Día de Llevar a tu Perro al Trabajo: una iniciativa que favorece la productividad y el bienestar

Para muchos puede parecer una actividad entretenida dentro de la rutina laboral. Sin embargo, el Día de Llevar a tu Perro al Trabajo, que se conmemora este viernes 26 de junio, tiene un impacto que trasciende lo simbólico y apunta directamente al bienestar de las personas y sus mascotas.

Impulsada en 1999, esta iniciativa ha sumado cada vez más seguidores en distintos países y organizaciones. La presencia de perros en espacios laborales no solo fortalece el vínculo entre los tutores y sus animales de compañía, sino que también puede generar efectos positivos en el ambiente de trabajo.

Axel Haleby, Médico Veterinario y gerente general de Inaba Chile, afirma que “pasar parte del día con una mascota tiene elementos extremadamente positivos, porque es una forma muy saludable de conciliar los tiempos entre vida laboral y el cuidado y apego que necesitan nuestros animales de compañía”.

Además de favorecer esa convivencia, los especialistas destacan beneficios asociados al bienestar emocional de las personas. “Entre otros aspectos, reduce el estrés y mejora la concentración, ya que la compañía de un perro o gato fomenta la realización de pausas durante el trabajo y momentos de esparcimiento”, explica Haleby.

La presencia de mascotas en la oficina también puede contribuir a fortalecer las relaciones entre equipos de trabajo, promoviendo la interacción entre colaboradores de distintas áreas y generando espacios de conexión a partir de intereses compartidos.

Cómo preparar una jornada laboral junto a una mascota

Si bien la experiencia puede resultar enriquecedora, también requiere planificación, especialmente cuando se trata de cachorros, gatos o animales con poca experiencia en entornos sociales.

“En esos casos, lo conveniente es adecuar los espacios con anticipación, que exista una zona que fomente la tranquilidad, pero también trabajar de manera óptima”, agrega el especialista de Inaba.

Contar con espacios adecuados, respetar los tiempos de cada mascota y ofrecer estímulos positivos puede facilitar una adaptación más cómoda para todos. En ese contexto, snacks saludables como Churu pueden ayudar a mantener a perros y gatos entretenidos y relajados durante la jornada.

Con organización, flexibilidad y una adecuada preparación, cada vez más empresas encuentran en esta iniciativa una oportunidad para fomentar el bienestar tanto de sus colaboradores como de sus animales de compañía.