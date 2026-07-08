Fractura en la oposición: PPD sella acuerdo con Quiroz y FA acusa pacto “peor que el de Pinochet”

El Gobierno consiguió este miércoles el primer quiebre relevante en la estrategia opositora frente a la megarreforma. Tras varios días de conversaciones, los cuatro senadores del PPD alcanzaron un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar la controvertida norma de invariabilidad tributaria, asegurando al Ejecutivo un respaldo político decisivo de cara a la votación en la Sala del Senado.

El acuerdo fue anunciado por el jefe del comité PPD, Ricardo Celis, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el ministro Quiroz y la subjefa de bancada, Loreto Carvajal, y supone un cambio sustantivo respecto de la propuesta original.

La invariabilidad tributaria deja de ser un beneficio uniforme de 25 años y pasa a un esquema escalonado según el monto de la inversión: 10 años para proyectos de hasta US$100 millones, 15 años para inversiones de hasta US$350 millones y 25 años para iniciativas superiores a US$500 millones.

El pacto incorpora además una sobretasa permanente de 1,5% para quienes opten por el régimen de invariabilidad, mantiene el pago del royalty minero y establece mecanismos de revisión durante la ejecución de las inversiones.

“El Gobierno ha recogido el 90% de nuestra propuesta”, afirmó Celis, quien aseguró que la decisión fue adoptada de manera consensuada por los senadores del PPD.

El acuerdo también implica un giro político: el PPD desistió —por ahora— de recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, aunque mantiene reparos respecto del mecanismo de indemnización a empresas cuyos proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sean posteriormente anulados por la justicia.

“Al respecto, es importante precisar el alcance de lo acordado respecto a las acciones ante el Tribunal Constitucional (TC): la oposición y la bancada de Diputados del Partido Por la Democracia podrán recurrir a esta herramienta si así lo definen”, señala el documento firmado por Celis.

Para Quiroz, el entendimiento constituye una señal de respaldo a la estrategia de negociación impulsada por el Ejecutivo.

“Es una propuesta muy razonada, muy bien pensada. Nos deja satisfechos y pone a Chile por delante”, afirmó el ministro, quien además destacó que las conversaciones se desarrollaron “con seriedad” y alejadas de la lógica de “hablar para un reel o una cámara”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien ofició como articuladora de las conversaciones, defendió el acuerdo y sostuvo que la propuesta del PPD permitió compatibilizar la certeza para la inversión con las observaciones planteadas por la oposición.

“Todos fueron invitados a este diálogo”, afirmó la senadora RN, pese a las críticas que recibió desde sectores de la propia derecha por mantener abierta la negociación.

El acuerdo abre un nuevo flanco opositor

El entendimiento fue recibido con distancia por el resto de la oposición.

Desde el Frente Amplio cuestionaron que el PPD abandonara la estrategia común y reafirmaron que mantendrán la ofensiva para llevar la norma al Tribunal Constitucional.

El senador Diego Ibáñez calificó el acuerdo como “un pésimo acuerdo” y sostuvo que la nueva fórmula sigue favoreciendo a las grandes empresas. Incluso comparó el mecanismo con la legislación vigente durante la dictadura.

“La invariabilidad de Pinochet era de 10 años y para inversiones mucho mayores. Esto es peor que lo que propone Pinochet”, afirmó, advirtiendo además que la norma presenta “ribetes de inconstitucionalidad”.

En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez lamentó que el PPD se desmarcara del resto de la oposición.

“Creo que estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad”, sostuvo.

La parlamentaria confirmó que el Frente Amplio continuará coordinando con el resto de las fuerzas opositoras una presentación ante el Tribunal Constitucional.

En esa misma línea, la bancada de diputados del PS ratificó este miércoles que impulsará el requerimiento, marcando distancia del acuerdo alcanzado por el PPD con el Ejecutivo.

El entendimiento también tensionó a Chile Vamos. Mientras dirigentes del Partido Nacional Libertario y de la UDI cuestionaron a Paulina Núñez por mantener abiertas las conversaciones con la oposición, la presidenta del Senado respondió que seguirá privilegiando el diálogo, postura que fue respaldada públicamente por el diputado RN Diego Schalper.

Con el acuerdo sellado, el Gobierno logró desactivar uno de los principales focos de resistencia al proyecto y fracturar la coordinación opositora en torno a la invariabilidad tributaria. Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse: el Frente Amplio y el PS mantienen su decisión de acudir al Tribunal Constitucional, mientras la controversia por las indemnizaciones a empresas por RCA anuladas sigue amenazando con abrir un nuevo frente en la recta final de la tramitación de la megarreforma.