen tanto su condición física como su bienestar emocional”, afirma la académica.

El ejercicio no solo ayuda a controlar el peso corporal, sino que también contribuye a reducir el estrés, mejorar el comportamiento y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus tutores.

La importancia de los controles preventivos

Al igual que ocurre con las personas, la detección temprana es clave para evitar complicaciones asociadas al exceso de peso.

Los controles veterinarios periódicos permiten monitorear el estado corporal de las mascotas y realizar ajustes oportunos en la alimentación o las rutinas de actividad física cuando sea necesario.

“Así como las personas realizan controles médicos preventivos, las mascotas también deben acudir periódicamente al médico veterinario. Detectar a tiempo el aumento de peso permite implementar cambios en la alimentación y el ejercicio antes de que aparezcan enfermedades asociadas”, explica Echeverría.

La especialista recalca que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para enfrentar esta problemática y evitar consecuencias más complejas en el futuro.

Tenencia responsable y bienestar animal

El aumento de perros con sobrepeso también abre una reflexión sobre el concepto de tenencia responsable.

Los expertos coinciden en que el bienestar animal no se limita a proporcionar alimento y refugio, sino que implica asegurar condiciones que favorezcan una vida saludable, activa y acorde a las necesidades de cada mascota.

“Cuidar a una mascota no significa darle más comida, sino entregarle las condiciones necesarias para que tenga una vida larga, activa y saludable. La mejor muestra de cariño es velar por su bienestar integral”, concluye la académica.

Con uno de cada tres perros afectados por el exceso de peso, los especialistas llaman a reforzar la educación de los tutores y promover hábitos que permitan mejorar la salud y calidad de vida de las mascotas, en un escenario donde la obesidad animal se ha convertido en un desafío cada vez más visible.