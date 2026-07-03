Gobierno descarta focalizar exención de contribuciones a mayores de 65

El Gobierno cerró la puerta a focalizar la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años en su primera vivienda, tras una reunión en La Moneda con la Asociación Chilena de Municipalidades. Los alcaldes valoraron avances en compensaciones para las comunas, pero advirtieron que una eliminación universal puede reducir ingresos locales. Gustavo Alessandri dijo que en la focalización “no nos fue bien”, mientras Tomás Vodanovic afirmó que el Ejecutivo apuesta, por principio, a que ninguna persona mayor pague contribuciones. La discusión seguirá en el Senado.

Oposición evalúa acusación tras informe de Contraloría contra Steinert

El dictamen de Contraloría que acusó exceso de atribuciones de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert reactivó a la oposición en el Congreso. Parlamentarios del PC, PS y Frente Amplio calificaron los hechos como graves, pidieron aclaraciones al Presidente José Antonio Kast y no descartaron una nueva acusación constitucional. También plantean comisiones investigadoras y eventuales sanciones. Desde esos sectores sostienen que el caso no puede quedar solo en el informe del ente contralor y apuntan a responsabilidades políticas y administrativas por la conducción en seguridad.

Arrau evita juicios sobre Steinert y defiende rol estratégico del ministerio

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó emitir juicios de valor sobre el dictamen de Contraloría que estableció que su antecesora, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al pedir a la PDI antecedentes de funcionarios vinculados a una investigación penal en curso. Arrau valoró la gestión de Steinert y dijo que el ministerio ha sido cuidadoso en mantener su rol de coordinación estratégica. También aseguró que la Unidad Ministerial Estratégica sigue funcionando, asesora directamente al ministro y que está disponible ante requerimientos de Contraloría o del Congreso.

Codelco pierde liderazgo mundial en cobre y muestra mayores costos

Codelco publicó un documento que compara su desempeño de 2025 con grandes productores globales y faenas privadas en Chile. La estatal produjo 1,412 millones de toneladas atribuibles, más que el promedio de sus competidores, pero perdió el primer lugar mundial en cobre de mina frente a BHP. El informe también muestra un costo C1 de 211,7 centavos de dólar por libra, 57% sobre el promedio global y 72% más que las operaciones privadas locales. Su margen Ebitda llegó a 34% y su deuda neta sobre Ebitda alcanzó 3,8 veces.

Dayonis Orozco llega extraditado a Chile para enfrentar a la justicia

Dayonis Orozco llegó este jueves a Chile tras concretarse su extradición desde Colombia, donde fue detenido el 23 de abril de 2024 en Popayán. El ciudadano venezolano, señalado como integrante del Tren de Aragua, será juzgado por su vinculación al crimen del militar Ronald Ojeda y al homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez. Tras aterrizar en el Grupo 10, fue trasladado al Laboratorio de Criminalística de la PDI. El fiscal Héctor Barros dijo que las extradiciones han sido más expeditas de lo esperado.

Fiscalía alista más de 200 testigos por crimen de Ronald Ojeda

El Ministerio Público presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias digitales en el juicio contra 20 imputados del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. En la audiencia de preparación de juicio oral, la Fiscalía expuso una causa que busca demostrar que el crimen no fue un delito común y que tuvo fines políticos. Las penas solicitadas van desde cinco años de presidio hasta presidio perpetuo calificado. También siguen pendientes las extradiciones de Carlos “Bobby” Gómez y Adrián “El Turko” Gámez.

Presidenta del TC rechaza acusaciones de “tercera cámara”

La presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, defendió el rol del organismo frente a las críticas que lo acusan de actuar como “tercera cámara”. En conversación con el vódcast Cómo te lo explico, sostuvo que no ha visto argumentos jurídicos que desmonten fallos del tribunal, sino descalificaciones. También dijo que las opiniones sobre el TC son “partisanas” y predecibles según el resultado. Consultada por temas de seguridad, rechazó que el tribunal deba guiarse por encuestas o mayorías, porque ese, afirmó, es el trabajo del político.

Venezuela eleva a 2.595 los muertos por terremotos

Venezuela actualizó el balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó al menos 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, cuando se cumplen ocho días del doble sismo que afectó a Caracas y otros seis estados. También defendió la respuesta del Gobierno, aseguró que se activó de inmediato la emergencia y cifró en 6.462 las personas rescatadas. Según cifras de la ONU, hay 3.000 rescatistas internacionales en el país.