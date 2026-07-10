La deuda pendiente con los gatos senior: campaña busca darles una segunda oportunidad

Aunque casi un tercio de los gatos que viven en hogares chilenos ya supera los siete años, los felinos senior siguen siendo los más postergados en los procesos de adopción. Una campaña busca derribar los mitos que dificultan que encuentren un hogar.

Los gatos viven cada vez más tiempo gracias a los avances en medicina veterinaria, una alimentación de mejor calidad y tutores más informados. Actualmente, su expectativa de vida supera los 14 años e incluso algunos alcanzan los 25. Sin embargo, este aumento de la longevidad no se refleja en sus posibilidades de adopción.

De acuerdo con datos de organizaciones de rescate, mientras un cachorro suele encontrar familia entre dos semanas y un mes, un gato senior puede permanecer meses o incluso años esperando un hogar. Hoy, solo uno de cada diez gatos adoptados en refugios tiene más de 10 años.

La presencia de felinos mayores también ha crecido en los hogares. Según el estudio “Los chilenos y sus mascotas”de Activa Research (2025), el 57,3% de los hogares convive con al menos un gato. A su vez, el Estudio Cadem Mascotas 2025 revela que el 51% de los hogares con mascotas tiene al menos un gato y que el 29% de ellos corresponde a ejemplares senior, es decir, mayores de siete años.

Frente a este escenario, la marca alemana especializada en nutrición felina Leonardo lanzó junto a la Unión de Amigos de los Animales (UAA), Fundación Gato Dolz, Fundación Vida de Gato y Fundación Ayuda Callejeros la campaña “Más Tiempo Juntos”, una iniciativa orientada a derribar los prejuicios que rodean a los gatos mayores, ampliar sus oportunidades de adopción y demostrar que la edad no debería ser una barrera para encontrar una familia.

Derribar los mitos que frenan las adopciones

Uno de los principales desafíos es cambiar la percepción sobre los gatos senior. Muchas personas creen que vivirán poco tiempo, que implicarán altos costos veterinarios o que son menos afectuosos que los cachorros, ideas que las organizaciones buscan desmentir.

“La etapa senior no representa el final de la vida activa de un gato, sino una fase distinta, que requiere cuidados específicos y una mirada libre de prejuicios. Su personalidad ya está definida, suelen adaptarse con mayor facilidad a un nuevo hogar y establecen vínculos profundos con quienes los adoptan”, explica Carolina Trejo, directora UAA encargada de Gateras.

La especialista agrega que la experiencia de las fundaciones demuestra una realidad distinta. “La experiencia de estas fundaciones muestra una realidad diferente: en la mayoría de los casos su estado de salud es conocido y monitoreado, su comportamiento es más predecible y adoptarlos significa ofrecer una segunda oportunidad a quienes han esperado por más tiempo una familia”, asegura.

Una campaña para darles una nueva oportunidad

La iniciativa se desarrollará principalmente a través de plataformas digitales, donde se reunirán las historias, perfiles e información de contacto de los gatos senior disponibles para adopción, facilitando el vínculo entre las fundaciones y las personas interesadas en brindarles un hogar.

Además de promover las adopciones, la campaña acompañará a las nuevas familias durante los primeros meses con alimentación especialmente formulada para gatos senior y entregará información sobre los cuidados propios de esta etapa.

“Queremos educar sobre los cambios propios del envejecimiento felino, una etapa en la que la nutrición cumple un rol clave para favorecer la hidratación y el cuidado de la función renal, contribuir al mantenimiento de la masa muscular y del tránsito gastrointestinal, además de estimular el apetito mediante alimentos más palatables y fáciles de consumir, favoreciendo así una mejor calidad de vida”, asegura la doctora Nour Abuhadba, médico veterinario de Leonardo Cat Food.

Como parte de la campaña, el chef Sergi Arola, reconocido amante de los gatos, participará en diversas acciones de difusión y concientización para ampliar el alcance del mensaje e incentivar la adopción de felinos senior.

Con “Más Tiempo Juntos”, las organizaciones esperan instalar una conversación sobre el envejecimiento saludable de los animales de compañía y demostrar que la edad no determina la capacidad de un gato para integrarse a una familia. Detrás de cada felino senior, aseguran, hay una historia, una personalidad definida y muchos años de compañía y afecto por compartir.