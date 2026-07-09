Revisar el sodio en los alimentos de mascotas

En Chile el mercado de alimentos para perros y gatos en supermercados es amplio, considerando precio y disponibilidad. Sin embargo, un punto poco revisado por los tutores que compran estos alimentos es el nivel de sodio que contienen, ya sea en formato de snack o alimento seco o húmedo. Un exceso de sodio no suele generar problemas inmediatos en animales sanos, pero a largo plazo puede influir negativamente en pacientes con enfermedades cardíacas, renales o hipertensión, además de favorecer mayor consumo de agua y sobrecarga metabólica.

En medicina veterinaria vemos con frecuencia mascotas alimentadas exclusivamente con productos de baja calidad nutricional, donde el etiquetado no siempre es claro para el consumidor tutor de mascota. Por eso es importante no fijarse solo en el precio o en frases comerciales del envase. Revisar ingredientes, preferir proteínas identificables y optar por alimentos con respaldo nutricional puede marcar una diferencia real en salud y longevidad de nuestras mascotas.

En perros y gatos con enfermedad renal, el control del sodio adquiere aún más importancia. Un exceso puede contribuir a alteraciones de presión arterial y aumentar la carga sobre riñones ya comprometidos. En gatos senior esto es especialmente relevante, considerando que la enfermedad renal crónica es una de las patologías más frecuentes en animales mayores. Por ello, las dietas formuladas para pacientes renales tienen composiciones específicas y no deberían reemplazarse por alimentos comerciales convencionales sin supervisión veterinaria.

También es importante recordar que muchos premios, embutidos, alimentos humanos procesados y snacks salados aumentan considerablemente la ingesta diaria de sodio, especialmente en perros pequeños y gatos adultos mayores.

Como recomendación general, se sugiere elegir alimentos formulados para la etapa de vida y condición médica de cada mascota, evitar cambios bruscos de dieta y exceso de premios salados, mantener siempre acceso a agua fresca, consultar al médico veterinario antes de elegir dietas para pacientes con enfermedad renal, cardíaca o urinaria, preferir calidad nutricional antes que solo volumen o bajo costo.

Una buena alimentación no solo impacta en el peso o pelaje de nuestras mascotas, también influye directamente en su calidad y expectativa de vida.