¿Feliz Cumpleaños EE.UU.? De Jefferson a Trump

El 4 de julio se conmemoraron los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson en 1776.

Este aniversario encuentra al país en un momento crítico bajo la presidencia de Donald Trump, que según sus detractores amenaza los principios fundacionales.

La gesta independentista fue una proeza sin parangón, donde las trece colonias desafiaron al poderoso imperio británico con convicciones y escasos recursos.

La Declaración proclamaba que todos los hombres son creados iguales con derechos inalienables, pero el lado oscuro incluyó la esclavitud y el exterminio indígena.

Tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud con Lincoln, llegaron las enmiendas que protegían derechos, pero la reconstrucción fue breve y surgieron el Ku Klux Klan y las leyes de Jim Crow, reinstaurando la discriminación racial. El fallo Brown vs. Board of Education (1954) y la Ley de Derechos Civiles de 1964 marcaron avances importantes.

Hoy, Trump gobierna con el partido de Lincoln pero parece haber perdido el rumbo, siendo una amenaza para la democracia, como evidenció el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

A pesar de todo, hay motivo para celebrar como homenaje a los fundadores, pero también para denunciar y mantenerse alerta ante la actual presidencia, que contradice el Estado de derecho que forjaron Washington, Jefferson, Adams y Madison.

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