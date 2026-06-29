María José Bello, actriz de la obra H.P. (Hans Pozo): “Apela a una sensibilidad profunda”

A veinte años de un caso que conmocionó al país, H.P. (Hans Pozo) vuelve a los escenarios de Teatro Mori entre el 25 de junio y el 5 de julio. Para María José Bello, integrante del elenco original, la vigencia de la obra radica precisamente en que la puesta en escena no ha cambiado.

“Curiosamente la obra no ha cambiado nada, que yo creo que es lo que ha hecho que ya sea como un clásico, casi como un ícono”, señala la actriz. “Hay gente que la vio en 2007 o 2008 y hoy vuelve con hijos que ya son mayores de edad. Eso ha sido muy bonito”, agrega.

La obra nació a partir del caso de Hans Pozo, ocurrido en 2006, y este año coincide con los 20 años de ese hecho que marcó la agenda pública. Sin embargo, Bello enfatiza que el montaje nunca buscó quedarse únicamente en la reconstrucción de un crimen.

“H.P. es una excusa para hablar también de un Chile de 20, 30 o 40 años atrás. Nos parece que es un lindo ejercicio de memoria que esté tal como está”, explica.

Por la misma razón, la compañía ha decidido mantener intacto el texto original. “Es una pieza histórica. Como leer un libro. Si hubiese que modificar algo respecto de los tiempos, habría que modificarla completa”, afirma.

La historia de Hans Pozo comenzó a hacerse pública el 27 de marzo de 2006, tras el hallazgo de restos humanos en las cercanías de la población Marta Brunet, en Puente Alto. La cobertura mediática del caso amplificó estigmas y prejuicios, cosificando y deshumanizando a sus protagonistas, y convirtiendo la figura de Hans en objeto de consumo noticioso.

Frente a esa mirada, la obra propone una aproximación poética y humana al caso policial, consolidándose como un ejercicio de memoria y un referente del teatro chileno emergente de los años 2000.

Un personaje que creció junto a la actriz

En la obra, Bello interpreta a la madre de Hans Pozo, un personaje que reconoce como ampliamente ficcionado debido a la escasa información disponible sobre la mujer real. Además, la actriz comparte escenario con Max Salgado, Evelyn Ortíz, Fernanda Salazar y Rodrigo Soto.

“La premisa de este personaje es que es una mala madre. De hecho, se llama así: la mala madre”, comenta.

Cuando asumió el papel tenía apenas 27 años. Hoy, después de casi dos décadas y convertida ella misma en madre, la relación con el personaje es distinta. “Cuando estrenamos en 2007 yo era una niña. Era un gran desafío hacer a la madre. Cuando veo registros de entonces me da ternura”, recuerda.

Para la actriz, uno de los aspectos más fascinantes del teatro es precisamente la posibilidad de habitar un mismo personaje durante años y dejar que la experiencia personal transforme la interpretación.

“Yo misma fui madre entre medio de todos estos años. La obra no cambia, pero yo creo que la energía de todos nosotros sí ha cambiado. Hoy ser una madre en escena, con mi propia realidad de ser madre, creo que ha adquirido brillos distintos”.

Una obra que sigue interpelando

Aunque el caso de Hans Pozo fue particularmente brutal, Bello insiste en que la experiencia de ver la obra está lejos de ser una sucesión de golpes emocionales.Según la actriz, el montaje conecta con elementos cotidianos y reconocibles de la memoria colectiva chilena.

“Hay cosas con las que mucha gente se conecta: los zapatos Bata, el limón para la chorrillana, los padres que estuvieron. Habla de muchas cosas”.

Sin embargo, el trasfondo social sigue siendo el núcleo de la propuesta. “Hoy día igual hablamos de la falta de oportunidades, de lo que significa nacer pobre en un contexto adverso, de cuántas personas son capaces de superar ese contexto”, señala.

Por eso, asegura, el público suele abandonar la sala profundamente conmovido.

“La gente no sale mal, sale sensible. Es una obra que apela a una sensibilidad profunda”.

Durante la conversación, Bello reflexiona sobre cómo el caso de Hans Pozo terminó convirtiéndose en símbolo de una realidad mucho más amplia. “Hay tanta gente que ha vivido esta realidad, hay tanta gente que se siente identificada. Por eso H.P. es una obra que cala tan profundo”, sostiene.

“Finalmente lo que dice es que esto pasa todos los días. Es una historia mil veces repetida en Chile y en el mundo, sobre todo en Latinoamérica”.

Teatro y cultura en tiempos de recortes

Además de las funciones de H.P., Bello se encuentra dedicada principalmente al teatro. Durante el último tiempo ha participado en distintos proyectos escénicos.

Al ser consultada por los recortes presupuestarios en cultura, reconoce la preocupación que existe dentro del sector. “Obviamente pega el coletazo para todos nosotros, para todo el gremio”, afirma.

Para la actriz, resulta especialmente doloroso que la cultura siga siendo una de las áreas más afectadas. “Durante la pandemia quedó súper claro. Cuando estábamos encerrados todos queríamos ver una serie, una película, una obra. La ficción es de lo que te podías agarrar”.

La obra escrita por Luis Barrales y dirigida por Isidora Stevenson estará en Teatro Mori Bellavista del 25 de junio al 5 de julio. De jueves a sábado, a las 20.00 horas y domingo, a las 19.00 horas. Más información en este link.