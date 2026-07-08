Casi el 13% de los trabajadores de Ñuble se desempeña en labores inferiores a su nivel educativo

El mercado laboral de la Región de Ñuble muestra señales de estabilización respecto al año pasado, pero al mismo tiempo evidencia enormes brechas, como el desempleo femenino y la calidad del empleo. De hecho, muchos trabajadores realizan labores inferiores a su nivel educativo.

Las cifras de desempleo del trimestre marzo-mayo dejaron una baja de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de desocupación (10,1%) respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de la población ocupada, se destaca el leve aumento de 0,2% en el número de personas ocupadas y, de ellas, el alza de 2,1% del empleo asalariado.

Según el último informe Termómetro Laboral, del Observatorio Laboral de Ñuble, este comportamiento responde principalmente a la estacionalidad que caracteriza al mercado laboral regional, donde la actividad silvoagropecuaria tiene una influencia determinante sobre la evolución del empleo.

El informe también destaca el crecimiento del empleo asalariado formal, indicador que aumentó 2,1% en 12 meses, impulsado principalmente por el sector silvoagropecuario y pesca, mientras que la cantidad de personas ocupadas creció levemente respecto del año anterior.No obstante, el documento identifica desafíos relevantes para la región.

La tasa de participación laboral continúa bajo los niveles registrados antes de la pandemia, especialmente entre las mujeres, cuya participación alcanza un 46,4%, manteniendo una brecha superior a 22 puntos porcentuales respecto de los hombres

Asimismo, el Termómetro Laboral incorpora un análisis sobre la subutilización del capital humano, revelando que un 12,4% de las personas ocupadas desempeña labores que requieren competencias inferiores a su nivel educativo. En las mujeres este indicador asciende al 15,4%, reflejando un importante desafío para el aprovechamiento del talento disponible en la región.

El director del Observatorio Laboral de Ñuble, Bernardo Vásquez, explicó que “el mercado laboral regional muestra señales de estabilidad cuando se compara con igual período del año anterior, lo que es coherente con la estacionalidad que caracteriza a Ñuble. Sin embargo, el desafío ya no pasa únicamente por generar empleo, sino también por mejorar su calidad y aprovechar de mejor manera el capital humano disponible”.

Agregó que “el Termómetro Laboral evidencia que persisten brechas importantes en participación femenina, subutilización de competencias y personas que desean trabajar, pero permanecen fuera del mercado laboral. Estos antecedentes son fundamentales para orientar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la región”.

Respecto al informe, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble, Edmundo Novoa, sostuvo que “confirma que el mercado laboral regional mantiene un comportamiento consistente con la estacionalidad propia de Ñuble. Nuestro desafío como Gobierno es seguir impulsando políticas que fortalezcan la empleabilidad y promuevan empleos de calidad, especialmente para aquellos grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo”.

El “Termómetro Laboral” es una publicación mensual elaborada por el Observatorio Laboral de Ñuble, iniciativa de la Subsecretaría del Trabajo y ejecutada por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.