Lluvia y mascotas: expertos explican por qué no es recomendable suspender los paseos de los perros

Aunque el anunciado “Niño Godzilla” aún no se presenta en el país, el inicio de la temporada de lluvias ya ha llevado a muchas personas a restringir actividades cotidianas para protegerse del clima. Entre ellas, los paseos con los perros suelen quedar relegados, pese a la importancia que tienen para su desarrollo.

Si bien mantener a las mascotas protegidas frente a condiciones climáticas adversas es fundamental, alterar constantemente sus rutinas puede generar consecuencias que es importante considerar.

“El paseo para un perro un momento único, no solo de distracción, sino que también de sociabilización, una instancia para explorar, poner a prueba sus sentidos, y por supuesto, para fortalecer el vínculo con su tutor. Suspender esta actividad debiera ser la última alternativa”, explica Axel Haleby, Médico Veterinario y gerente general de Inaba Chile.

Según el especialista, salvo en situaciones de tormentas con fuertes vientos o una gran cantidad de agua caída, lo recomendable es mantener los paseos cuando las precipitaciones sean leves, incorporando algunas medidas de protección.

Entre ellas, se encuentra el uso de impermeables o capas para evitar que el pelaje permanezca húmedo, además de secar cuidadosamente al perro al regresar al hogar, especialmente sus patas. La humedad y el frío acumulado pueden favorecer malestares, de manera similar a lo que ocurre en las personas.

“Otro aspecto a tener muy en cuenta es asegurar muy bien el collar y la correa antes de salir, ya que la lluvia puede generar condiciones de visibilidad y control menores que en situaciones normales, y cruzar por charcos podría generar que el paseo sea irremediablemente más corto, por lo que no se recomienda”, agrega el ejecutivo de Inaba.

Además, Haleby destaca la importancia de mantener una actitud positiva durante la salida, para que el perro asocie el paseo con una experiencia agradable pese a las condiciones climáticas. Al volver a casa, también recomienda reforzar la hidratación.

“Pareciera que con la lluvia y la exposición permanente a un clima muy húmedo durante el paseo podría ser indicio de que nuestro perro no necesita tomar agua. Pero su organismo siempre lo requiere. Una alternativa es usar snacks saludables, que además de facilitar la hidratación, los relajan y divierte, fomentando todavía más los vínculos”, finaliza el especialista de Inaba Chile.