Terremoto en el PS: comité de senadores informa que Vodanovic deja la mesa que negociaba con Quiroz

La senadora Paulina Vodanovic no continuará en la mesa negociadora de la megarreforma. Los senadores Gastón Saavedra y Alfonso de Urresti representarán al PS, junto al jefe de bancada Juan Luis Castro, en la cita convocada para este jueves por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en lo que aparece como el último intento por retomar el diálogo entre RN, la UDI y la oposición.

La salida de Vodanovic se resolvió este miércoles en un tenso almuerzo del comité de siete senadores socialistas. Sobre lo que ocurrió puertas adentro, sin embargo, circulan versiones distintas.

Según pudo reconstruir El Mostrador, la reunión fue particularmente áspera. Vodanovic reprochó a sus pares Danisa Astudillo, Gastón Saavedra y Daniella Cicardini, y recibió como respuesta que el comité “no aceptaría ese tono”. En medio de la discusión, uno de sus integrantes golpeó la mesa.

La senadora por el Maule citó, en ese contexto, una nota de El Mostrador y planteó a sus pares que esperaba mayor lealtad de parte de ellos. Al cierre del almuerzo, el comité había definido que Castro se mantuviera como interlocutor y que Saavedra y De Urresti —senadores de Talcahuano y Valdivia, respectivamente— tomaran el lugar que hasta entonces ocupaba la presidenta del partido.

“Fue un acto voluntario”, asegura su entorno

Una fuente cercana a Vodanovic entregó a El Mostrador una lectura distinta de lo ocurrido. Un parlamentario próximo a la timonel sostuvo que “no es que se le haya pedido que dejara la mesa”, sino que “fue un acto voluntario de Paulina. Algo distinto no es efectivo”.

La versión no es menor: de confirmarse, desplaza la lectura del episodio desde una destitución impuesta por el comité hacia un repliegue decidido por la propia senadora, en medio de un ambiente que —coinciden todas las fuentes consultadas— era insostenible.

Un asistente al almuerzo, que pidió estricta reserva de su identidad, aportó a este medio un antecedente que ayuda a explicar ese repliegue. Según su relato, había sido una semana especialmente dura para Vodanovic. En la propia reunión, fue ella quien golpeó la mesa mientras el resto de sus pares la escuchaba en silencio, y hacia el final del encuentro se sintió mal, al punto de que el senador De Urresti debió acompañarla hasta su oficina.

El antecedente no permite establecer si el retiro de la mesa fue una decisión tomada con calma o en medio del desgaste de ese mismo almuerzo. Pero sí confirma que, lejos de una negociación protocolar, el comité vivió una jornada de alto voltaje emocional. Consultado por El Mostrador, el senador Gastón Saavedra no confirmó ni desmintió la información.

Espinoza pide no perder el norte

El senador Fidel Espinoza fue el primero en fijar postura pública sobre el episodio. En conversación con El Mostrador, reconoció que durante la discusión interna “se perdió” el respeto hacia la presidenta del partido y hacia el jefe de bancada, pero llamó a no desviarse del objetivo político de fondo:

“El norte es que nuestro adversario político está en la derecha. Y también el norte está en dialogar siempre los proyectos de ley. Nuestro socialismo no puede ser un socialismo que le quite al gobierno de turno, el que sea, la sal y el agua. […] Siendo justo y siendo claro, aquí hubo un tono inadecuado, hubo palabras que fueron absolutamente desproporcionadas. Hablar de una colusión de la presidenta del partido y de Castro con Quirós es una falta de respeto que no podemos permitir que se dé en ese tono”.

El senador por Los Lagos fue más allá y apuntó directamente a Cicardini: “Ella no puede confiar más en lo que le dice la derecha o lo que le dice el parlamentario de otras tiendas, de lo que plantea la propia presidenta de su partido. Creo que en eso está profundamente equivocada. Equivocarse, obviamente, es humano”.

Una jornada que venía envenenada

El almuerzo no ocurrió en el vacío. Horas antes, Cicardini había acusado públicamente a Vodanovic y a Castro de negociar con Quiroz una fórmula para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria del proyecto, sin informar a la bancada. “Las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia”, planteó la senadora por Atacama.

Vodanovic respondió con una carta a la militancia socialista negando cualquier “colusión” con el Ejecutivo y defendiendo el rol de la mesa política convocada por Núñez, en la que -recalcó- también participan representantes del PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana. Por la tarde, el cruce llegó hasta la Sala del Senado, donde Vodanovic encaró a Cicardini en su propio pupitre y debió intervenir la senadora Astudillo para bajar la tensión, mientras la senadora Karol Cariola (PC) observaba la escena desde una banca cercana.

Sea por decisión propia o por presión de sus pares, Vodanovic llega debilitada a la recta final de la negociación. Con Saavedra y De Urresti al mando junto a Castro, el PS enfrenta la cita de mañana con Núñez en momentos en que el Gobierno insiste en despachar la megarreforma antes de fin de mes, y con una bancada que, a esta hora, discute más entre sí que con el Ejecutivo.

PPD se adelanta y sella acuerdo con el Gobierno por la invariabilidad tributaria