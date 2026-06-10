Adopción responsable en Chile: expertos llaman a dar más oportunidades a perros mestizos

La adopción de mascotas ha ganado terreno en Chile durante los últimos años, especialmente entre quienes buscan incorporar un animal de compañía a sus hogares. Sin embargo, miles de perros continúan esperando una familia, pese a que los mestizos se han consolidado como los más registrados del país.

Especialistas y organizaciones vinculadas al bienestar animal coinciden en que fomentar la adopción responsable sigue siendo uno de los principales desafíos para reducir el abandono y promover una tenencia consciente, basada en el compromiso permanente con las necesidades físicas y emocionales de las mascotas.

Los perros mestizos lideran los registros en Chile

Según datos del Registro Nacional de Mascotas, el 57% de las personas que adoptan en Chile opta por un perro mestizo por sobre uno de raza.

Las cifras muestran que existen más de 2,1 millones de perros inscritos en el país y que más de 205 mil corresponden a mestizos, ubicándolos por encima de razas tradicionalmente populares como el Poodle o el Yorkshire Terrier.

El fenómeno refleja un cambio en la percepción de estos animales, que durante años estuvieron asociados principalmente al abandono o la vida en situación de calle y que hoy son cada vez más valorados por las familias chilenas.

Aun así, organizaciones dedicadas a la protección animal advierten que miles de perros, en su mayoría mestizos, continúan esperando una oportunidad para integrarse a un hogar definitivo.

La adopción como compromiso de largo plazo

Especialistas recuerdan que adoptar una mascota implica mucho más que brindar refugio y afecto.

El compromiso incluye garantizar una alimentación adecuada, controles veterinarios, espacios seguros, actividad física y condiciones que favorezcan su bienestar durante toda su vida.

En este contexto, han surgido distintas iniciativas orientadas a facilitar el encuentro entre mascotas y futuros adoptantes.

Una de ellas es la alianza entre Purina y Petmatch, mediante el programa “Yo Adopto con Purina”, que busca impulsar la adopción responsable y acercar el proceso a las familias interesadas.

“Quienes quieran adoptar solo deben ingresar a la plataforma, responder un breve cuestionario y en pocos segundos podrán conocer opciones de perros y gatos que se ajustan a su estilo de vida”, explica Manuel Díaz, CEO de Petmatch. “Nuestra meta es hacer del proceso algo simple y aumentar las adopciones responsables”, agrega.

El valor de los perros mestizos

Durante las últimas décadas, los perros mestizos han experimentado una creciente valoración entre quienes buscan una mascota.

Al provenir de cruces entre distintas razas, presentan una amplia diversidad física y conductual, convirtiendo a cada ejemplar en un caso único.

Además, especialistas indican que esta diversidad genética puede contribuir a disminuir la predisposición a algunas enfermedades hereditarias presentes en ciertas razas puras.

“La personalidad de los perros mestizos suele ser muy cercana a las personas. Son animales cariñosos, juguetones y con una gran capacidad de adaptación al hogar”, explica Masiel Gálvez, médico veterinario de Purina.

Estas características han contribuido a que cada vez más familias los consideren una alternativa al momento de incorporar una mascota a sus hogares.

Una tendencia que sigue creciendo

La adopción se ha transformado en una de las principales herramientas para ofrecer una segunda oportunidad a animales que han sufrido abandono o que permanecen en refugios y organizaciones de rescate.

Junto con ello, especialistas sostienen que el desafío actual no solo pasa por aumentar las cifras de adopción, sino también por fortalecer la educación sobre tenencia responsable y promover decisiones informadas antes de incorporar una mascota al núcleo familiar.

En ese sentido, recalcan que la adopción exitosa depende de la compatibilidad entre el estilo de vida de las personas y las necesidades específicas de cada animal, un aspecto que puede influir directamente en la permanencia de las mascotas dentro del hogar.

Bienestar animal y responsabilidad compartida

Expertos coinciden en que avanzar hacia una cultura de adopción responsable requiere el compromiso de familias, organizaciones y entidades vinculadas al cuidado animal.

Más allá de la preferencia por una raza o por determinadas características físicas, sostienen que el foco debe estar en garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las mascotas durante toda su vida.

La creciente presencia de perros mestizos en los registros oficiales refleja un cambio cultural que, según especialistas, podría seguir contribuyendo a reducir el abandono y fortalecer el bienestar animal en Chile.

“Cuidar a una mascota implica mucho más que darle un hogar. Significa asumir la responsabilidad de velar por su salud, alimentación, protección y calidad de vida durante toda su existencia”, enfatizan los expertos, quienes llaman a seguir promoviendo la adopción como una alternativa que beneficia tanto a los animales como a las familias que deciden integrarlos a sus vidas.