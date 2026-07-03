Polémica por campaña para traer un panda a Chile: prometen responder dudas técnicas

La campaña “Un panda para Chile”, impulsada por el Bioparque Buin Zoo con el objetivo de reunir un millón de firmas para gestionar la eventual llegada de un panda gigante desde China, ha provocado un amplio debate en redes sociales. Mientras miles de personas han manifestado su apoyo a la iniciativa, también han surgido cuestionamientos sobre el bienestar del animal, el costo del proyecto y la viabilidad de trasladar una especie de estas características al país.

Frente a la controversia, el recinto aseguró que la iniciativa continúa en marcha y que en los próximos días entregará respuestas respaldadas por antecedentes técnicos para abordar las principales dudas planteadas por la ciudadanía.

Las dudas que abrió la iniciativa

Tras el lanzamiento de la campaña, numerosos usuarios cuestionaron si Chile cuenta con las condiciones adecuadas para albergar un panda gigante, además de expresar inquietudes sobre los recursos que demandaría un proyecto de esta magnitud y las exigencias asociadas al bienestar de una de las especies más emblemáticas y protegidas del mundo.

Consultados por 24 Horas, desde Buin Zoo señalaron que, por ahora, no concederán entrevistas mientras recopilan información técnica que les permita responder de manera fundada a los cuestionamientos surgidos en redes sociales.

Desde el bioparque adelantaron, además, que utilizarán sus canales oficiales para transparentar los requerimientos logísticos, científicos y de conservación que implicaría una eventual llegada del animal al país.

Un proyecto de largo plazo

La campaña fue presentada como el primer paso para intentar concretar un objetivo que, según reconoce el propio recinto, podría tardar varios años en materializarse.

“En Bioparque Buinzoo hemos decidido dar el primer paso para intentar convertir ese sueño en realidad. Por eso, hoy lanzamos oficialmente una campaña nacional de apoyo ciudadano con un objetivo tan ambicioso como emocionante: reunir 1 millón de firmas que demuestren el interés y entusiasmo de los chilenos por recibir a uno de los animales más emblemáticos y queridos del planeta”, indicaron en su sitio web.

Desde la institución enfatizaron que el proceso requiere mucho más que respaldo ciudadano y depende de una serie de acuerdos internacionales y exigencias técnicas.

“La llegada de un Panda Gigante a cualquier país del mundo requiere años de trabajo, acuerdos internacionales, rigurosos estándares de bienestar animal y la participación de numerosas instituciones. Sin embargo, también sabemos que los grandes proyectos comienzan con una visión clara y con personas dispuestas a apoyarla”, complementaron.

La apuesta del bioparque

Como parte de la campaña, Buin Zoo sostuvo que durante los últimos años ha fortalecido su capacidad para enfrentar proyectos de conservación de mayor envergadura, destacando la ampliación de sus instalaciones, la incorporación de nuevas especies y el desarrollo de infraestructura inspirada en distintos ecosistemas.

Como argumento para respaldar la iniciativa, desde el recinto afirmaron que durante los últimos años han “experimentado una profunda transformación. Hemos fortalecido nuestros programas de conservación, ampliado nuestras instalaciones, incorporado nuevas especies, desarrollado espacios inspirados en ecosistemas de distintas partes del mundo y consolidado un equipo profesional altamente capacitado para enfrentar desafíos cada vez más importantes”.

Pese a las críticas y al debate generado, el bioparque aseguró que la recolección de firmas seguirá adelante mientras avanza en la entrega de información técnica sobre el proyecto.

“Sabemos que el camino puede ser largo. Tal vez tome años. Pero estamos convencidos de que los grandes desafíos requieren grandes sueños, y que cuando miles de personas se unen detrás de una misma causa, las posibilidades se vuelven infinitas. Hoy comenzamos este viaje”, concluyeron.